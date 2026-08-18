/మెగాస్టార్ చిరంజీవిపై అప్పట్లోనే విష ప్రయోగం..

Chiranjeevi poisnate: చిరంజీవి తన కెరీర్లో మంచి పీక్ పొజిషన్ లో ఉన్న సమయంలో ఆయన మీద విష ప్రయోగం కూడా జరిగింది. అయితే ఈ విషయం అప్పట్లో ఎక్కడా మీడియాలో లీక్ కాలేదు. చిరంజీవి ఒక అవుట్ డోర్ షూటింగ్ లొకేషన్లో ఉన్న క్రమంలో ఆయనను కలవడానికి రోజు అనేకమంది అభిమానులు వచ్చేవారు. అలా ఒకరోజు ఒక ఫ్యాన్ వచ్చి తన పుట్టినరోజు అని మీ సమక్షంలో కేక్ కట్ చేయాలని పట్టుపట్టారు. అక్కడే ఉండి కేక్ కటింగ్ కూడా చేయించారు. తర్వాత కేక్ తినాలని సదరు అభిమాని చిరంజీవిని బాగా బలవంతం చేశారు. కానీ చిరంజీవి అందుకు ఒప్పుకోలేదు. కట్ చేసిన తర్వాత ఆ కేక్ ని చిరంజీవి నోట్లో బలవంతంగా కుక్కారు. ఆ తర్వాత అక్కడి నుంచి చల్లగా జారుకున్నాడు.
అనుమానంతో కక్కేసారు.
చిరంజీవికి ఆ తర్వాత వెంటనే అనుమానం వచ్చి వెంటనే దాన్ని బయటికి ఊసేశారు. ఈ హడావుడిలో కేక్ కింద పడింది, ఆ సమయంలో రంగురంగుల పదార్థాలు కేకు నుంచి బయటకు వచ్చినట్టు అప్పట్లో ఈ సంఘటన స్థలంలో ఉన్న వారు చెప్పిన మాట. ఆ తర్వాత చిరంజీవి వెళ్లి నోరు కడుక్కుని తన సినిమా షూటింగ్ లో బిజీ అయ్యేందుకు ప్రయత్నిస్తున్న క్రమంలో తన పెదాలు బ్లూ కలర్లోకి మారిపోతున్న విషయాన్ని గమనించారు.
వెంటనే ఈ విషయాన్ని గమనించిన నిర్మాతలు ఆయన్ని హుటా హుటినీ దగ్గరలోని హాస్పిటల్కు తీసుకెళ్లారు. వారు డాక్టర్స్ ను సంప్రదించడంతో విష పదార్థాల వల్లనే పెదాలు రంగు మారుతాయి అనే విషయం తెలిసింది. అప్పటికప్పుడు హాస్పిటల్ కి తీసుకెళ్లి వాంతులు అయ్యేలా టాబ్లెట్స్ ఇచ్చి రాత్రంతా అబ్జర్వేషన్ లో ఉంచారు.
పెను ప్రమాదం నుంచి బయటపడ్డ చిరంజీవి..
అలా ఒక పెను ప్రమాదం నుంచి మెగాస్టార్ చిరంజీవి బయటపడ్డారు. ఈ విషయం అప్పట్లో చాలా మందికి తెలియనే తెలియదు. ఇటీవల ఈ విషయాన్ని మురళీమోహన్ పలు ఇంటర్వ్యూలలో వెల్లడించారు. అయితే ఎవరైనా ఈ కావాలనే ఈ విషం పెట్టేలా ప్రయత్నం చేశారా..? లేకపోతే ఎప్పడిదో కేకును తీసుకొచ్చి చిరంజీవితో కట్ చేయించి తినిపించారా అనే విషయంలో మాత్రం నేటికి సస్పెన్స్ అలానే ఉంది.
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