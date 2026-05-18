Peddi Movie Telugu Trailer: మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్, 'ఉప్పెన' ఫేమ్ బుచ్చిబాబు సానా కాంబినేషన్లో వస్తున్న మోస్ట్ అవేటెడ్ మూవీ 'పెద్ది'. ఇప్పటికే ఈ సినిమా నుంచి వచ్చిన సాంగ్స్, గ్లింప్స్ సినిమాపై అమాంతం అంచనాలను పెంచేశాయి. తాజాగా మే 18న ముంబైలోని జియో స్టూడియోలో 'పెద్ది' సినిమా ట్రైలర్ను చిత్రబృందం విడుదల చేసింది. స్పోర్ట్స్ బ్యాక్డ్రాప్లో పవర్ఫుల్ యాక్షన్ మూవీగా తెరకెక్కిన ఈ మూవీ జూన్ 4న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదలైంది.
ఈ సినిమాలో హీరో పెద్దిగా నటించిన రామ్చరణ్ బెల్లం ఫ్యాక్టరీలో కూలీగా పనిచేస్తున్నాడని తెలుస్తోంది. దీంతో పాటు తాను క్రికెట్, కుస్తీలో రాటుదేలిన ఆటగాడిగా కనిపిస్తాడు. కుస్తీలో నేషనల్ గేమ్స్లో పాల్గొన్నట్లు సన్నివేశాల్లో కనిపిస్తుంది. గ్రామీణ యువకులకు స్పోర్ట్స్లో ఇతనో రోల్ మోడల్గా కనువిందు చేయనున్నాడు. అయితే లోకల్ రాజకీయాల వల్ల పెద్దికి వచ్చిన కష్టం ఏంటి? అతను ఢిల్లీలోని రాష్ట్రపతి కార్యాలయానికి ఎందుకు వెళ్లాల్సొచ్చిందని తెలియాలంటే సినిమా చూడాల్సిందే. ఈ ట్రైలర్లోని డైలాగులు ఆకట్టుకునే విధంగా ఉన్నాయి.
నిన్న అనగా మే 17న 'పెద్ది' ట్రైలర్ చూసిన ఆనందంలో మెగాస్టార్ చిరంజీవి సోషల్ మీడియాలో స్పెషల్ పోస్ట్ పెట్టారు. "పెద్ది ట్రైలర్ చూసాను! జస్ట్ వావ్..అంతే. 3 నిమిషాలు… ప్యూర్ ఫైర్ పవర్ ప్యాక్డ్ ట్రైలర్. చరణ్, బుచ్చిబాబు, ఏఆర్ రెహమాన్.. ఒక్కొక్కరు తమ బెస్ట్ ఇచ్చారు.. కలిసి మాత్రం రఫ్ఫాడించేశారు! ఎంత ఊహించుకున్నా.. దాన్ని మించి ఈ ట్రైలర్ ఉంటుంది. ఎమోషన్, ఎలివేషన్, మ్యాడ్నెస్.. అన్నీ నెక్ట్స్ లెవల్లో ఉన్నాయి" అని 'పెద్ది' టీమ్పై ప్రశంసల వర్షం కురింపించారు.
చిరూ లీక్స్కు పని చెప్పి చాలా రోజులు అవుతుందని చిరంజీవి చమత్కరించారు. చాలా రోజుల తర్వాత తన మార్క్ 'పెద్ది' ట్రైలర్లోని ఓ డైలాగ్ను లీక్ చేశారు. "మీరందరూ నేను ఆడానని అనుకుంటున్నారు. నేను పోరాడాను సారు..." అనే డైలాగ్ లీక్ చేసి ఫ్యాన్స్లో క్యూరియాసిటీని మరింత పెంచారు. అయితే ఈ సినిమా ట్రైలర్లోని డైలాగ్ లీక్ చేయడం వల్ల 'పెద్ది' సినిమా డైరెక్టర్కు మెగాస్టార్ చిరంజీవి సారీ చెప్పారు. "Sorry బుచ్చి బాబు… చూసాక కంట్రోల్ తప్పా!" అంటూ ఫన్నీగా పోస్ట్ చేశారు.
బుచ్చి బాబు సానా దర్శకత్వంలో రూపొందిన ఈ 'పెద్ది' సినిమాలో గ్లోబల్ స్టార్ రామ్చరణ్ తేజ్ కథానాయకుడిగా నటించగా.. ఆయన సరసన బాలీవుడ్ బ్యూటీ జాన్వీ కపూర్ హీరోయిన్గా నటించారు. ఇందులో కన్నడ స్టార్ హీరో రాజ్ కుమార్ కీలకపాత్ర పోషించారు. ఈ సినిమాకు ఆస్కార్ విజేత ఏఆర్ రెహమాన్ సంగీతాన్ని అందించగా.. మైత్రీ మూవీస్, వృద్ధి సినిమాస్ సంయుక్తంగా తెరకెక్కించాయి. మే 18న సినిమా ట్రైలర్ విడుదల చేయనుండగా.. జూన్ 4న సినిమాను ప్రపంచవ్యాప్తంగా రిలీజ్ చేయనున్నారు.
