AR Rahman Ram Charan: గ్లోబల్ స్టార్ రామ్ చరణ్, బాలీవుడ్ డ్యూటీ జాన్వీ కపూర్ జంటగా నటించిన మోస్ట్ అవైటెడ్ స్పోర్ట్స్ డ్రామా 'పెద్ది'. బుచ్చిబాబు సనా దర్శకత్వంలో రూపొందిన ఈ చిత్రం జూన్ 4న ప్రపంచ వ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదలైంది. ఈ సినిమాకు అత్యున్నతమైన సంగీతం అందించిన ఆస్కార్ విజేత ఏఆర్ రెహమాన్.. రామ్ చరణ్ నటనపై చిత్రంలోని కిస్సింగ్ సీన్పై ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి.
రామ్ చరణ్ జీవించేసాడు..
"నిజం చెప్పాలంటే సినిమాలో కొన్ని ఎమోషన్ సీన్స్ రాంచరణ్ ఎలా నటిస్తాడు, అని నా మనసులో చిన్న భయం ఉండేది. కానీ సినిమా చూశాక నా సందేహాలని పటాపంచలయ్యాయి. చరణ్ ఈ పాత్రలో పరకాయ ప్రవేశం చేసి తన అద్భుతమైన నటనతో ప్రాణం పోశారు" అని ఏఆర్ రెహమాన్ ప్రశంసించారు.
ఇదే క్రమంలో సినిమాలో రామ్చరణ్, జాన్వీకపూర్ల మధ్య వచ్చే కిస్సింగ్ సీన్ గురించి కూడా ఏఆర్ రెహమాన్ ఆసక్తికరమైన వ్యాఖ్యలు చేశాడు. "సినిమాలో ప్రతి ఫ్రేమ్ లోను చరణ్ చాలా సహజంగా నటించారు. ముఖ్యంగా కిస్సింగ్ సీన్ ఎంత రియలిస్టిక్ గా ఉందంటే.. ఆ క్షణంలో ఆయన నటించలేదు నిజంగా జీవించినట్లు అనిపించింది. ఈ సినిమా కోసం రాంచరణ్ ఎంతగా రక్తం చెమట చిందించారు తెరపై స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది" అని ఏఆర్ రెహమాన్ అన్నారు.
'పెద్ది' సినిమా కథాంశంపై కూడా ఏఆర్ రెహమాన్ క్లారిటీ ఇచ్చారు. ఈ చిత్రంలో రాంచరణ్ పోషించిన ముఖ్య పాత్ర ఒకేసారి క్రికెట్, రెజ్లింగ్, రన్నింగ్ అనే మూడు విభిన్నమైన క్రీడల్లో రాణిస్తుందని వెల్లడించారు. మన ఆలోచనలకు హద్దులు లేనప్పుడు అద్భుతాలు సృష్టించవచ్చని ఆయన విశ్లేషించారు.
దర్శకుడు బుచ్చిబాబు సానా మేకింగ్ స్టైల్ను అగ్రదర్శకుడు శంకర్తో పోలుస్తూ ఏఆర్ రెహమాన్ ప్రశంసల వర్షం కురిపించాడు. శంకర్ దర్శకత్వం వహించిన 'జెంటిల్మెన్', 'భారతీయుడు', 'ఒకే ఒక్కడు' సినిమాల్లో హీరోకు ఎలాంటి బలమైన ఆశయం ఉంటుందో.. 'పెద్ది'లోను అలాంటి పాయింట్ ఉంది. ఇదొక స్పోర్ట్స్ డ్రామా అయినప్పటికీ తన గ్రామం కోసం మానవత్వం కోసం పోరాడే ఒక గొప్ప సందేశం ఇందులో ఉంది. శంకర్ సినిమా చూస్తున్నప్పుడు ఎలాంటి హై ఫీలింగ్ కలుగుతుందో పెద్ది చూస్తున్నప్పుడు కూడా తనకు అలాంటి అనుభూతి కలిగిందని రెహమాన్ చిత్ర బృందాన్ని అభినందించాడు.
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