Ram Charan Not Satisfied: వ్రతం చెడ్డా ఫలితం దక్కలేదన్నట్టుగా ఉంది రామ్ చరణ్ ‘పెద్ది’ సినిమా పరిస్థితి. ఆర్ఆర్ఆర్ తర్వాత ‘ఆచార్య’, ‘గేమ్ ఛేంజర్’ సినిమాలు డిజాస్టర్స్గా నిలిచాయి. అంతేకాదు చరణ్ కెరీర్లోనే ఈ సినిమాలు రాడ్ రంబోలా మాదిరిగా స్పీడ్ బ్రేకర్స్గా మారాయి. కానీ బుచ్చిబాబు సన దర్శకత్వంలో చేసిన ‘పెద్ది’ సినిమాకు పాజిటివ్ టాక్ వచ్చింది. తెలుగులో మంచి వసూళ్లనే సాధించింది. కానీ కోర్ ప్యాన్ ఇండియా మార్కెట్ అయినా.. హిందీలో ఈ సినిమాను ప్రేక్షకులు పట్టించుకున్న దాఖలాలు లేవు.
తమిళం, మలయాళంలో పోస్టర్ ఖర్చులు కూడా రాలేదు..
అక్కడ కనీస వసూళ్లను రాబట్టలేకపోయింది. ఇక తమిళం, మలయాళంలో అయితే.. పోస్టర్ అదేనండి పబ్లిసిటీ ఖర్చులు కూడా రాలేదు. మొత్తంగా కర్ణాటక ఏరియాలో శివరాజ్ కుమార్ ఇంపాక్ట్ వలన అంతో ఇంతో చిల్లర రాలింది. అక్కడ కన్నడ వెర్షన్ కంటే తెలుగు వెర్షన్కే ఎక్కువ వసూళ్లు దక్కాయి.
నిండా ముంచిన ప్యాన్ ఇండియా మార్కెట్..
ఇక ఓవర్సీస్ మార్కెట్లో మినిమం $5 మిలియన్ టార్గెట్ చేసి బరిలో దిగిన ‘పెద్ది’ సినిమా $3.5 మిలియన్ డాలర్స్ దగ్గరే ఆగిపోయింది. ‘పెద్ది’ సినిమా కేవలం తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనే డీసెంట్ వసూళ్లను రాబట్టింది. మొత్తంగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో తప్పితే మిగిలిన వేరే భాషల్లో ‘పెద్ది’ బ్రేక్ ఈవెన్ కాలేదు. దీంతో ఈ సినిమా హిట్టైయినా.. వేరే భాషల్లో పెద్దగా ఇంపాక్ట్ లేకపోవడంతో ఈ సినిమా ఓవరాల్ బ్రేక్ ఈవెన్కు చాలా దూరంలో ఆగిపోయింది. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రూ. 218.50 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. ఇప్పటి వరకు రూ. 200 కోట్ల షేర్ (రూ.340 కోట్ల గ్రాస్) వసూళ్లను రాబట్టినట్టు ట్రేడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. మొత్తంగా ‘పెద్ది’ మూవీ మేకర్స్ చెప్పినట్టుగా రూ. 400 కోట్ల గ్రాస్ క్లబ్బులో ఈ సినిమా ప్రవేశించలేదని హిందీకి చెందిన ప్రముఖ సాక్నిక్ వెబ్ సైట్ తెలిపింది. మొత్తంగా ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర రూ. 20 కోట్ల షేర్ (రూ. 40 కోట్ల గ్రాస్) రాబట్టాలి. మొత్తం బిజినెస్లో 91 శాతం రికవరీ అయింది. మరో 9 శాతం నష్టాలతో అబౌ యావరేజ్గా మిగిలిందనే చెప్పాలి.
రూ.20 కోట్ల థియేట్రికల్ నష్టాలు..
ఇపుడున్న పరిస్థితుల్లో ఈ సినిమా ఈ రేంజ్ వసూళ్లను రాబట్టడం అసాధ్యమనే చెప్పాలి. ఓ రకంగా ‘పెద్ది’ బాక్సాఫీస్ రన్ ముగిసిందనే చెప్పాలి. ఈ సినిమా కోసం రామ్ చరణ్ పడ్డ కష్టం అంతా ఇంతా కాదు. క్రికెటర్గా.. కుస్తీ యోధుడిగా.. రన్నర్గా ఇలా మూడు వేరియేషన్స్తో సాగే ఈ సినిమా మనకు తప్పించి మిగిలిన వాళ్లకు పెద్ది పెద్దగా కిక్ ఇవ్వలేదనే విషయం స్పష్టమైంది. నేషనల్ అవార్డ్ విన్నింగ్ పర్ఫామెన్స్ ఇచ్చాడు. మొత్తంగా పెద్ది సక్సెస్ టాక్ వచ్చినా.. అనుకున్నంత రేంజ్లో వసూళ్లను రాబట్టేలకపోయింది. మొత్తంగా ప్యాన్ ఇండియాను నమ్ముకొని పెట్టిన ఖర్చు వృథా అయిందనే విషయం స్పష్టమైంది. ఇక సుకుమార్తో నెక్ట్ చేయబోయే మూవీతో రామ్ చరణ్ .. డీసెంట్ హిట్ అందుకుంటాడా లేదా చూడాలి.
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