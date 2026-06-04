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Peddi:సరుకు సామాన్లు మిస్సింగ్.. చికిరి చికిరి పాటలో పెద్ద ట్విస్ట్ ఇచ్చిన పెద్ది టీమ్!

Peddi:రామ్ చరణ్ హీరోగా, బుచ్చిబాబు సానా దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన భారీ పాన్ ఇండియా చిత్రం పెద్ది ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చేసింది. విడుదలకు ముందే భారీ అంచనాలు నెలకొల్పిన ఈ సినిమా తొలి రోజు నుంచే సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. ముఖ్యంగా సినిమాలోని పాటలు, రామ్ చరణ్ నటన, మాస్ ఎలిమెంట్స్‌పై అభిమానులు పెద్ద ఎత్తున చర్చిస్తున్నారు.

Written ByVishnupriya
Published: Jun 04, 2026, 12:19 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 12:19 PM IST
Peddi:సరుకు సామాన్లు మిస్సింగ్.. చికిరి చికిరి పాటలో పెద్ద ట్విస్ట్ ఇచ్చిన పెద్ది టీమ్!
Image Credit: peddi(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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