English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Pithapuramlo: మహేష్‌చంద్ర దర్శకత్వంలో డిఫరెంట్ ఫ్యామిలీ నేపథ్యంలో వస్తోన్న ‘పిఠాపురంలో’..

Pithapuramlo: మహేష్‌చంద్ర దర్శకత్వంలో డిఫరెంట్ ఫ్యామిలీ నేపథ్యంలో వస్తోన్న ‘పిఠాపురంలో’..

Pithapuramlo:‘పిఠాపురములో’ అనగానే మనకు ముందుగా అమ్మవారి శక్తిపీఠం గుర్తుకు వస్తోంది. ఇక గత ఎన్నికల్లో పిఠాపురం నుంచి జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేయడంతో ఈ పేరు మాస్ జనాల్లో బాగా వెళ్లింది. ఇపుడు అదే ‘పిఠాపురములో’  టైటిల్ తో మహేష్ చంద్ర దర్శకత్వంలో ఓ సినిమా రాబోతుంది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Nov 4, 2025, 03:37 PM IST

Trending Photos

Tirumala: తిరుమల భక్తులకు భారీ శుభవార్త.. ఇక చిరుత దాడుల సమస్యలు తీరినట్లే.!. అధికారులు కీలక నిర్ణయం..
6
tirumala
Tirumala: తిరుమల భక్తులకు భారీ శుభవార్త.. ఇక చిరుత దాడుల సమస్యలు తీరినట్లే.!. అధికారులు కీలక నిర్ణయం..
Astrology Remedies: మీరు అప్పుల బాధలో ఉన్నారా? మంగళవారం నాడు ఇలా చేయండి.. వెంటనే పరిష్కారం అవుతుంది!
7
Astrology Remedies
Astrology Remedies: మీరు అప్పుల బాధలో ఉన్నారా? మంగళవారం నాడు ఇలా చేయండి.. వెంటనే పరిష్కారం అవుతుంది!
Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఎంతో ఓపిగ్గా ఉండాల్సిన సమయం, వీరికి అదృష్టం..!
5
today horoscope november 3 telugu
Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఎంతో ఓపిగ్గా ఉండాల్సిన సమయం, వీరికి అదృష్టం..!
Prabhas: ప్రభాస్ పైన కన్నేసిన తెలుగు స్టార్ హీరోయిన్.. త్వరలోనే రానున్న గుడ్ న్యూస్..!
6
Prabhas
Prabhas: ప్రభాస్ పైన కన్నేసిన తెలుగు స్టార్ హీరోయిన్.. త్వరలోనే రానున్న గుడ్ న్యూస్..!
Pithapuramlo: మహేష్‌చంద్ర దర్శకత్వంలో డిఫరెంట్ ఫ్యామిలీ నేపథ్యంలో వస్తోన్న ‘పిఠాపురంలో’..

Pithapuramlo: ఫస్ట్ చిత్రం ‘ప్రేయసి రావే’తోనే డైరెక్ట్ గా  తన సత్తా చాటారు మహేష్‌ చంద్ర. ఆ తర్వాత “అయోధ్య రామయ్య, చెప్పాలని వుంది, జోరుగా హుషారుగా, ఒక్కడే, హనుమంతు, ఆలస్యం అమృతం, రెడ్‌ అలర్ట్‌” చిత్రాలతో మంచి పేరు తెచ్చుకున్నారు. ఇక చంద్ర మహేష్ గా ఫేమస్ అయిన ఈయన తాజాగా తన పేరును తిరగేసి మహేష్‌ చంద్రగా మార్చుకున్నారు.  ఈ పేరుతోనే తాజాగా ‘పిఠాపురంలో’ అనే సినిమా తెరకెక్కిస్తున్నారు.  దీనికి ఉప శీర్షిక ‘అలా మొదలైంది’. ‘నటకిరీటి’ డా. రాజేంద్రప్రసాద్‌, పృధ్వీరాజ్‌, కేదార్‌ శంకర్‌, మణిచందన, జయవాహిని, అన్నపూర్ణమ్మ లీడ్ రోల్లో యాక్ట్ చేస్తున్నారు. 

Add Zee News as a Preferred Source

ఈ చిత్రాన్ని మహేష్‌ చంద్ర ప్రొడక్షన్స్‌ బ్యానర్‌పై దుండిగల్ల బాలకృష్ణ, ఆకుల సురేష్‌ పటేల్‌, ఎఫ్ఎం మురళి (గోదారి కిట్టయ్య) ఈ చిత్రాన్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు.  నిర్మిస్తున్నారు. ఇప్పటికే షూటింగ్‌ పార్ట్‌ పూర్తి చేసుకున్న ఈ మూవీ ప్రస్తుతం పోస్ట్‌ప్రొడక్షన్‌ కార్యక్రమాలు జరుపుకుంటోంది. 

ఈ సందర్భంగా దర్శకుడు మహేష్‌చంద్ర మాట్లాడుతూ - “ఫ్యామిలీ భావోద్వేగాలు కలగలిసిన లవ్ స్టోరీ ఇది. ఇందులో మూడు జంటల ప్రేమకథలు  ఉంటాయని చెప్పుకొచ్చారు. ముగ్గురు తండ్రుల పెంపకాల్లోని లోటుపాట్లనీ ఈ సినిమాలో చూపెట్టామని చెప్పారు.  ప్రేక్షకులు ఏదో ఒకరకంగా ఈ కథతో కనెక్ట్‌ అవుతారని కుండబద్దలు కొట్టారు. ఈ మధ్య కాలంలో ‘పిఠాపురం’ అనేది ఎంతలా మారుమోగిందో అందరికీ తెలిసిందే. ఆ పిఠాపురం నేపథ్యంలోనే సినిమా అంతా సాగుతుందన్నారు. 

ఈ చిత్రాన్ని పిఠాపురం పరిసర ప్రాంతాల్లో 28 రోజులు, హైదరాబాద్‌లో 15 రోజులు, గోవాలో 6 రోజులు షూట్ చేసిన విషయాన్ని ప్రస్తావించారు. ఇందులో మొత్తం మూడు పాటలు ఉన్నాయి. పాటలు చాలా బాగా వచ్చాయని చెప్పుకొచ్చారు. గోవాలో ఒక పాటను, హైదరాబాద్‌లో సెట్‌వేసి ఇంకో సాంగ్ ను, సూరంపాలెంలోని ఆదిత్య కాలేజ్‌లో మరో సాంగ్ ను పిక్చరైజ్ చేసినట్టు చెప్పుకొచ్చారు.  దర్శకునిగా నాకు జీవితాన్ని ప్రసాదించిన డి. రామానాయుడు స్ఫూర్తితో స్టోరీని నమ్మి, ఎక్కడా వేస్టేజ్‌ లేకుండా ఈ సినిమాను తెరకెక్కించినట్టు చెప్పుకొచ్చారు. త్వరలోనే రిలీజ్‌ డేట్‌ ప్రకటిస్తామని చెప్పారు. 

ఈ చిత్రంలో డా. రాజేంద్రప్రసాద్, పృధ్విరాజ్ ,కేదార్ శంకర్ తో పాటు  మణిచందన, జయవాహిని, అన్నపూర్ణమ్మ, దాసరి పద్మ, సన్నీ అఖిల్, విరాట్, సాయి ప్రణీత్, శ్రీలు, ప్రత్యూష, రెహానా, Jr. పవన్ కళ్యాణ్, J.D.V ప్రసాద్, K A పాల్ రాము, జబర్దస్త్ శేషు ఇందులో నటించారు.  ఈ చిత్రానికి కథ: ఆకుల సురేష్ పటేల్ అందించారు. 

Also Read:​  మీ ఏజ్ ప్రకారం రోజు ఎంత లిక్కర్ తీసుకోవాలి.. డాక్టర్లు ఏం చెబుతున్నారు..

Also Read:​  చిరంజీవికి అమ్మగా.. అక్కగా.. చెల్లిగా..భార్యగా యాక్ట్ చేసిన వన్ అండ్ ఓన్లీ హీరోయిన్..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Pithapuramlo different concept moviePithapuramloPithapuramlo Maheshchandra directionRajendra PrasadTollywood

Trending News