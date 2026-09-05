/Poonam Pandey: నా బోల్డ్ వీడియోలు సామాజిక సేవలాంటివే.!. బాలీవుడ్ నటి షాకింగ్ కామెంట్స్.. వీడియో వైరల్..

Poonam Pandey says prostitution should be legalised: ప్రస్తుతం సమాజంలో నిత్యం మహిళలపై దాడులు, అత్యాచార ఘటనలు ఎక్కువగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి. కొన్ని చోట్ల దంపతులు కూడా కట్టుకున్న వారిని స్కెచ్ లు వేసి, హత్యచేసి కాటికి పంపుతున్నారు. ఇలాంటి ఘటనలు నిత్యం వార్తలలో ఉంటున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో మహిళలపై అఘాయిత్యాలపై కొంత మంది చేస్తున్న వాదనలు తరచుగా వివాదాస్పదం అవుతుంటాయి. కొంత మంది వారు ధరించిన దుస్తుల వల్ల కొంత మంది మగాళ్లు టెప్ట్ అయి అఘాయిత్యాలకు పాల్పడుతారని చెబుతారు. మరికొంత మంది మహిళలు పద్దతిగా ఉన్న కూడా అత్యాచారాలు జరుగుతున్నాయని చెబుతున్నారు.
मॉडल और एक्ट्रेस पूनम पांडे अपने बयानों और कंटेंट को लेकर अक्सर चर्चा में रहती हैं। हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू में एक बेहद संवेदनशील और बहस छेड़ने वाला मुद्दा उठाया है।
पूनम पांडे का मानना है कि अगर देश में वेश्यावृत्ति को कानूनी मान्यता दे दी जाए, तो इससे महिलाओं के खिलाफ… pic.twitter.com/YReRUkTWdU
— पहाड़ी गर्ल 🏔️🏔️ (@Pahadi_Anjana) September 5, 2026
ఈ క్రమంలో బాలీవుడ్ నటి పూనమ్ పాండే మహిళలపై జరుగుతున్న దాడులు ఆగేందుకు ఒక వెరైటీ ప్రతిపాదన తెరమీదకు తెచ్చారు. ఇది కాస్త రచ్చగా మారింది. బాలీవుడ్ నటి పూనమ్ పాండే తరచుగా తన బోల్డ్ వీడియోలతో రచ్చ చేస్తుంటారు. నెట్టింట పూనమ్ పాండేను చాలా మంది ట్రోల్ లు చేస్తారు. ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా.. నటి ఒక ఇంటర్వ్యూలో చేసిన కామెంట్స్ వైరల్ గా మారాయి.
పూనమ్ పాండే మాట్లాడుతూ తన అడల్ట్ కంటెంట్ను దేశ సేవగా అభివర్ణించింది. అంతే కాకుండా.. భారతదేశంలో వ్యభిచారాన్ని చట్టబద్ధం చేయాలని వ్యాఖ్యలు చేశారు. వ్యభిచారాన్ని చట్టబద్ధం చేస్తే నేరాల రేటు తగ్గుతుందని నటి పేర్కొన్నారు. చాలా మంది పురుషులు తీవ్ర నిరాశతో ఉన్నారని, వారి పరిస్థితి ఇప్పటికే దారుణంగా ఉందని అన్నారు. అలాంటి వారు తన వీడియోలను లేదా ఇలాంటి శృంగార వీడియోను చూసి సేదతీరుతారని మాట్లాడారు. తన అడల్ట్ వీడియోలను చూడటంతో చాలా మంది ఒత్తిడి నుంచి బైటపడుతున్నారని అన్నారు.
దీనిలో అసలు తప్పేముందని నటి పూనమ్ పాండే వ్యాఖ్యలు చేశారు. అంతే కాకుండా కొంత మంది తనను ట్రోలింగ్, కామెంట్స్ చేస్తు విమర్శిస్తుందని అలాంటి వాటిని పట్టించుకొనని తెల్చి చెప్పారు. కొంత మంది సెలబ్రీటీలు లోపల పాడుపనులు చేస్తూ పైకి మాత్రంఏదో హుందాగా ఉంటున్నట్లు ప్రవర్తిస్తారని మండిపడ్డారు.
ఇలాంటి వారిని చూస్తే తనకు చాలా కోపం వస్తుందని చెప్పుకొచ్చారు. ఈ వీడియో కాస్త వైరల్ కావడంతో దీనిపై నెటిజన్లు మండిపడుతున్నారు. అసలు పూనమ్ పాండే ఏమంటున్నారో ఆమెకన్న తెలుస్తుందా ..?. అంటూ ఫైర్ అవుతున్నారు. దీని వల్ల భారతీయ కుటుంబ సంస్కృతి పూర్తిగా అభాసుపాలౌతుందని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
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