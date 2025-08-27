English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Vijay Thalapathy Video: తమిళనటుడు టీవీకే పార్టీ అధినేత విజయ్ దళపతిపై కేసు.. ఎందుకో తెలుసా..?.. వీడియో..

Case on Vijay thalapathy:  తమిళ నటుడు విజయ్ దళపతికి పోలీసులు బిగ్ ట్విస్ట్ ఇచ్చారు. ఈ క్రమంలో ఆయనపై  శరత్ కుమార్ అనే వ్యక్తి ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Aug 27, 2025, 10:15 AM IST
  • విజయ్ దళపతిపై కేసు..
  • బౌన్సర్లపై ఆగ్రహం..

Police case filed against actor Vijay thalapathy: ఎన్నికలు దగ్గర పడుతున్న కొలది తమిళనాడు రాజకీయాలు హీటెక్కాయి. ఈ క్రమంలో తమిళ నటుడు విజయ్ స్థాపించిన టీవీకే రాజకీయ పార్టీ రెండో మానాడు సభ ఇటీవల మదురై వేదికగా ఇటీవల జరిగింది. ఈ మీటింగ్ కు భారీగా కార్యకర్తలు అభిమానులు తరలి వచ్చారు. పలు చోట్ల తొక్కిసలాట కూడా జరిగింది.

ఈ సభలో విజయ్ దళపతి స్టాలీన్ ప్రభుత్వంపై తీవ్ర స్థాయిలో మండిపడ్డారు. అంకుల్ అంటూ ఆయనపై సెటైర్లు గుప్పించారు. సింహం సింగిల్ గా ఉంటుందని, అయిన అది అడవికి రాజు అంటూ కూడా సెటైరిక్ గా మాట్లాడారు. మరొవైపు సీఎం స్టాలీన్ ను అంకుల్ అనడంతో .. స్టాలీన్ అభిమానులు బ్రో.. ఇది కరెక్ట్ కాదూ అంటూ విజయ్ కు పంచ్ లు వేశారు. తమిళ నాట అంతా.. అంకుల్ వర్సెస్ బ్రో అన్నట్లు ఒకరిపై మరోకరు పంచ్ లు వేసుకున్నారు.  గల్లీ గల్లీలో కూడా  ఫ్లెక్సీలు కూడా వెలిశాయి.

 

ఈ క్రమంలో మధురై మానాడు సభలో.. శరత్ కుమార్ అనే వ్యక్తి విజయ్ దళపతితో కరచాలనం కోసం ప్రయత్నించాడు. ఈ క్రమంలో అక్కడున్న బౌన్సర్ లు అతడ్ని ఎత్తి కింద పడేశారు. దీంతో అతను తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది.

 తాజాగా.. సదరు బాధితుడు పోలీసులకు తనపై విజయ్ దళపతి బౌన్సర్ లు దాడి చేయడం వల్ల తీవ్రంగా గాయపడినట్లు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు. బాధితుడి ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు బౌన్సర్ లతో పాటు, విజయ్ దళపతిపై కూడా కేసు నమోదు చేశారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Vijay ThalapathyTamil NaduTVK partyMadurai maanadu meetingVijay meeting Madurai maanadu meeting

