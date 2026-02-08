Peddi Second Single Release Date: మెగా పవర్స్టార్ రామ్ చరణ్ అభిమానులు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న 'పెద్ది' సినిమా నుంచి క్రేజీ అప్డేట్ వచ్చేసింది. బుచ్చిబాబు సానా దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ రూరల్ యాక్షన్ డ్రామాపై ఇప్పటికే భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. మొదటి పాట 'చికిరి చికిరి' సృష్టించిన ప్రభంజనం తర్వాత, ఇప్పుడు సెకండ్ సింగిల్ విడుదలకు ముహూర్తం ఖరారైనట్లు తెలుస్తోంది. రామ్ చరణ్, జాన్వీ కపూర్ జంటగా నటిస్తున్న ఈ పాన్ ఇండియా చిత్రం నుంచి సెకండ్ సాంగ్ విడుదలకు సంబంధించిన వార్త సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
ఫిబ్రవరి 14న రిలీజ్?
సినిమా వర్గాల సమాచారం ప్రకారం..ఫిబ్రవరి 14న (ప్రేమికుల దినోత్సవం) కానుకగా ఈ సెకండ్ సింగిల్ను విడుదల చేసేందుకు మేకర్స్ ప్లాన్ చేస్తున్నారట. మొదటి పాట మెలోడీ టచ్తో అలరించగా, ఈ రెండో పాట మాత్రం పక్కా మాస్ సాంగ్ అని, థియేటర్లలో ఫ్యాన్స్కు పూనకాలు తెప్పించడం ఖాయమని టాక్ వినిపిస్తోంది. అయితే, దీనిపై చిత్ర యూనిట్ నుంచి అధికారిక ప్రకటన రావాల్సి ఉంది.
ఆస్కార్ విజేత ఏఆర్ రెహమాన్ ఈ చిత్రానికి సంగీతం అందిస్తుండటం విశేషం. ఇప్పటికే ఫస్ట్ సింగిల్ 200 మిలియన్లకు పైగా వ్యూస్ సాధించి చార్ట్బస్టర్గా నిలిచింది. దీంతో రెండో పాటపై అంచనాలు రెట్టింపు అయ్యాయి.
వృద్ది సినిమాస్, మైత్రీ మూవీ మేకర్స్, సుకుమార్ రైటింగ్స్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్న ఈ సినిమాలో పలువురు దిగ్గజ నటులు నటిస్తున్నారు. కన్నడ స్టార్ శివరాజ్ కుమార్, జగపతి బాబు, దివ్యేందు శర్మ కీలక పాత్రల్లో మెరవనున్నారు. రత్నవేలు (సినిమాటోగ్రఫీ), నవీన్ నూలి (ఎడిటింగ్) వంటి అగ్రశ్రేణి సాంకేతిక నిపుణులు ఈ ప్రాజెక్ట్కు పనిచేస్తున్నారు.
రిలీజ్ డేట్ ఖరారు
సమ్మర్ కానుకగా ఏప్రిల్ 30న 'పెద్ది' ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది. రామ్ చరణ్ ఊరమాస్ లుక్లో కనిపిస్తుండటంతో ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద రికార్డులు తిరగరాయడం ఖాయమని ట్రేడ్ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
Also Read: India Vs Pakistan Revenue: భారత్-పాకిస్థాన్ మ్యాచ్ ఆగిపోతే ఎంత నష్టమో తెలుసా? వేల కోట్ల ఆదాయానికి గండి!
Also Read: Tirumala Laddu Issue: "తిరుమల లడ్డూలో జంతువుల కొవ్వు ఎక్కడుంది? నిరూపిస్తే దేనికైనా సిద్ధమే" వైసీపీ నేత వెల్లంపల్లి!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook