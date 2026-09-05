Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /వినోదం
  • /Poonam Pandey: నా బోల్డ్ వీడియోలు సామాజిక సేవలాంటివే.!. బాలీవుడ్ నటి షాకింగ్ కామెంట్స్.. వీడియో వైరల్..

Poonam Pandey: నా బోల్డ్ వీడియోలు సామాజిక సేవలాంటివే.!. బాలీవుడ్ నటి షాకింగ్ కామెంట్స్.. వీడియో వైరల్..

Poonam pandey on bold videos: చాలా మంది మగాళ్లు చెప్పుకొలేని ఒత్తిడిలో ఉంటారని బాలీవుడ్ నటి పూనమ్ పాండే సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. అంతే కాకుండా భారత్ లో వ్యభిచారం చట్టబద్దంచేస్తే మహిళలపై దాడులు జరగవన్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 05, 2026, 04:50 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 04:54 PM IST
Poonam Pandey: నా బోల్డ్ వీడియోలు సామాజిక సేవలాంటివే.!. బాలీవుడ్ నటి షాకింగ్ కామెంట్స్.. వీడియో వైరల్..
Image Credit: poonampandey(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Poonam Pandey: నా బోల్డ్ వీడియోలు సామాజిక సేవలాంటివే.. బాలీవుడ్ నటి షాకింగ్ కామెంట్స్..
2
3
4
5