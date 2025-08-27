Vijay Thalapathy Video: తమిళనటుడు టీవీకే పార్టీ అధినేత విజయ్ దళపతిపై కేసు.. ఎందుకో తెలుసా..?.. వీడియో..

Police case filed against actor Vijay thalapathy: ఎన్నికలు దగ్గర పడుతున్న కొలది తమిళనాడు రాజకీయాలు హీటెక్కాయి. ఈ క్రమంలో తమిళ నటుడు విజయ్ స్థాపించిన టీవీకే రాజకీయ పార్టీ రెండో మానాడు సభ ఇటీవల మదురై వేదికగా ఇటీవల జరిగింది. ఈ మీటింగ్ కు భారీగా కార్యకర్తలు అభిమానులు తరలి వచ్చారు. పలు చోట్ల తొక్కిసలాట కూడా జరిగింది.
ఈ సభలో విజయ్ దళపతి స్టాలీన్ ప్రభుత్వంపై తీవ్ర స్థాయిలో మండిపడ్డారు. అంకుల్ అంటూ ఆయనపై సెటైర్లు గుప్పించారు. సింహం సింగిల్ గా ఉంటుందని, అయిన అది అడవికి రాజు అంటూ కూడా సెటైరిక్ గా మాట్లాడారు. మరొవైపు సీఎం స్టాలీన్ ను అంకుల్ అనడంతో .. స్టాలీన్ అభిమానులు బ్రో.. ఇది కరెక్ట్ కాదూ అంటూ విజయ్ కు పంచ్ లు వేశారు. తమిళ నాట అంతా.. అంకుల్ వర్సెస్ బ్రో అన్నట్లు ఒకరిపై మరోకరు పంచ్ లు వేసుకున్నారు. గల్లీ గల్లీలో కూడా ఫ్లెక్సీలు కూడా వెలిశాయి.
யாரு பெத்த பிள்ளையோ வேண்டான்னு சொன்னா கேட்டாதானே 🤦🏼
நேற்று நடைபெற்ற தவெக மாநாட்டில் விஜயை காண வந்த தொண்டர் ஒருவரை பவுன்சர்கள் 10 அடி உயர மேடையில் இருந்து சர்வசாதரணமாக தூக்கி எறிந்தனர்
தொண்டனை கண்டும் காணாதது போல் செல்லும் விஜயின் வீடியோ தற்போது சமூக வலைதளங்களில் வைரல் ஆகிறது. pic.twitter.com/aUwJtOIfbt
— Chitra Chinna (@Chitra41882129) August 22, 2025
ఈ క్రమంలో మధురై మానాడు సభలో.. శరత్ కుమార్ అనే వ్యక్తి విజయ్ దళపతితో కరచాలనం కోసం ప్రయత్నించాడు. ఈ క్రమంలో అక్కడున్న బౌన్సర్ లు అతడ్ని ఎత్తి కింద పడేశారు. దీంతో అతను తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది.
Read more: Aarti cryptic posts: మీ కపట మోసాలు దేవుడి దగ్గర కాదూ.!. జయం రవి తిరుమల ట్రిప్ పై మాజీ భార్య సంచలన పోస్ట్.!.
తాజాగా.. సదరు బాధితుడు పోలీసులకు తనపై విజయ్ దళపతి బౌన్సర్ లు దాడి చేయడం వల్ల తీవ్రంగా గాయపడినట్లు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు. బాధితుడి ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు బౌన్సర్ లతో పాటు, విజయ్ దళపతిపై కూడా కేసు నమోదు చేశారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.