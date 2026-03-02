Peddi Movie Pre Release Business: మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్, దర్శకుడు బుచ్చిబాబు సాన కాంబోలో వస్తున్న భారీ బడ్జెట్ చిత్రం 'పెద్ది'. 'గేమ్ ఛేంజర్' ఫలితంతో సంబంధం లేకుండా, గ్లోబల్ స్టార్ రామ్ చరణ్ మార్కెట్ స్టామినా ఏంటో ఈ సినిమా ప్రీ-రిలీజ్ బిజినెస్ లెక్కలు నిరూపిస్తున్నాయి. థియేటర్లలోకి రాకముందే నాన్-థియేట్రికల్ హక్కుల రూపంలో ఈ సినిమా సరికొత్త రికార్డుల సునామీ సృష్టిస్తోంది.
ఏప్రిల్ 30న సమ్మర్ కానుకగా విడుదల కానున్న 'పెద్ది' చిత్రం, కేవలం డిజిటల్, శాటిలైట్, ఆడియో హక్కుల ద్వారానే నిర్మాతలను సేఫ్ జోన్లోకి తీసుకెళ్లింది. ట్రేడ్ వర్గాల విశ్లేషణ ప్రకారం.. ఈ సినిమా సాధించిన రికార్డు బిజినెస్ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
డిజిటల్ రైట్స్..భారీ ఓటీటీ డీల్
ఈ సినిమా డిజిటల్ హక్కుల కోసం దిగ్గజ సంస్థ నెట్ఫ్లిక్స్ గట్టి పోటీని ఎదుర్కొని మరీ సొంతం చేసుకుంది. అన్ని భాషలకు కలిపి సుమారు రూ.115 కోట్ల నుంచి రూ.130 కోట్ల మధ్య ఈ ఒప్పందం కుదిరినట్లు సమాచారం. రామ్ చరణ్కు నార్త్ ఇండియాలో ఉన్న క్రేజ్ ఈ స్థాయి ధరకు ప్రధాన కారణం.
శాటిలైట్, ఆడియో హక్కులు
తెలుగుతో పాటు హిందీ, ఇతర భాషల శాటిలైట్ హక్కులు కలిపి రూ.50 కోట్ల నుంచి రూ.70 కోట్ల వరకు పలికే అవకాశం ఉంది. కేవలం తెలుగు వెర్షన్ కోసమే చానెల్స్ రూ.40 కోట్ల వరకు ఆఫర్ చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఆస్కార్ విజేత ఏఆర్ రెహ్మాన్ సంగీతం అందిస్తుండటంతో, టీ-సిరీస్ సంస్థ ఏకంగా రూ.35 కోట్లు వెచ్చించి ఆడియో హక్కులను దక్కించుకుంది. ఇప్పటికే విడుదలైన 'చికిరి' సాంగ్ యూట్యూబ్లో సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేయడం విశేషం.
ఓవర్సీస్ మార్కెట్
రామ్ చరణ్కు అంతర్జాతీయంగా ఉన్న గుర్తింపు కారణంగా ఓవర్సీస్ థియేట్రికల్ రైట్స్ కూడా హాట్ కేకుల్లా అమ్ముడవుతున్నాయి. కేవలం విదేశీ హక్కుల ద్వారానే సుమారు రూ.40 కోట్లు వస్తాయని అంచనా.
బిజినెస్ బ్రేక్-అప్ (అంచనా)
మునుపటి సినిమా ఫలితం ఎలా ఉన్నా, రామ్ చరణ్ బాక్సాఫీస్ పుల్పై అది ఏమాత్రం ప్రభావం చూపలేదని 'పెద్ది' బిజినెస్ నిరూపిస్తోంది. ఒక సినిమా విడుదలకు ముందే రూ.275 కోట్ల నాన్-థియేట్రికల్ బిజినెస్ చేయడం అంటే అది కేవలం చరణ్ గ్లోబల్ ఇమేజ్ వల్లే సాధ్యమని విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. తాజాగా ఈ సినిమా నుంచి ఇప్పటికే 'చికిరి' సాంగ్ సూపర్ హిట్ అవ్వగా.. ఇప్పుడు రెండో పాట 'రై రై రారా' విడుదలై ప్రేక్షకాదరణ పొందుతుంది. ఈ చిత్రం ఏప్రిల్ 30న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది.
