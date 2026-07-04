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Peddi OTT Release: ఓటీటీ రిలీజ్‌కు సిద్ధమైన రామ్‌చరణ్ 'పెద్ది'..ఆ ఫ్యాన్స్ మాత్రం కొన్ని రోజులు ఆగాల్సిందే!

Peddi OTT Release Date: మెగా పవర్‌స్టార్ రామ్‌చరణ్ హీరోగా తెరకెక్కిన పాన్-ఇండియా చిత్రం 'పెద్ది'. జూన్ 4న థియేటర్లలో విడుదలైన ఈ చిత్రం త్వరలోనే ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఈ క్రమంలో ప్రముఖ ఓటీటీ సంస్థ నెట్‌ఫ్లిక్స్ అధికారికంగా వెల్లడించింది.

Written ByHarish Darla
Published: Jul 04, 2026, 01:54 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 01:54 PM IST
Peddi OTT Release: ఓటీటీ రిలీజ్‌కు సిద్ధమైన రామ్‌చరణ్ 'పెద్ది'..ఆ ఫ్యాన్స్ మాత్రం కొన్ని రోజులు ఆగాల్సిందే!
Image Credit: Source: Zee MediaSource: Bureau

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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