English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • వినోదం
  • Pooja Hegde: విజయ్ ఎన్నికల్లో గెలుస్తాడని ముందే ఊహించిన పూజా హెగ్డే.. నెట్టింట వైరల్ అవుతున్న క్రేజీ వీడియో!

Pooja Hegde: విజయ్ ఎన్నికల్లో గెలుస్తాడని ముందే ఊహించిన పూజా హెగ్డే.. నెట్టింట వైరల్ అవుతున్న క్రేజీ వీడియో!

Vijay Thalapathy: తమిళ స్టార్ హీరో దళపతి విజయ్ నటించిన చివరి చిత్రం ‘జన నాయగన్’. ప్రస్తుతం తమిళ ఇండస్ట్రీలో ఈ సినిమా హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. హెచ్.వినోద్ దర్శకత్వంలో కేవీఎన్ పిక్చర్స్ నిర్మిస్తున్న ఈ భారీ బడ్జెట్ చిత్రం..సెన్సార్ వివాదాల కారణంగా ఎన్నికల సమయంలో రిలీజ్ కాకుండా నిలిచిపోయింది. ఈ సినిమాలో విజయ్ సరసన పూజా హెగ్డే కథానాయికగా నటిస్తుండగా.. మమితా బైజు, ప్రియమణి, బాబీడియోల్ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు.  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : May 6, 2026, 08:55 AM IST

Trending Photos

Election Result 2026: సీఎం అంటే కేవలం పవర్ మాత్రమే కాదు.. నెలకు ఎంత జీతం? ఎన్ని రకాల అలవెన్సులు? పూర్తి వివరాలు ఇవే!
6
Chief Minister salary and facilities 2026
Election Result 2026: సీఎం అంటే కేవలం పవర్ మాత్రమే కాదు.. నెలకు ఎంత జీతం? ఎన్ని రకాల అలవెన్సులు? పూర్తి వివరాలు ఇవే!
Pawan Kalyan: మన వల్ల అవ్వవు ఇవన్నీ.. పవన్ కళ్యాణ్ వీడియో వైరల్..!
5
Pawan Kalyan viral video
Pawan Kalyan: మన వల్ల అవ్వవు ఇవన్నీ.. పవన్ కళ్యాణ్ వీడియో వైరల్..!
Triptii Dimri: ప్రభాస్ ‘స్పిరిట్’ సినిమాపైనే త్రిప్తి డిమ్రీ ఆశలు.. అందుకోసమే ఆచితూచి సినిమాలు..
6
Triptii Dimri
Triptii Dimri: ప్రభాస్ ‘స్పిరిట్’ సినిమాపైనే త్రిప్తి డిమ్రీ ఆశలు.. అందుకోసమే ఆచితూచి సినిమాలు..
World Poisonist Snake: ప్రపంచంలో అత్యంత విషపూరితమైన పాము ఇదే.. దీని పాయిజన్ ఎంత డేంజర్ అంటే..!
6
King Kobra
World Poisonist Snake: ప్రపంచంలో అత్యంత విషపూరితమైన పాము ఇదే.. దీని పాయిజన్ ఎంత డేంజర్ అంటే..!
Pooja Hegde: విజయ్ ఎన్నికల్లో గెలుస్తాడని ముందే ఊహించిన పూజా హెగ్డే.. నెట్టింట వైరల్ అవుతున్న క్రేజీ వీడియో!

Vijay Thalapathy Pooja Hegde Viral Video: తమిళ స్టార్ హీరో దళపతి విజయ్ నటించిన చివరి చిత్రం ‘జన నాయగన్’. ప్రస్తుతం తమిళ ఇండస్ట్రీలో ఈ సినిమా హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. హెచ్.వినోద్ దర్శకత్వంలో కేవీఎన్ పిక్చర్స్ నిర్మిస్తున్న ఈ భారీ బడ్జెట్ చిత్రం..సెన్సార్ వివాదాల కారణంగా ఎన్నికల సమయంలో రిలీజ్ కాకుండా నిలిచిపోయింది. ఈ సినిమాలో విజయ్ సరసన పూజా హెగ్డే కథానాయికగా నటిస్తుండగా.. మమితా బైజు, ప్రియమణి, బాబీడియోల్ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు.

Add Zee News as a Preferred Source

అయితే సినిమా విడుదల వాయిదా పడినప్పటికీ తాజాగా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న ఒక వీడియో అభిమానుల్లో ఫుల్ జోష్ నింపుతోంది. ‘జన నాయగన్’ చిత్ర షూటింగ్ సమయంలో.. తమిళనాడు ఎన్నికల్లో విజేత ఎవరనే ప్రశ్నకు పూజా హెగ్డే ఏమాత్రం తడుముకోకుండా పక్కనే ఉన్న విజయ్‌ను చూపిస్తూ ఈయనే గెలుస్తారని సమాధానం ఇచ్చారు. ఈ వీడియో షూటింగ్ గ్యాప్‌లో సరదాగా తీసినట్లు కనిపిస్తోంది. పూజా కాన్ఫిడెన్స్‌కు విజయ్ సిగ్గుపడుతూ ఇచ్చిన రియాక్షన్ నెటిజన్లను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంటోంది. అప్పుడు ఫన్నీగా సాగిన ఆ సంభాషణ.. నేడు అక్షరాలా నిజం కావడంతో పూజా హెగ్డే సంతోషం వ్యక్తం చేసింది. విజయ్ సార్ సీఎం అవుతారని నేను ముందే ఊహించాను.. మీ కలలు నిజం కావాలి” అంటూ ఆమె చేసిన సోషల్ మీడియా పోస్ట్ ఇప్పుడు వైరల్ అవుతోంది.

ఈ వీడియోపై నెటిజన్లు రకరకాలుగా స్పందిస్తూ క్రేజీ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. విజయ్ రాజకీయ భవిష్యత్తుపై పూజా హెగ్డేకు ముందే అంత నమ్మకం ఉందా అంటూ ఫన్నీగా పోస్టులు పెడుతున్నారు. మరికొందరు ఆమె ధైర్యాన్ని మెచ్చుకుంటున్నారు. జన నాయగన్ సినిమా సెన్సార్ వివాదాలతో వార్తల్లో ఉంటే.. పూజా హెగ్డే చేసిన ఈ సందడి మాత్రం దళపతి అభిమానులకు ఫుల్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌ను అందిస్తోంది.

కోలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో తిరుగులేని దళపతిగా వెలిగిన విజయ్.. ఇప్పుడు రాజకీయాల్లోనూ ప్రభంజనం సృష్టించారు. రెండేళ్ల క్రితం ఆయన స్థాపించిన తమిళగ వెట్రి కళగం (TVK) పార్టీ.. తాజాగా జరిగిన ఎన్నికల్లో ఎవరితోనూ పొత్తు లేకుండా ఒంటరిగా పోరాడి ఘన విజయాన్ని అందుకుంది. ఈ అద్భుత విజయంతో విజయ్ తమిళనాడు సీఎంగా బాధ్యతలు చేపట్టబోతుండటం.. ఇప్పుడు రాజకీయ విశ్లేషకులను సైతం ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తోంది.

Also Read: Gold Rate Today: మరింత దిగివచ్చిన పసిడి..నేడు మే 6వ తేదీ బుధవారం ధరలివే..!!  

Also Read: Hyderabad: నేడు ఉప్పల్ స్టేడియం వైపు వెళ్తే చుక్కలే.. 12 గంటల పాటు ట్రాఫిక్ మళ్లింపు!  

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Vijay ThalapathyPooja Hegde Prediction On Vijay VictoryPooja HegdeThalapathy Vijay Cm VictoryPooja Hegde Prediction

Trending News