Highest Theatres Count: రామ్ చరణ్ హీరోగా జాన్వీ కపూర్ కథానాయికగా శృతి హాసన్ మరో ముఖ్యపాత్రలో నటించిన చిత్రం ‘పెద్ది’. సుకుమార్ రైటింగ్స్, మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ సమర్ఫణలో వృద్ది సినిమాస్ పతాకంపై తెరకెక్కిన చిత్రం ‘పెద్ది’. ఉప్పెన తర్వాత దర్శకుడు బుచ్చిబాబు సన దర్శకత్వంలో ఈ సినిమా తెరకెక్కింది. పైగా ఏఆర్ రెహమాన్ మ్యూజిక్ ఇవ్వడంతో ఈ సినిమాపై అంచనాలు పెరిగిపోయాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఈ రోజు ప్రీమియర్స్తో విడుదల కాబోతున్న ఈ సినిమా మొత్తంగా ఎన్ని థియేటర్స్లలో విడుదలవుతుందో చూద్దాం. పెద్దితో పాటు పాటు ఇప్పటి వరకు అత్యధిక థియేటర్స్లో విడుదలైన తెలుగు చిత్రాలు ఏమున్నాయో ఓ లుక్కేద్దాం.
1.పుష్ప 2 ది రూల్ - 10,400 థియేటర్స్లో విడుదలైంది.
2. ఆర్ఆర్ఆర్ - 10,200 స్క్రీన్స్
3. బాహుబలి 2 - 9000 స్క్రీన్స్
4. కల్కి 2898 ఏడీ - 8500 థియేటర్స్
5.సాహో - 7978 స్క్రీన్స్లో విడుదలైంది.
6.దేవర పార్ట్ 1 - 7250 థియేటర్స్లో విడుదలైంది.
7. రాధే శ్యామ్ - 7010 థియేటర్స్
8. ఆదిపురుష్ - 7000 స్క్రీన్స్లో విడుదల కాబోతుంది.
9. గేమ్ ఛేంజర్ - 6550 పైగా స్క్రీన్స్లో విడుదలైంది.
10. సలార్ పార్ట్ 1 - 6200 స్క్రీన్స్
11. సైరా నరసింహారెడ్డి - 4632 స్క్రీన్స్
12. ఓజీ - 4500 స్క్రీన్స్లో విడుదలైంది.
13. బాహుబలి పార్ట్ 1- 4000 స్క్రీన్స్లో విడుదలైంది.
14. పెద్ది - 3700 థియేటర్స్లో విడుదల కాబోతుంది. ఈ సంఖ్య కొంత మేర పెరగవచ్చు.
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