Peddi Trailer Release Date: మెగా ఫ్యాన్స్ ఎప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న రోజు దగ్గర పడుతోంది. ఎన్నో వాయిదాల తర్వాత 'పెద్ది' సినిమా గ్రాండ్ రిలీజ్కు ముస్తాబవుతోంది. గ్లోబల్ స్టార్ రామ్ చరణ్ హీరోగా, బాలీవుడ్ ముద్దుగుమ్మ హీరోయిన్గా నటించిన 'పెద్ది' చిత్ర ట్రైలర్ విడుదలకు రంగం సిద్ధమైంది. ఈ సినిమా ట్రైలర్ను మే 18న విడుదల చేయనున్నట్లు చిత్రబృందం తాజాగా అధికారికంగా ప్రకటించింది.
ఈ చిత్రం పాన్-ఇండియా స్థాయిలో భారీ ఆదరణ పొందాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకోవడంతో, చిత్ర బృందం ఉత్తర భారతదేశం, ఇతర కీలక మార్కెట్లలో విస్తృత ప్రమోషన్స్ కార్యక్రమాలను ప్లాన్ చేస్తోంది. ప్రాంతీయ, భాషా అడ్డంకులను అధిగమించి ప్రేక్షకులతో కనెక్ట్ అయ్యి, దేశవ్యాప్తంగా బ్లాక్బస్టర్గా నిలిచే సత్తా 'పెద్ది'కి ఉందని చిత్ర బృందం బలంగా విశ్వసిస్తోంది.
బుచ్చి బాబు సానా దర్శకత్వం వహించిన ఈ గ్రామీణ స్పోర్ట్స్ యాక్షన్ డ్రామా జూన్ 4న థియేటర్లలోకి రానుంది. విడుదలకు కేవలం 23 రోజులు మాత్రమే మిగిలి ఉండటంతో, ట్రైలర్ విడుదల కార్యక్రమంతో ప్రచార కార్యక్రమాలు ఊపందుకోనున్నాయి. ట్రైలర్ విడుదల తర్వాత హీరో రామ్ చరణ్ పూర్తిగా ప్రమోషన్స్ కోసం దేశవ్యాప్తంగా పర్యటన చేయనున్నారని తెలుస్తోంది.
'పెద్ది' సినిమా కోసం నార్త్ ఇండియన్ ఫ్యాన్స్ను టార్గెట్ చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే ఈ సినిమాకు సంబంధించిన కొన్ని బిగ్ ఈవెంట్స్ను కూడా నార్త్ ఇండియాలోనే ప్లాన్ చేసే అవకాశం కనిపిస్తోంది. 'పెద్ది' చిత్రంలో జాన్వీ కపూర్ హీరోయిన్గా నటిస్తుండగా..ఏఆర్ రెహమాన్ సంగీతం అందిస్తున్నారు.
ఈ చిత్రాన్ని వెంకట సతీష్ కిలారు, వృద్ధి సినిమాస్ బ్యానర్పై మైత్రి మూవీ మేకర్స్, సుకుమార్ రైటింగ్స్ భాగస్వామ్యంతో నిర్మించారు. ఈ సినిమాలో కన్నడ సూపర్ స్టార్ రాజ్ కుమార్ కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. ఈ సినిమా క్రికెట్, కుస్తీ ఆటపై ప్రధానంగా కథ అలుముకోని ఉంటుందని తెలుస్తోంది. మరికొందరు కోడి రామమూర్తి బయోపిక్ అని అంటున్నారు. అయితే దీనిపై క్లారిటీ రావాలంటే మరికొన్ని రోజులు వేచి చూడక తప్పదు.
ఇప్పటికే 'పెద్ది' సినిమా నుంచి వచ్చిన రెండు పాటలు శ్రోతలను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంటున్నాయి. యూట్యూబ్లో 'చికిరీ' పాట 100 మిలియన్లకు పైగా వ్యూస్ దక్కించుకోగా.. అదే బాటలో రెండో సాంగ్ 'రయ్ రయ్ రారా' దూసుకుపోతుంది. అదే విధంగా ఈ సినిమాలో మరో ఐటెమ్ సాంగ్ ఉందని సమాచారం. ఇందులో తమిళ నటి శ్రుతి హాసన్ ఆడిపాడినట్లు తెలుస్తోంది.
