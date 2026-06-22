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Peddi: పెద్ది సక్సెస్ అయినా.. రామ్ చరణ్‌లో ఏదో అసంతృప్తి..!

Peddi collections: రామ్ చరణ్ హీరోగా నటించిన లేటెస్ట్  చిత్రం ‘పెద్ది’. ఆర్ఆర్ఆర్ తర్వాత సరైన సక్సెస్ లేని రామ్ చరణ్‌ ఈ సినిమాతో సక్సెస్ ట్రాక్ ఎక్కాడు. ఇక ఈ సినిమా సక్సెస్ అయినా.. రామ్ చరణ్‌లో మాత్రం ఏదో తెలియని అసంతృప్తి మాత్రం వెంటాడుతుంది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 22, 2026, 11:13 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 11:13 AM IST
Peddi: పెద్ది సక్సెస్ అయినా.. రామ్ చరణ్‌లో ఏదో అసంతృప్తి..!
Image Credit: Peddi Box Office Collections (Source/Movie Pic)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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