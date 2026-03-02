English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Peddi Pre Release Business: పెద్ది రిలీజ్ ముందే రామ్‌చరణ్ విధ్వంసం..రిలీజ్‌కు ముందే పెట్టుబడి వచ్చేసింది?!

Peddi Pre Release Business: 'పెద్ది' రిలీజ్ ముందే రామ్‌చరణ్ విధ్వంసం..రిలీజ్‌కు ముందే పెట్టుబడి వచ్చేసింది?!

Peddi Movie Pre Release Business: మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్, దర్శకుడు బుచ్చిబాబు సాన కాంబోలో వస్తున్న భారీ బడ్జెట్ చిత్రం 'పెద్ది'. 'గేమ్ ఛేంజర్' ఫలితంతో సంబంధం లేకుండా, గ్లోబల్ స్టార్ రామ్ చరణ్ మార్కెట్ స్టామినా ఏంటో ఈ సినిమా ప్రీ-రిలీజ్ బిజినెస్ లెక్కలు నిరూపిస్తున్నాయి.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Mar 2, 2026, 10:46 PM IST

Trending Photos

Virosh: దంపతులుగా మొదటిసారి తిరుమల తిరుపతి వెంకటేశ్వర స్వామిని దర్శించుకున్న విరోష్ జంట..!
4
Vijay Deverakonda
Virosh: దంపతులుగా మొదటిసారి తిరుమల తిరుపతి వెంకటేశ్వర స్వామిని దర్శించుకున్న విరోష్ జంట..!
Allu Arjun: అభిమానిని కొట్టిన అల్లు అర్జున్.. ఆ తరువాత ఏమైందంటే..!
5
Allu Arjun fan video
Allu Arjun: అభిమానిని కొట్టిన అల్లు అర్జున్.. ఆ తరువాత ఏమైందంటే..!
Gold Rate Today: అమెరికా-ఇరాన్ యుద్ధం.. మార్చి 2వ తేదీ సోమవారం బంగారం-వెండి ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?
4
Gold prices
Gold Rate Today: అమెరికా-ఇరాన్ యుద్ధం.. మార్చి 2వ తేదీ సోమవారం బంగారం-వెండి ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?
Sanju Samson Records: కరీబియన్లను మట్టికరిపించిన కేరళ స్టార్.. దెబ్బతిన్న పులి సంజూ శామ్‌సన్‌
6
Sanju Samson
Sanju Samson Records: కరీబియన్లను మట్టికరిపించిన కేరళ స్టార్.. దెబ్బతిన్న పులి సంజూ శామ్‌సన్‌
Peddi Pre Release Business: 'పెద్ది' రిలీజ్ ముందే రామ్‌చరణ్ విధ్వంసం..రిలీజ్‌కు ముందే పెట్టుబడి వచ్చేసింది?!

Peddi Movie Pre Release Business: మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్, దర్శకుడు బుచ్చిబాబు సాన కాంబోలో వస్తున్న భారీ బడ్జెట్ చిత్రం 'పెద్ది'. 'గేమ్ ఛేంజర్' ఫలితంతో సంబంధం లేకుండా, గ్లోబల్ స్టార్ రామ్ చరణ్ మార్కెట్ స్టామినా ఏంటో ఈ సినిమా ప్రీ-రిలీజ్ బిజినెస్ లెక్కలు నిరూపిస్తున్నాయి. థియేటర్లలోకి రాకముందే నాన్-థియేట్రికల్ హక్కుల రూపంలో ఈ సినిమా సరికొత్త రికార్డుల సునామీ సృష్టిస్తోంది.

Add Zee News as a Preferred Source

ఏప్రిల్ 30న సమ్మర్ కానుకగా విడుదల కానున్న 'పెద్ది' చిత్రం, కేవలం డిజిటల్, శాటిలైట్, ఆడియో హక్కుల ద్వారానే నిర్మాతలను సేఫ్ జోన్‌లోకి తీసుకెళ్లింది. ట్రేడ్ వర్గాల విశ్లేషణ ప్రకారం.. ఈ సినిమా సాధించిన రికార్డు బిజినెస్ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

డిజిటల్ రైట్స్..భారీ ఓటీటీ డీల్
ఈ సినిమా డిజిటల్ హక్కుల కోసం దిగ్గజ సంస్థ నెట్‌ఫ్లిక్స్ గట్టి పోటీని ఎదుర్కొని మరీ సొంతం చేసుకుంది. అన్ని భాషలకు కలిపి సుమారు రూ.115 కోట్ల నుంచి రూ.130 కోట్ల మధ్య ఈ ఒప్పందం కుదిరినట్లు సమాచారం. రామ్ చరణ్‌కు నార్త్ ఇండియాలో ఉన్న క్రేజ్ ఈ స్థాయి ధరకు ప్రధాన కారణం.

శాటిలైట్, ఆడియో హక్కులు
తెలుగుతో పాటు హిందీ, ఇతర భాషల శాటిలైట్ హక్కులు కలిపి రూ.50 కోట్ల నుంచి రూ.70 కోట్ల వరకు పలికే అవకాశం ఉంది. కేవలం తెలుగు వెర్షన్ కోసమే చానెల్స్ రూ.40 కోట్ల వరకు ఆఫర్ చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.

ఆస్కార్ విజేత ఏఆర్ రెహ్మాన్ సంగీతం అందిస్తుండటంతో, టీ-సిరీస్ సంస్థ ఏకంగా రూ.35 కోట్లు వెచ్చించి ఆడియో హక్కులను దక్కించుకుంది. ఇప్పటికే విడుదలైన 'చికిరి' సాంగ్ యూట్యూబ్‌లో సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేయడం విశేషం.

ఓవర్సీస్ మార్కెట్
రామ్ చరణ్‌కు అంతర్జాతీయంగా ఉన్న గుర్తింపు కారణంగా ఓవర్సీస్ థియేట్రికల్ రైట్స్ కూడా హాట్ కేకుల్లా అమ్ముడవుతున్నాయి. కేవలం విదేశీ హక్కుల ద్వారానే సుమారు రూ.40 కోట్లు వస్తాయని అంచనా.

బిజినెస్ బ్రేక్-అప్ (అంచనా)
మునుపటి సినిమా ఫలితం ఎలా ఉన్నా, రామ్ చరణ్ బాక్సాఫీస్ పుల్‌పై అది ఏమాత్రం ప్రభావం చూపలేదని 'పెద్ది' బిజినెస్ నిరూపిస్తోంది. ఒక సినిమా విడుదలకు ముందే రూ.275 కోట్ల నాన్-థియేట్రికల్ బిజినెస్ చేయడం అంటే అది కేవలం చరణ్ గ్లోబల్ ఇమేజ్ వల్లే సాధ్యమని విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. తాజాగా ఈ సినిమా నుంచి ఇప్పటికే 'చికిరి' సాంగ్ సూపర్ హిట్ అవ్వగా.. ఇప్పుడు రెండో పాట 'రై రై రారా' విడుదలై ప్రేక్షకాదరణ పొందుతుంది. ఈ చిత్రం ఏప్రిల్ 30న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. 

Also Read: Iran War Impact On India: వంటగదిపై ఇరాన్ యుద్ధ ప్రభావం..సామాన్యుడికి తప్పని సెగ..భారీగా పెరగనున్న నిత్యావసరాల ధరలు!

Also Read: Gambhir On Sanju Samson: శాంసన్ ఒక్కడి వల్లే టీమ్ గెలవలేదు..అసలైన హీరో అతనే: కోచ్ గంభీర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

Peddi Moviepeddi pre release businesspeddi movie pre release businessRam charanpre release business peddi movie

Trending News