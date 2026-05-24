Peddi Item Song Release: మెగాస్టార్ రామ్చరణ్ హీరోగా తెరకెక్కిన రామ్ చరణ్ నటిస్తున్న మోస్ట్ ఎవైటెడ్ మూవీ 'పెద్ది' నుంచి అదిరిపోయే అప్డేట్ వచ్చేసింది. నిన్న రాత్రి భోపాల్లో 'పెద్దికి ఆవాజ్' కార్యక్రమంలో హీరో రామ్చరణ్, జాన్వీ కపూర్, దివ్యేందు శర్మ, మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఏఆర్ రెహమాన్ సందడి చేసిన సంగతి తెలిసిందే.
ఇందులో ఏఆర్ రెహమాన్ స్పెషల్ పెర్ఫార్మెన్స్తో ఆకట్టుకున్నారు. అయితే ఈ కార్యక్రమంలో ఐటెం సాంగ్ రిలీజ్ చేయాల్సి ఉండగా.. కానీ, అనుకోని కారణాల వల్ల ఆ సాంగ్ రిలీజ్ను చేయలేదు. ఈ క్రమంలో 'పెద్ది' మేకర్స్ నుంచి అదిరిపోయే అప్డేట్ వచ్చేసింది. తాజాగా 'పెద్ది' ఐటెం సాంగ్ను చిత్రబృందం విడుదల చేసింది.
ఈ సినిమాలోని స్పెషల్ ఐటెం సాంగ్ 'చీర..చొక్క.. చిక్కెడిపోవాలో..' లిరికల్ వీడియోను చిత్రబృందం ఆదివారం విడుదల చేసింది. ఈ పాటలో రామ్ చరణ్తో కలిసి స్టార్ బ్యూటీ శ్రుతి హాసన్ తన డ్యాన్స్తో స్టేజ్ షేక్ చేశారు. అలాగే ఈ చిత్రంలో మెయిన్ హీరోయిన్గా నటిస్తున్న జాన్వీ కపూర్ కూడా ఈ పాటలో మెరిసి సందడి చేయడం విశేషం.
ముగ్గురు స్టార్ల గ్రేస్, ఎనర్జిటిక్ డ్యాన్స్ మూమెంట్స్ అభిమానులను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంటున్నాయి. ఈ స్పెషల్ సాంగ్ను లిరిక్ రైటర్ అనంత శ్రీరామ్ రచించగా.. ఆస్కార్ విజేత ఏఆర్ రెహమాన్ మ్యూజిక్లో రక్షిత్ సురేష్ ఆలపించారు.
ఉప్పెన ఫేమ్ బుచ్చిబాబు సన దర్శకత్వంలో రూపుదిద్దుకుంటున్న ఈ హై-వోల్టేజ్ ఎంటర్టైనర్ జూన్ 4న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. ఉత్తరాంధ్ర నేపథ్యంలో సాగే ఎమోషనల్ స్పోర్ట్స్ డ్రామా ఇది. చరణ్ ఈ సినిమా కోసం ప్రత్యేకంగా బాడీ లాంగ్వేజ్ మార్చుకున్నారు. బాలీవుడ్ బ్యూటీ జాన్వీ కపూర్ 'అచ్చమ్మ' అనే పాత్రలో నటిస్తోంది. కన్నడ సూపర్ స్టార్ శివరాజ్ కుమార్, దివ్యేందు శర్మ కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు.
ఆస్కార్ విజేత ఏ.ఆర్. రెహమాన్ ఈ చిత్రానికి సంగీతం అందిస్తున్నారు. ఇప్పటికే విడుదలైన 'చికిరి చికిరి', 'రయ్ రయ్ రారా' సాంగ్ నెట్టింట సెన్సేషన్ సృష్టిస్తోంది. ఇప్పుడీ సినిమాలోని ఐటెంసాంగ్ను చిత్రబృందం విడుదల చేసింది. ఈ సినిమాను వృద్ధి సినిమాస్, మైత్రీ మూవీ మేకర్స్, సుకుమార్ రైటింగ్స్ సంయుక్తంగా నిర్మించాయి.
