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Peddi Kissing Scene: 'పెద్ది' కిస్సింగ్ సీన్ చూశారా? రామ్‌చరణ్ నటనపై ఏఆర్ రెహమాన్ సంచలన వ్యాఖ్యలు!

AR Rahman Ram Charan: 'పెద్ది' సినిమా ప్రమోషన్స్ లో భాగంగా దర్శకుడు బుచ్చిబాబుతో మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఏఆర్ రెహమాన్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశాడు. ఈ వీడియో ద్వారా రామ్‌చరణ్ యాక్టింగ్‌పై తనకు కొంత సందేహం ఉన్నట్లు ఆయన తన మనసులోని మాటలు బయటపెట్టారు. అలాగే రామ్‌చరణ్, జాన్వీ కపూర్ కిస్సింగ్ సీన్ గురించి ఓ కీలక వ్యాఖ్య చేశారు.

Written ByHarish Darla
Published: Jun 04, 2026, 01:13 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 01:13 PM IST
Peddi Kissing Scene: 'పెద్ది' కిస్సింగ్ సీన్ చూశారా? రామ్‌చరణ్ నటనపై ఏఆర్ రెహమాన్ సంచలన వ్యాఖ్యలు!
Image Credit: Source: Google

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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