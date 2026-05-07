/Operation Arunareddy: నిజాయితీ జర్నలిస్టుల కథతో వస్తున్న ‘ఆపరేషన్ అరుణారెడ్డి’.. పోసాని కీలక వ్యాఖ్యలు

Operation Arunareddy:తాజాగా రాబోతున్న ఆపరేషన్ అరుణ రెడ్డి సినిమాకి కథ, స్క్రీన్ప్లే, మాటలు, పాటలు, ఎడిటింగ్ వంటి విభాగాలను కూడా పోసాని స్వయంగా నిర్వహించడం విశేషం. తాజాగా హైదరాబాద్లో జరిగిన ప్రెస్ మీట్లో ఈ సినిమా గురించి ఆయన ఆసక్తికర విషయాలు చెప్పారు.
ఈ సినిమా ప్రధానంగా నిజాయితీగా పనిచేసే జర్నలిస్టుల కథ అని పోసాని తెలిపారు. సమాజం బాగుపడాలంటే జర్నలిస్టులు నిజాయితీగా ఉండాలని ఈ సినిమా ద్వారా చెప్పబోతున్నామని అన్నారు. హీరోయిన్ హిందోళ చక్రవర్తి ఇందులో ‘అరుణారెడ్డి’ అనే ధైర్యమైన జర్నలిస్టు పాత్రలో కనిపించనుంది.
రాజకీయాల్లో ప్రజాసేవ కోసం వచ్చేవారు ఎవరు, వ్యాపారం కోసం వచ్చేవారు ఎవరు అనే విషయాలను ప్రజలకు తెలియజేసే పాత్ర ఇది అని చెప్పారు. ఒక మంచి జర్నలిస్టు సమాజానికి ఎంత అవసరమో సినిమాలో చూపించామని తెలిపారు.
ఈ సినిమాకు రాజకీయ పార్టీలతో ఎలాంటి సంబంధం లేదని పోసాని స్పష్టం చేశారు. అన్ని పార్టీల అభిమానులు ఈ సినిమాను ఎలాంటి భయం లేకుండా చూడొచ్చని చెప్పారు. తెలుగుదేశం, వైసీపీ, కాంగ్రెస్, జనసేన, బీజేపీ వంటి అన్ని పార్టీల వారికీ ఈ సినిమా నచ్చుతుందని తెలిపారు.
సినిమాలో అసభ్యకర సన్నివేశాలు లేదా బూతు డైలాగులు ఉండవని కూడా చెప్పారు. కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి చూడదగిన చిత్రమని అన్నారు.‘ఆపరేషన్ అరుణారెడ్డి’ తన కెరీర్లోనే బెస్ట్ స్క్రీన్ప్లేగా నిలుస్తుందని పోసాని నమ్మకం వ్యక్తం చేశారు. సినిమా మొదలైన తర్వాత చివరి వరకు ఏం జరుగుతుందో ప్రేక్షకులు ఊహించలేరని అన్నారు. దేశంలోనే మంచి స్క్రీన్ప్లే ఉన్న సినిమాల్లో ఇది ఒకటిగా నిలుస్తుందని చెప్పారు.
సీఎం పాత్రలో బీజేపీ నేత రఘునందన్ రావు నటిస్తున్నారని తెలిపారు. కథ నచ్చడంతో ఆయన ఈ పాత్ర చేయడానికి అంగీకరించారని చెప్పారు.
హీరోయిన్ హిందోళ చక్రవర్తి మాట్లాడుతూ పోసాని గారితో కలిసి పనిచేయడం చాలా మంచి అనుభవమని చెప్పింది. అరుణారెడ్డి పాత్ర ఎంతో బలమైన మహిళా పాత్ర అని తెలిపింది. ఈ పాత్ర ద్వారా చాలా విషయాలు నేర్చుకున్నానని చెప్పింది.తెలుగు డైలాగులు, పాత్రలో భావోద్వేగాలు ఎలా చూపించాలో పోసాని ఎంతో సహనంతో నేర్పారని తెలిపింది. ఇలాంటి మంచి టీమ్తో పని చేయడం సంతోషంగా ఉందని హిందోళ చెప్పింది.
ఈ చిత్రంపై ప్రస్తుతం ప్రేక్షకుల్లో మంచి ఆసక్తి ఏర్పడుతోంది. త్వరలో సినిమా విడుదల తేదీ ప్రకటించే అవకాశం ఉంది.
