/Pooja Hegde: పెళ్లికి సిద్ధం అయిపోయిన స్టార్ హీరోయిన్ పూజ హెగ్డే.. అసలు ఏం జరుగుతోందంటే..!

Pooja Hegde:టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ పూజా హెగ్డే మరోసారి వార్తల్లో నిలిచింది. అయితే ఈసారి కొత్త సినిమా లేదా ఫోటోషూట్ వల్ల కాదు. ఆమె త్వరలోనే పెళ్లి పీటలెక్కబోతోందంటూ సోషల్ మీడియాలో జోరుగా ప్రచారం సాగుతోంది. ముఖ్యంగా ఇది ప్రేమ వివాహం కాకుండా కుటుంబ సభ్యులు కుదిర్చిన అరేంజ్డ్ మ్యారేజ్ అని వార్తలు రావడంతో అభిమానుల్లో ఆసక్తి పెరిగింది. అయితే ఇప్పటివరకు ఈ వార్తలపై పూజా హెగ్డే లేదా ఆమె టీమ్ నుంచి ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన వెలువడలేదు.
ఇటీవల సినీ వర్గాల్లో వినిపిస్తున్న సమాచారం ప్రకారం, కుటుంబ సభ్యులు చూసిన సంబంధానికి పూజా హెగ్డే కూడా అంగీకరించినట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది. ఆమె చేసుకోబోయే వరుడు సినీ పరిశ్రమకు చెందిన వ్యక్తా లేదా వ్యాపారవేత్తా అనే విషయంపై మాత్రం స్పష్టత లేదు. అధికారిక ధృవీకరణ లేకపోయినా ఈ వార్తలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. దీంతో అభిమానులు పూజా త్వరలోనే శుభవార్త చెబుతుందా అని ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
పూజా హెగ్డే సినీ ప్రయాణం నాగచైతన్య సరసన ఒక లైలా కోసం సినిమాతో ప్రారంభమైంది. అనంతరం ముకుంద చిత్రంలో నటించి గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. అయితే అల్లు అర్జున్తో చేసిన డీజే దువ్వాడ జగన్నాథం సినిమా ఆమె కెరీర్కు పెద్ద మలుపు తీసుకొచ్చింది. ఆ తర్వాత అరవింద సమేత వీర రాఘవ, మహర్షి, అలా వైకుంఠపురములో వంటి వరుస విజయాలతో స్టార్ హీరోయిన్గా ఎదిగింది. రంగస్థలం చిత్రంలోని జిగేలు రాణి స్పెషల్ సాంగ్ కూడా ఆమెకు మరింత క్రేజ్ తీసుకొచ్చింది.
అయితే ఆ తర్వాత రాధే శ్యామ్, ఆచార్య, బీస్ట్ వంటి భారీ చిత్రాలు ఆశించిన విజయాన్ని అందుకోలేకపోవడంతో ఆమె కెరీర్ కాస్త నెమ్మదించింది. బాలీవుడ్లో నటించిన కొన్ని సినిమాలు కూడా నిరాశపరిచాయి. అయినప్పటికీ పూజా హెగ్డే మళ్లీ వరుస ప్రాజెక్టులతో బిజీగా మారేందుకు ప్రయత్నిస్తోంది.
ప్రస్తుతం ఆమె దుల్కర్ సల్మాన్తో శ్రీశ్రీ చిత్రంలో నటిస్తుండగా, రాఘవ లారెన్స్తో కాంచన 4లో కూడా కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. అలాగే మరికొన్ని క్రేజీ ప్రాజెక్టులపై చర్చలు జరుగుతున్నట్లు సమాచారం. ఇదే సమయంలో ఆమె పెళ్లిపై వస్తున్న వార్తలు సినీ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారాయి. అయితే అధికారిక ప్రకటన వెలువడే వరకు ఈ ప్రచారాన్ని నిర్ధారించలేమని చెప్పాలి. దీంతో అభిమానులు పూజా హెగ్డే నుంచి స్పష్టత కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook