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రాజేంద్ర ప్రసాద్ ముఖ్యపాత్రలో ‘పిఠాపురంలో… అలా మొదలైంది’.. సెప్టెంబర్ 18న విడుదల..

Pithapuramlo Ala Modalaindi: రాజేంద్ర ప్రసాద్ ముఖ్యపాత్రలో  ‘ప్రేయసి రావే‘ ఫేమ్ మహేష్ చంద్ర డైరెక్షన్‌లో  తెరకెక్కిన చిత్రం ‘పిఠాపురంలో… అలా మొదలైంది’.  చిత్రం సెప్టెంబర్ 18న ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ప్రైమ్ షో ఎంటర్టైన్మెంట్ ఈ చిత్రాన్ని రిలీజ్ చేయనున్నట్టు ప్రకటించారు. .

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 08, 2026, 02:16 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 10:25 PM IST
రాజేంద్ర ప్రసాద్ ముఖ్యపాత్రలో ‘పిఠాపురంలో… అలా మొదలైంది’.. సెప్టెంబర్ 18న విడుదల..
Image Credit: Pithapuram (Movie Pic/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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