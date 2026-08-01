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Pooja Hegde: పెళ్లికి సిద్ధం అయిపోయిన స్టార్ హీరోయిన్ పూజ హెగ్డే.. అసలు ఏం జరుగుతోందంటే..!

Pooja Hegde:టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ పూజా హెగ్డే త్వరలోనే అరేంజ్డ్ మ్యారేజ్ చేసుకోబోతుందంటూ సోషల్ మీడియాలో జోరుగా ప్రచారం సాగుతోంది. అయితే ఈ వార్తలపై ఇప్పటివరకు ఆమె లేదా ఆమె టీమ్ నుంచి ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన రాలేదు. ప్రస్తుతం సినిమాలతో బిజీగా ఉన్న పూజా పెళ్లి రూమర్స్‌పై అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.

Written ByVishnupriya
Published: Aug 01, 2026, 10:18 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 10:18 PM IST
Pooja Hegde: పెళ్లికి సిద్ధం అయిపోయిన స్టార్ హీరోయిన్ పూజ హెగ్డే.. అసలు ఏం జరుగుతోందంటే..!
Image Credit: pooja hedge marriage(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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Pooja Hegde: పెళ్లికి సిద్ధం అయిపోయిన స్టార్ హీరోయిన్ పూజ హెగ్డే.. అసలు ఏం జరుగుతోందంటే..!
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