Peddi Postponed: బాబాయ్ కోసం రేసు నుంచి తప్పుకున్న అబ్బాయ్! పెద్ది సినిమా విడుదల వాయిదా..ఎప్పుడంటే?

Peddi Release Postponed: మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్, పవర్ స్టార్ పవన్ కల్యాణ్ మధ్య ఉన్న బాబాయ్-అబ్బాయ్ అనుబంధం మరోసారి నిరూపితమైంది. రామ్ చరణ్ తన పుట్టినరోజు కానుకగా విడుదల కావాల్సిన తన ప్రతిష్టాత్మక చిత్రం 'పెద్ది' విడుదలను వాయిదా వేసుకున్నారు.
దర్శకుడు బుచ్చిబాబు సానా తెరకెక్కిస్తున్న 'పెద్ది' చిత్రం వాస్తవానికి రామ్ చరణ్ బర్త్డే సందర్భంగా మార్చి 27న విడుదల కావాల్సి ఉంది. అయితే, బాబాయ్ పవన్ కళ్యాణ్ సినిమా కోసం చరణ్ వెనక్కి తగ్గారు.
కారణం ఏంటి?
హరీష్ శంకర్ దర్శకత్వంలో పవన్ కళ్యాణ్ నటించిన 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్' చిత్రాన్ని మార్చి 26న విడుదల చేసేందుకు చిత్ర బృందం నిర్ణయించింది. కేవలం ఒక్క రోజు వ్యవధిలో బాబాయ్-అబ్బాయ్ సినిమాలు తలపడితే థియేటర్ల లభ్యత తగ్గి, కలెక్షన్లపై ప్రభావం పడుతుందని రామ్ చరణ్ భావించారు. అందుకే బాబాయ్ సినిమాకు పూర్తి స్థాయిలో థియేటర్లు ఉండాలనే ఉద్దేశంతో తన సినిమాను ఏప్రిల్ 30కి వాయిదా వేశారు.
ఏప్రిల్ 30న 'మెగా' జాతర
సమ్మర్ కానుకగా ఏప్రిల్ 30న 'పెద్ది' ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. దీంతో మార్చిలో పవన్ కల్యాణ్, ఏప్రిల్లో రామ్ చరణ్ చిత్రాలతో మెగా అభిమానులకు రెండు నెలల పాటు పండగే అని చెప్పాలి.
ఉత్తరాంధ్ర నేపథ్యంలో సాగే ఎమోషనల్ స్పోర్ట్స్ డ్రామా ఇది. చరణ్ ఈ సినిమా కోసం ప్రత్యేకంగా బాడీ లాంగ్వేజ్ మార్చుకున్నారు. బాలీవుడ్ బ్యూటీ జాన్వీ కపూర్ 'అచ్చమ్మ' అనే పాత్రలో నటిస్తోంది. కన్నడ సూపర్ స్టార్ శివరాజ్ కుమార్, దివ్యేందు శర్మ కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఆస్కార్ విజేత ఏ.ఆర్. రెహమాన్ ఈ చిత్రానికి సంగీతం అందిస్తున్నారు. ఇప్పటికే విడుదలైన ‘చికిరి చికిరి’ సాంగ్ నెట్టింట సెన్సేషన్ సృష్టిస్తోంది.
వ్యక్తిగత కారణాలు కూడా..
సినిమా రిలీజ్ వాయిదాకు మరో కారణం కూడా ఉంది. రామ్ చరణ్-ఉపాసన దంపతులకు ఇటీవల కవల పిల్లలు (ఒక పాప, ఒక బాబు) జన్మించారు. తన పిల్లలతో విలువైన సమయాన్ని గడపడం కోసం రామ్ చరణ్ షూటింగ్ నుండి చిన్న విరామం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.
మైత్రీ మూవీ మేకర్స్, సుకుమార్ రైటింగ్స్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రంపై పాన్-ఇండియా స్థాయిలో భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. బాబాయ్ సినిమాకు దారి వదిలి రామ్ చరణ్ చూపిన ఈ చొరవపై అటు మెగా అభిమానులు, ఇటు ఇండస్ట్రీ వర్గాలు ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నాయి.
