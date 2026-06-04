/Peddi:సరుకు సామాన్లు మిస్సింగ్.. చికిరి చికిరి పాటలో పెద్ద ట్విస్ట్ ఇచ్చిన పెద్ది టీమ్!

Peddi:ఇప్పటికే విడుదలకు ముందే చికిరి చికిరి పాట ప్రేక్షకులను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంది. ఆస్కార్ విజేత ఏఆర్ రెహమాన్ అందించిన సంగీతం, రామ్ చరణ్ ఎనర్జిటిక్ డ్యాన్స్, ఆకట్టుకునే విజువల్స్ కారణంగా ఈ పాట యూట్యూబ్లో మిలియన్ల వ్యూస్ సాధించింది. సోషల్ మీడియాలో కూడా ఈ పాటకు సంబంధించిన రీల్స్, షార్ట్ వీడియోలు భారీగా వైరల్ అయ్యాయి.
అయితే సినిమా థియేటర్లలో చూసిన ప్రేక్షకులు ఒక ఆసక్తికరమైన విషయాన్ని గుర్తించారు. ఆడియో వెర్షన్లో వినిపించిన కొన్ని లిరిక్స్ సినిమాలో మాత్రం మారిపోయాయి. ముఖ్యంగా ప్రేక్షకులకు బాగా గుర్తుండిపోయిన సరుకు సామాన్లు అనే పదాల స్థానంలో సొగసు సింగారం అనే కొత్త పదాలు వినిపించడం అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేసింది.
ఈ మార్పు వెనుక కారణంపై సోషల్ మీడియాలో పెద్ద ఎత్తున చర్చ జరుగుతోంది. గతంలో సామాన్లు అనే పదం మహిళలను కించపరిచేలా ఉందంటూ కొందరు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. పాట విడుదల సమయంలోనే దీనిపై కొన్ని విమర్శలు వచ్చాయి. దీంతో భవిష్యత్తులో వివాదాలు తలెత్తకుండా ఉండేందుకు చిత్రబృందం థియేట్రికల్ వెర్షన్లో లిరిక్స్ మార్చి ఉండొచ్చనే అభిప్రాయాలు వినిపిస్తున్నాయి.
అయితే ఈ మార్పుపై చిత్ర యూనిట్ నుంచి ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన వెలువడలేదు. అయినప్పటికీ థియేటర్లలో పాటను విన్న అభిమానులు ఈ విషయాన్ని సోషల్ మీడియాలో పంచుకుంటూ వైరల్ చేస్తున్నారు.
మరోవైపు పాటలో రామ్ చరణ్ స్టెప్పులు, స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్, ఏఆర్ రెహమాన్ సంగీతం ప్రేక్షకులను అలరిస్తున్నాయి. లిరిక్స్ మార్పు కారణంగా చికిరి చికిరి పాట మరోసారి వార్తల్లో నిలవగా, పెద్ది సినిమా చుట్టూ చర్చలు మరింత వేడెక్కాయి. ప్రస్తుతం ఈ అంశం సోషల్ మీడియాలో ట్రెండింగ్ టాపిక్గా మారింది.
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