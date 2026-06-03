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Tollywood All Time Highest Theatres Count:‘పెద్ది’ సహా టాలీవుడ్‌లో అత్యధిక థియేటర్స్‌లో రిలీజ్ అయిన చిత్రాలు..

Tollywood All Time Highest Theatres Count: 2026లో టాలీవుడ్ చిత్ర పరిశ్రమలో పెద్ద చిత్రాలు వేళ్ల మీద లెక్కపెట్టవచ్చు. ‘మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు’ సినిమా తర్వాత మధ్యలో ‘ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్’ మూవీ రిలీజైన ప్రేక్షకులు పెద్దగా పట్టించుకోలేదు. ఈ నేపథ్యంలో తెలుగులో మరో మెగా ఫ్యామిలీ హీరో రామ్ చరణ్ హీరోగా నటించిన ‘పెద్ది’ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా 3700  అత్యధిక థియేటర్స్‌లో విడుదల కాబోతుంది.  ఈ నేపథ్యంలో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా అత్యధిక థియేటర్స్‌లో విడుదలైన చిత్రాల విషయానికొస్తే..

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 03, 2026, 03:25 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 03:25 PM IST
Tollywood All Time Highest Theatres Count:‘పెద్ది’ సహా టాలీవుడ్‌లో అత్యధిక థియేటర్స్‌లో రిలీజ్ అయిన చిత్రాలు..
Image Credit: Peddi Movie (Movie Poster)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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‘పెద్ది’ సహా టాలీవుడ్‌లో అత్యధిక థియేటర్స్‌లో రిలీజ్ అయిన చిత్రాలు..
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