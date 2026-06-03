/Peddi Review: ‘పెద్ది’ మూవీ రివ్యూ.. రామ్ చరణ్ ఖాతాలో హిట్ పడినట్టేనా..!

మూవీ రివ్యూ: పెద్ది (Peddi)
నటీనటులు: రామ్ చరణ్, శివరాజ్ కుమార్, జగపతి బాబు, జాన్వీ కపూర్, దివ్యేందు శర్మ, బొమన్ ఇరానీ, రవి కిషన్, సత్య, ఉపేంద్ర లిమాయో, అజయ్ ఘోష్, టినూ ఆనంద్ తదితరులు
సంగీతం: ఏ.ఆర్.రెహమాన్
సినిమాటోగ్రఫీ: ఆర్.రత్నవేలు
ఎడిటర్: నవీన్ నూలి
స్క్రీన్ ప్లే: వర ప్రసాద్ తోలెటి, కృష్ణ హరి, నాగేంద్ర కాశి, వెంకట ప్రసాద్ గాంధీ, శ్రీ రమణ్,
బ్యానర్స్: వృద్ధి సినిమాస్, మైత్రీ మూవీ మేకర్స్, సుకుమార్ రైటింగ్స్,ఐవీవై ఎంటర్టైన్మెంట్స్
నిర్మాత: వెంకట సతీష్ కిలారు, ఇషాన్ సక్సేనా,
కథ, దర్శకత్వం: బుచ్చిబాబు సన
విడుదల తేది: 4-6-2026
రామ్ చరణ్ హీరోగా తెరకెక్కిన లేటెస్ట్ మూవీ ‘పెద్ది’. రంగస్థలం తర్వాత సోలో హిట్ కోసం ప్రయత్నిస్తున్న రామ్ చరణ్.. ఈ సారి సుకుమార్ శిష్యుడు బుచ్చిబాబు సన చెప్పిన కథకు ఫిదా అయి ఈ సినిమా చేశాడు. ఇప్పటికే ఫస్ట్ లుక్, టీజర్, ట్రైలర్తో ఈ సినిమాపై అంచనాలు పెరిగిపోయాయి. మరి ఆ అంచనాలను ఈ సినిమా అందుకుందా లేదా మన మూవీ రివ్యూలో చూద్దాం.
కథ విషయానికొస్తే..
2016లో మొదలవుతుంది. 140 కోట్లున్న భారత్ ఒలింపిక్స్లో రెండే పతాకాలు సాధించడంపై స్పోర్ట్స్ మినిష్టర్.. తన సభ్యులతో చర్చంచడంతో మొదలవుతుంది. మీరు మెరికల్లాంటి కుర్రాళ్లను తయారు చేయమని చెబుతాడు. ఆ తర్వాత స్పోర్ట్స్ అథారిటీకి చెందిన ఓ కీలక వ్యక్తి (బొమన్ ఇరానీ) విజయ నగరం వస్తాడు. అక్కడ జరిగే స్పోర్ట్స్ సెలెక్షన్స్ కోసం ఒక్కో వ్యక్తిని ఇంటర్వ్యూ చేస్తుంటే క్రికెట్లో తన ఫేవరేట్ ప్లేయర్ పెద్ది (రామ్ చరణ్) పేరు చెబుతారు. అలాగే కుస్తీలో పెద్ది.. రన్నింగ్ రేసులో కూడా పెద్ది అని ఆశ్యర్యపోతాడు. దీంతో అతనెవరో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేస్తాడు. ఈ క్రమంలో పెద్ది ఎవరో తెలుసుకుంటాడు. అతను తన ఊరి గుర్తింపు కోసం ఎలాంటి పనులు చేశాడు. చివరకు తన ఊరికి ఓ గుర్తింపు ఎలా తీసుకొచ్చాడన్నదే ఈ సినిమా స్టోరీ.
కథనం, టెక్నికల్ విషయానికొస్తే..
ఈ సినిమా కథను 1990ల ప్రారంభం నేపథ్యం తీసుకున్నాడు. ఇందులో లాజిక్స్ను పక్కన పెడితే.. సినిమాలో గుండెలను టచ్ చేసే ఎమోషన్ సీన్స్ ను రాసుకున్న విధానం ఆకట్టుకుంటుంది. మన దేశానికి స్వాతంత్య్రం వచ్చిన ఇంకా ప్రభుత్వ గుర్తింపు లేని గ్రామాలు 18 వేలకు (1996 వరకు) పైగా ఉన్నాయనే విషయాన్ని ఈ సినిమాలో ప్రస్తావించారు. అలాంటి ఓ గ్రామానికి చెందిన కుర్రాడే ‘పెద్ది’. విజయ నగరంలో ఓ కొంద కింద ఉండే గ్రామం కాబట్టి అందరు దాన్ని కొండకింద ఊరుగా పిలుస్తుంటారు. అక్కడి వారికి ఎలాంటి ప్రభుత్వ గుర్తింపు ఉండదు. ఇక ఆ ఊరికి రైలు మార్గం ఉన్న.. ఆ ఊర్లో రైలు ఎర్రజెండా పెట్టినా ఆపకుండా వెళ్లిపోతుంటారు. అలాంటి ఊరుకు రైల్వేస్టేషన్ కోసం పెద్ది ఏం చేశాడనే పాయింట్ చుట్టూ కథను అల్లుకోవడం బాగుంది. అయితే.. ఈ సినిమాను మూడు భాగాలుగా విభజించాలి. మొదటి భాగంలో పెద్ది.. విజయనగరం, బొబ్బలి జట్లు వాళ్లు పెద్దిని ఆట కూలిగా వేలం పాట పాడుకొని తమ జట్టులో ఆడిస్తుంటారు. ఇక ఆ ఊరి జనాలు కూడా పెద్ది ఆడే ఆటను ఎంజాయ్ చేస్తుంటారు. అతను కొట్టే ప్రతి బాలు సిక్సర్గా పోతుంటుంది. ఈ రకంగా ఆ జట్టు అయితే తనను ఆట కూలీగా తీసుకుంటుందో వారిని గెలిపిస్తుంటాడు.
ఈ క్రమంలో అచ్చియమ్మ (జాన్వీ కపూర్)తో ప్రేమ, ఈ నేపథ్యంలో ఆ ఊరి మోతుబరితో కొట్లాట.. మరోవైపు తన ఊరిలో రైలు ఆగడం కోసం అప్పలసూరి (జగపతిబాబు).. ఎంతో మందికి అర్జీలు ఇచ్చి ఇచ్చి విసుగు చెంది ట్రైయిన్ కింద పడి పోతాడు. దీంతో రైల్వే పోలీసులు అతనికి ఐడెండిటీ కార్డ్ లేదని చెబుతారు. ఈ క్రమంలో తనతో పాటు తన ఊరికి గుర్తింపు తేవడం కోసం పెద్ది ఆ సొంత ఐడెండిటీ కోసం గౌరు నాయుడు దగ్గర శిష్యరికం చేస్తాడు. అలా రెజ్లింగ్లో నేషనల్ ఛాంపియన్ షిప్ వరకు వెళతారు. అక్కడ ఫైనల్స్ ఆడలేకపోతాడు. అక్కడ మరో సిసోడియాకు చెందిన రెజ్లింగ్ టీమ్ ఎలాగైనా పెద్ది ఓడించి గౌరు నాయుడుపై పగతీర్చుకోవాలనుకుంటారు. అంతకు ముందు ఊరిలో జరిగే రెజ్లింగ్ పోటీలో ఇద్దరు వస్తాదులను మట్టి కరిపించే సీన్స్ మాస్ ఆడియన్స్కు గూస్ బంప్స్ తెప్పిస్తాయి. ఈ క్యారెక్టర్ కోసం రామ్ చరణ్ పడ్డ కష్టం ..అడుగడుగున కనిపిస్తుంది. ఇక క్లైమాక్స్లో ‘పెద్ది’ తన ఊరికి రైల్వే స్టేషన్ ఎలా తీసుకొచ్చాడు. దానికి కొన్ని నాటకీయ పరిణామాలు.. వంటి జోడించి ఎమోషనల్ టచ్తో ఎండ్ చేయడం బాగుంది. ఇక ఓ ఊరిలో 1400 మంది ఉంటే వారి ఓట్ల కోసం రాజకీయ నాయకులు వారు చెప్పిందల్లా చేస్తుంటారు. అసలు మన దేశంలో నిజంగా 1990లలో ఎలాంటి ఓటు హక్కుకు నోచుకోని అలాంటి గ్రామాలున్నాయా అనేది ఇక్కడ ప్రస్తావించాల్సిన అంశం.
ఇలా నేలవిడిచి సాము చేసే సీన్స్ అన్ని ఈ సినిమాలో ఉన్నాయి. పైగా హీరో పెద్ది క్యారెక్టర్ ఓ వైపు క్రికెటర్.. మరోవైపు రెజ్లర్.. ఇంకోవైపు .. రన్నర్.. ఇలా హీరో ఓ ఆటకు పరిమితం చేయకుండా.. సకల కళా వల్లభుడిగా చూపించాడు. అయితే క్లైమాక్స్ మాత్రం రెగ్యులర్ ఆడియన్స్ తో పాటు రామ్ చరణ్ ఫ్యాన్స్ ఏ మేరుక కన్విన్స్ అవుతారో చూడాలి. ో సందర్భంలో 30 ఏళ్లు వచ్చాయి. తనకు ముసిలిదానితో పెళ్లి చేసినా.. చేసుకుంటాను అనే డైలాగులు రాడ్ గా ఉన్నాయి. క్లైమాక్స్ ట్విస్ట్ రివీల్ చేయకూడదు. రివీల్ చేస్తే చూసే వాళ్లకు మజా ఉండదు. సినిమాటోగ్రఫీ బాగుంది. గ్రాఫిక్స్ వర్క్ను బాగున్నాయి. 1990ల నాటి గ్రామీణ వాతావరణం సెట్స్ నాచురల్గా ఉన్నాయి. నిర్మాణ విలువలు.. పెట్టినా ప్రతీపైసా తెరపై కనిపించింది. సినిమా మొత్తాన్ని ఓ పాత్రతో చివరి వరకు చెప్పించడం .. అతను పెద్ది గొప్పతనం తెలుసుకోవడంతో ఎండ్ కార్డ్ వేసాడు దర్శకుడు. ఇందులో లాజిక్ లేని సీన్స్ ను వెతుక్కోవడం కంటే ఎమోషన్తో ప్రేక్షకులను ఎంత మేరకు కనెక్ట్ అవుతారనేది చూడాలి.
నటీనటుల విషయానికొస్తే..
రామ్ చరణ్ మరోసారి అవార్డ్ విన్నింగ్ పర్ఫామెన్స్ చేశాడు. పల్లెటూరు మూటు యువకుడి పాత్రలో జీవించాడు. మొత్తంగా పెద్ది పాత్రలో లీనమై నటించాడు. రంగస్థలం, ఆర్ఆర్ఆర్ తర్వాత మరోసారి తన శక్తి యుక్తులతో ఈ పాత్రలో ఒదిగిపోయిన తీరును మెచ్చుకోవాల్సిందే. ఇందులో పెద్ది పాత్రలో మూడు దశల్లో మూడు రకాల వేరియేషన్స్ చూపించాడు. ఆట కూలిగా రెండు క్రికెట్ జట్లలో ఎవడు పాడుకుంటే వాళ్ల తరుపున ఆడి ఆ జట్టును గెలిపించిన తీరు ఎంత చెప్పుకున్న తక్కువే. ఈ సీన్స్ కోసం రామ్ చరణ్ పడ్డ కష్టం ప్రతి ఫేములో కనపడుతుంది. ఆ తర్వాత గౌర్ నాయుడు (శివన్న) దగ్గర కుస్తీలో శిష్యరికం చేసి నేషనల్ లెవల్స్కు వెళ్లడం. ఆ తర్వాత క్లైమాక్స్లో పరుగు పందెంలో విజేతాగా నిలిచి తన ఊరికి రైల్వే స్టేషన్ తీసుకు రావడం వంటి ప్రతి సీన్లో రామ్ చరణ్ నటనను మెచ్చుకోకుండా ఉండలేము. ఓ రకంగా సినిమా మొత్తాన్ని తన భుజాలపై మోసాడు. ఇక కుస్తీ నేర్పించే యోధుడు పెద్ది గురువు అయిన గౌర్ నాయుడు పాత్రలో శివరాజ్ కుమార్ జీవించాడు. ఆ పాత్ర కోసం ఆయన్ని ఈ పాత్ర కోసం ఎందుకు సెలెక్ట్ చేశారన్నది సినిమా చూస్తే తెలుస్తుంది. తన నటనతో పెద్ద సినిమాకు అదనపు పిల్లర్లా నిలిచాడు. మరోవైపు జగపతి బాబు క్యారెక్టర్ ను అనుకున్నంత రేంజ్లో వాడుకోలేకపోయారు. మీర్జా పూర్ సిరీస్లో మున్నాగా అలరించిన దివ్యేందు క్యారెక్టర్ను పెద్దగా వాడుకోలేదు. జాన్వీ కపూర్ ఒకటి రెండు సీన్స్కే పరిమితమైంది. పెద్దగా నటించే స్కోప్ రాలేదు. ఇక ఒలింపిక్ అసోషియేషన్ సభ్యుడైన బొమన్ ఇరానీకి కథ చెప్పే క్యారెక్టర్ కు మంచి మార్కులే ఇవ్వాలి. రవికిషన్ ఒకటి రెండు సీన్లకు పరిమితమైన తన పరిధి మేరకు మెప్పించాడు. మిగిలిన నటీనటులు పర్వాలేదనిపించారు.
ప్లస్ పాయింట్స్
రామ్ చరణ్ నటన
శివన్న క్యారెక్టర్
స్టోరీ లైన్, క్లైమాక్స్
మైనస్ పాయింట్స్
సినిమా నిడివి
లాజిక్ లేని సీన్స్
జాన్వీ కపూర్ క్యారెక్టర్
పంచ్ లైన్.. ‘పెద్ది’ హృదయాలను మెలిపెట్టే స్పోర్ట్స్ డ్రామా..
రేటింగ్: 3.5/5
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