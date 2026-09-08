/రాజేంద్ర ప్రసాద్ ముఖ్యపాత్రలో ‘పిఠాపురంలో… అలా మొదలైంది’.. సెప్టెంబర్ 18న విడుదల..

Pithapuramlo Ala Modalaindi Release Date:‘పిఠాపురంలో… అలా మొదలైంది’ టైటిల్తోనే సినిమాపై అటెన్షన్ క్రియేట్ చేయడంలో సక్సెస్ అయ్యాడు దర్శకుడు. ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ నియోజవర్గంగా రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పిఠాపురం పేరు తెలియని లేరు. డా.రాజేంద్ర ప్రసాద్, పృథ్వీరాజ్, కేదార్ శంకర్, మణిచందన, అన్నపూర్ణమ్మ, సన్నీ అఖిల్, విరాట్, సాయి ప్రణీత్, శ్రీలు, ప్రత్యూష, రెహానా నటించారు. మహేష్ చంద్ర సినిమా టీమ్ మరియు ఎవర్ గ్రీన్ ఎపిక్ సినిమా సంయుక్త నిర్మాణంలో దుండిగళ్ళ బాలకృష్ణ, ఆకుల సురేష్ పటేల్, ఎఫ్.ఎం. మురళి (గోదారి కిట్టయ్య) ఈ చిత్రాన్ని ఎక్కడా కాంప్రమైజ్ కాకుండా నిర్మించారు.
ప్రేమ, సునిశితమైన హాస్యం, సెంటిమెంట్, తండ్రీకూతుళ్ల అనుబంధం వంటి భావోద్వేగ అంశాలతో పాటు యువతకు ఒక మంచి సందేశాన్ని అందించేలా ఈ చిత్రాన్ని రూపొందించినట్లు డైరెక్టర్ మహేష్ చంద్ర తెలిపారు. మన చుట్టూ కనిపించే సహజమైన పాత్రలు, సంఘటనలతో సినిమా ఎంతో సహజంగా ఉంటుందన్నారు. ప్రేక్షకులకు ఒక కొత్త అనుభూతిని అందిస్తుందన్నారు.
హాస్య బ్రహ్మ డాక్టర్ బ్రహ్మానందం వాయిస్ ఓవర్ ఈ చిత్రానికి స్పెషల్ అట్రాక్షన్ గా నిలిచింది. ప్రముఖ శిల్పి రాజ్ కుమార్ వడయార్ ఇందులో కీలక పాత్రలో యాక్ట్ చేశారు. ఇప్పటికే విడుదలైన ట్రైలర్తో పాటు రెండు పాటలకు ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి స్పందన లభించిందన్నారు. నిజంగా కెమెరా పెట్టి లైవ్ చేసినట్టుగా ఈ సినిమా ఉంటుందన్నారు. ఇలాంటి కాన్సెప్టులు ఎప్పుడూ ఎవర్ గ్రీన్ అని మహేష్ చంద్ర తెలిపారు. ఇరుముడి, విశ్వనాథం అండ్ సన్స్, మా ఇంటి బంగారం తరహా లోనే మా సినిమా కూడా కుటుంబ సమేతంగా చూడదగ్గ చిత్రం అవుతుందన్నారు డైరెక్టర్ మహేష్ చంద్ర చెప్పారు.
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