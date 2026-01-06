English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Phule:‘ఫూలే’ సినిమా పై ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ ప్రశంసలు.. మంత్రివర్గ సహచరులతో మూవీని వీక్షించిన సీఎం..

CM Revanth Reddy Watche Phule Movie: అనంత్ మహదేవన్ దర్శకత్వంలో ప్రతీక్ గాంధీ టైటల్ రోల్లో యాక్ట్ చేసిన చిత్రం ‘ఫూలే’. పత్ర లేఖ మరో ముఖ్యపాత్రలో నటించింది. గతేడాది విడుదలైన ఈ సినిమాను వివిధ భాషల్లో డబ్ చేశారు. తాజాగా ఈ సినిమా తెలుగు వెర్షన్ ను ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి తన మంత్రవర్గ సహచరులతో పాటు శాసనసభ్యులతో కలిసి వీక్షించారు. 

Telangana CM Watched Phule Movie With his Cabinet Ministers MLAs: ప్రముఖ జర్నలిస్ట్ పొన్నం రవిచంద్ర నిర్మించిన "ఫూలే" సినిమా ప్రత్యేక ప్రదర్శన సోమవారం హైదరాబాద్ ప్రసాద్ ల్యాబ్స్ లో ప్రదర్శించారు.  ఈ  కార్యక్రమంలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు. ఈ కార్యక్రమానికి డిఫ్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క, మంత్రులు  వివేక్ వెంకట స్వామి, శ్రీధర్ బాబు, పొన్నం ప్రభాకర్, వాకిటి శ్రీహరితో పాటు పలువురు ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు హాజరై సినిమాను ఆసాంతం వీక్షించారు. అనంత్ మహదేవన్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రంలో  టైటిల్ రోల్ ‘జ్యోతిరావు ఫూలే పాత్రను ప్రతీక్ గాంధీ చేశారు. ఆయన సతీమణి సావిత్రి బాయి ఫూలే చిత్రాన్ని పత్రలేఖ చేశారు. ఈ చిత్రాన్ని గతేడాది మరాఠీ, హిందీ భాషల్లో ఫూలే జయంతి సందర్భంగా విడుదల చేశారు. విమర్శకుల ప్రశంసలు అందుకున్న ఈ సినిమా కమర్షియల్ గా సక్సెస్ సాధించలేదు. తాజాగా ఈ చిత్రాన్ని తెలుగు ప్రేక్షకుల కోసం పొన్నం రవిచంద్ర తెలుగులో డబ్ చేసారు. ఈ చిత్ర ప్రత్యేక ప్రదర్శన నిన్న హైదరాబాద్ ప్రసాద్ ల్యాబ్ లో జరిగింది. 

ముఖ్యంగా కుల నిర్మూలన కోసం జ్యోతిరావు పూలే,  సావిత్రీబాయి పూలే దంపతులు గొప్ప పోరాటం చేశారు  మహిళా విద్య కోసం వారు ఎదుర్కొన్న సవాళ్లను సినిమాలో కళ్లకు కట్టినట్టు చూపించారని ఈ సినిమా యూనిట్ ను రేవంత్ రెడ్డి ప్రశంసలతో ముంచెత్తారు.  పూలే దంపతుల సామాజిక సేవా గుణం, వారి జీవితాలు నేటి తరానికి స్ఫూర్తిదాయకమని ఈ సందర్భంగా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కొనియాడారు. 

డిఫ్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క మాట్లాడుతూ - మా ముఖ్యమంత్రితో సహా మంత్రివర్గ సహచరులను, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలను పూలే సినిమా ప్రత్యేక ప్రదర్శనకు ఆహ్వానించిన మా మంత్రివర్గ సహచరులు పొన్నం ప్రభాకర్ కి ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు. ఈ సినిమా భారతీయ సమాజానికి అద్భుతమైన సందేశాన్నిఇస్తుందన్నారు. మహిళా అభ్యున్నతి కోసం, ఆనాటి సమాజంలో ఉన్న కులవివక్ష ఇతర ఇబ్బందులను తట్టుకుని సమస మాజం కోసం పూలే దంపతులు పునాదులు వేసిన విషయాన్ని ప్రస్తావించారు.  ఈ రోజు ఆ ఫలాలను, ఫలితాలనే మన స్వంతత్ర భారతదేశంలో అనుభవిస్తున్నమన్నారు.

రచయిత మామిడి  హరికృష్ణ మాట్లాడుతూ - సమసమాజ స్థాపన కోసం, మహిళా అభ్యున్నతి కోసం జ్యోతిరావు పూలే,  సావిత్రీబాయి పూలే దంపతులు ఎంతో గొప్ప పోరాటం చేశారు. వారి పోరాటానికి సజీవ దృశ్యంలా ఈ సినిమాను తెరకెక్కించారు. ఆ గొప్ప సంఘ సంస్కర్తల స్ఫూర్తితో ప్రతి ఒక్కరం గొప్ప సమాజం కోసం ప్రయత్నాలు చేయాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. 

ఈ సినిమాకు ఎం.ఎం.శ్రీలేఖ సంగీతం అందించడం తన అదృష్టమన్నారు. నిర్మాత, జర్నలిస్ట్ పొన్నం రవిచంద్ర మాట్లాడుతూ - పూలే సినిమా ప్రత్యేక ప్రదర్శనకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి వచ్చిన ఈ సినిమా చూసి ప్రశంసిండం ఎంతో ఆనందంగా ఉందన్నారు.  ఆయన రెండు గంటలకు పైగా సమయం వెచ్చించి సినిమాను చూశారన్నారు.  ఈ చిత్రాన్ని ప్రతి గ్రామంలో ప్రదర్శించేలా అవకాశం కల్పించాలని కోరుతున్నానన్నారు.  సమాజంలోని రుగ్మతలు తొలగించుకునేందుకు, అందరికీ విద్యను అందించేందుకు ప్రతి ఒక్కరిలో పూలే సినిమా స్ఫూర్తిని కలిగిస్తుందన్నారు. 

