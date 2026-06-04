/Peddi OTT Release: ఓటీటీలోకి రామ్ చరణ్ పెద్ది సినిమా.. స్ట్రీమింగ్ ఎక్కడంటే?

Peddi OTT Release Update:ఈ చిత్రంలో రామ్ చరణ్ నటనకు ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి స్పందన లభిస్తోంది. ముఖ్యంగా గ్రామీణ నేపథ్యంలో సాగే కథ, క్రీడలతో ముడిపడిన భావోద్వేగ సన్నివేశాలు ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటున్నాయని సినీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. అలాగే సంగీత దర్శకుడు ఏఆర్ రెహమాన్ అందించిన పాటలు, నేపథ్య సంగీతం సినిమాకు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి.
ఇదిలా ఉండగా, ఇప్పుడు అందరి దృష్టి ఈ సినిమా ఓటీటీ విడుదలపై పడింది. టాలీవుడ్ వర్గాల్లో వినిపిస్తున్న సమాచారం ప్రకారం, ప్రముఖ ఓటీటీ సంస్థ నెట్ఫ్లిక్స్ పెద్ది డిజిటల్ హక్కులను భారీ మొత్తానికి సొంతం చేసుకున్నట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది. ఈ ఒప్పందం విలువ దాదాపు రూ.150 కోట్ల వరకు ఉండొచ్చని వార్తలు వైరల్ అవుతున్నాయి. అయితే దీనిపై అధికారిక ప్రకటన మాత్రం ఇంకా వెలువడలేదు.
సాధారణంగా ఇటీవల పెద్ద సినిమాలు థియేటర్లలో విడుదలైన 45 రోజుల తర్వాత ఓటీటీలోకి వస్తున్నాయి. అదే పద్ధతిని పెద్ది కూడా అనుసరిస్తే, ఈ సినిమా జూలై రెండో భాగంలో లేదా జూలై 19 ప్రాంతంలో నెట్ఫ్లిక్స్లో స్ట్రీమింగ్ అయ్యే అవకాశం ఉందని అంచనాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. అయితే తుది నిర్ణయం సినిమా బాక్సాఫీస్ వసూళ్లు మరియు నిర్మాతల వ్యూహంపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
పెద్ది కథ ఒక ప్రతిభావంతమైన క్రీడాకారుడి చుట్టూ తిరుగుతుంది. క్రికెట్, రెజ్లింగ్లలో నైపుణ్యం కలిగిన హీరో అన్యాయానికి వ్యతిరేకంగా పోరాడుతూ అణగారిన వారికి అండగా నిలుస్తాడు. యాక్షన్, భావోద్వేగాలు, స్పూర్తిదాయక అంశాలతో ఈ సినిమా రూపొందినట్లు తెలుస్తోంది.
దర్శకుడు బుచ్చిబాబు సానా ఇటీవల మాట్లాడుతూ, సినిమా చివరి 50 నిమిషాలు ప్రేక్షకులను భావోద్వేగానికి గురి చేస్తాయని చెప్పారు. దీంతో క్లైమాక్స్పై మరింత ఆసక్తి పెరిగింది. భారీ తారాగణం, ఆసక్తికరమైన కథ, రెహమాన్ సంగీతం, అలాగే ఓటీటీ డీల్పై వస్తున్న వార్తలతో పెద్ది ప్రస్తుతం సినీ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది. థియేటర్లలో విజయవంతమైన ప్రదర్శన తర్వాత ఓటీటీలో కూడా ఈ చిత్రం మంచి ఆదరణ పొందే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R7
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.Twitter, Facebook