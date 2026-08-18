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మెగాస్టార్ చిరంజీవిపై అప్పట్లోనే విష ప్రయోగం..

Megaster Chiranjeevi: చిరంజీవి హీరోగా పీక్స్‌లో ఉన్న సమయంలోనే మెగాస్టార్ చిరంజీవి మీద విష ప్రయోగం జరిగింది. ఈ విషయాన్ని ఓ సీనియర్ టాలీవుడ్ నటుడు పలు ఇంటర్యూల్లో ప్రస్తావించారు. ఇంతకీ చిరుపై ఈ విష ప్రయోగం ఎపుడు జరిగింది.ఎలా జరిగింది. పూర్తి వివరాలు మీ కోసం..

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 18, 2026, 02:28 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 02:28 PM IST
మెగాస్టార్ చిరంజీవిపై అప్పట్లోనే విష ప్రయోగం..
Image Credit: Chiranjeevi Poisionate (File Photo/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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