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Peddi OTT Release: ఓటీటీలోకి రామ్ చరణ్ పెద్ది సినిమా.. స్ట్రీమింగ్ ఎక్కడంటే?

Peddi OTT Release Update:రామ్ చరణ్ హీరోగా బుచ్చిబాబు సానా దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన స్పోర్ట్స్ డ్రామా పెద్ది ప్రస్తుతం సినీ అభిమానుల మధ్య హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. సినిమా విడుదలకు ముందే భారీ అంచనాలు నెలకొనగా, ప్రీమియర్ షోల నుంచి వచ్చిన పాజిటివ్ టాక్ మరింత ఆసక్తిని పెంచింది.

Written ByVishnupriya
Published: Jun 04, 2026, 09:11 AM IST|Updated: Jun 04, 2026, 09:11 AM IST
Peddi OTT Release: ఓటీటీలోకి రామ్ చరణ్ పెద్ది సినిమా.. స్ట్రీమింగ్ ఎక్కడంటే?
Image Credit: peddi(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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