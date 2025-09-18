Post PRO Media Works: కార్తికేయ, మహారాజా.. ఇపుడు మిరాయ్ చిత్రాలతో టాక్ ఆఫ్ ది ఇండస్ట్రీగా పోస్ట్ ప్రో డబ్బింగ్ కంపెనీ..

Post PRO Media Works: ప్రస్తుతం తెలుగు చిత్రాలు కంటెంట్ బాగుంటే ప్యాన్ ఇండియా లెవల్లో కుమ్మేస్తున్నాయి. తాజాగా ‘మిరాయ్’ సినిమా తెలుగుతో పాటు హిందీ, తమిళ్, మలయాళం, కన్నడ, మరాఠీ, బెంగాలీ మరియు చైనీస్ జపనీస్ లాంటి ఇంటర్ నేషనల్ భాషల్లో విడుదల చేశారు. ఈ డబ్బింగ్ వర్క్స్ వెనక హైదరాబాద్ పోస్ట్ పీఆర్వో మీడియా వర్స్స్ కృషి దాగుంది. గతంలో కార్తికేయ 2, మహారాజా చిత్రాలను వీరే డబ్బింగ్ పూర్తి చేసారు.
వీళ్ల దగ్గర డబ్బింగ్ జరుపుకున్న ప్రతి సినిమా డబల్ ధమాకానే.. తెలుగులో మొట్టమొదటిసారిగా డబ్బింగ్ ఏజెన్సీ కల్చర్ ను తెచ్చి డబ్ కాస్టింగ్ కూడా వీల్లే చూసుకుంటున్నారు. ఈ విధానాన్ని ‘మిరాయ్’ చిత్రంతో మొదలు పెట్టి భారీ విజయాన్ని అందుకున్నారు.
హైదరాబాద్ లో ప్రముఖ రికార్డింగ్, డబ్బింగ్ స్టూడియో అయిన వారాహి స్టూడియోస్ వీరిదే. ‘మిరాయ్’ విడుదల సందర్భంగా పోస్ట్ ప్రో మీడియా వర్క్స్, వారాహి స్టూడియోస్ హెడ్ ‘మహారాజా’ వసంత్ ఈ విధంగా తెలియజేసారు. మిరాయ్ చిత్రం విషయానికొస్తే.. ఈ చిత్రం రూ. 100 కోట్ల గ్రాస్.. రూ. 68 కోట్ల షేర్ సాధించింది. ఇక దసరా సెలవుల సందర్భంగా ఈ సినిమా కలెక్షన్స్ పెరిగే అవకాశాలున్నాయి.
