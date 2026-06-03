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Peddi Review: ‘పెద్ది’ మూవీ రివ్యూ.. రామ్ చరణ్ ఖాతాలో హిట్ పడినట్టేనా..!

Peddi Movie Review: ఆర్ఆర్ఆర్ తర్వాత హీరోగా రామ్ చరణ్ ఇమేజ్ గ్లోబల్ లెవల్‌కు పెరిగింది. ఆ తర్వాత చేసిన ఆచార్య, గేమ్ ఛేంజర్ చిత్రాలు బాక్సాఫీస్ దగ్గర డిజాస్టర్స్‌గా నిలిచాయి. ఈ నేపథ్యంలో రామ్ చరణ్ కంపల్సరీ హిట్ కొట్టాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఈ నేపథ్యంలో బుచ్చిబాబు సన దర్శకత్వంలో పీరియాడిక్ బ్యాక్ డ్రాప్‌ మూవీతో ఆడియన్స్ ముందుకు వచ్చాడు. మరి ఈ సినిమాతో రామ్ చరణ్ తాను కోరుకున్న హిట్ అందుకున్నాడా లేదా మన మూవీ రివ్యూలో చూద్దాం.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 04, 2026, 12:59 AM IST|Updated: Jun 04, 2026, 01:17 AM IST
Peddi Review: ‘పెద్ది’ మూవీ రివ్యూ.. రామ్ చరణ్ ఖాతాలో హిట్ పడినట్టేనా..!
Image Credit: Peddi Review (Movie/Photo)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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Peddi Review: ‘పెద్ది’ మూవీ రివ్యూ.. రామ్ చరణ్ ఖాతాలో హిట్ పడినట్టేనా..!
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