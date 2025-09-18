English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Post PRO Media Works: కార్తికేయ, మహారాజా.. ఇపుడు మిరాయ్ చిత్రాలతో టాక్ ఆఫ్ ది ఇండస్ట్రీగా పోస్ట్ ప్రో డబ్బింగ్ కంపెనీ..

Post PRO Media Works: బాహుబలి తర్వాత ప్యాన్ ఇండియా మార్కెట్ ఏర్పడింది. బాహుబలి ఇచ్చిన సక్సెస్ తో ప్రస్తుతం అన్ని భాషల్లో ప్యాన్ ఇండియా చిత్రాలను నిర్మిస్తున్నారు. అయితే తెలుగు, తమిళం నుంచి ప్యాన్ ఇండియా భాషల్లో రిలీజ్ చేయాలంటే డబ్బింగ్ దగ్గర నుంచి ప్రతి విషయంలో ప్రత్యేక శ్రద్ద తీసుకోవాల్సిందే. ఈ  కోవలో తెలుగులో ప్యాన్ ఇండియా సినిమాలను వివిధ భాషల్లో డబ్బింగ్ చేస్తోంది పోస్ట్ పీఆర్వో మీడియా వర్స్స్. ఈ స్టూడియోలో డబ్బై చిత్రాలు బాక్సాఫీస్ వసూళ్ల వర్షం కురిపించడం విశేషం.  

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Sep 18, 2025, 05:45 PM IST

Trending Photos

Old 100 Rupees Notes: మీ ఇంట్లో ఈ వంద రూపాయల నోట్లు ఉంటే.. ఇప్పుడే రూ.30 లక్షలు పొందొచ్చు.!
8
Old 100 Hundred Rupees
Old 100 Rupees Notes: మీ ఇంట్లో ఈ వంద రూపాయల నోట్లు ఉంటే.. ఇప్పుడే రూ.30 లక్షలు పొందొచ్చు.!
AP Gold Mines: ఆంధ్రాలో అతిపెద్ద బంగారు గనులు..తవ్వినోళ్లకు తవ్వుకున్నంత...కానీ..!
6
Gold mines in india
AP Gold Mines: ఆంధ్రాలో అతిపెద్ద బంగారు గనులు..తవ్వినోళ్లకు తవ్వుకున్నంత...కానీ..!
Telangana Rains: తెలంగాణలో అతి భారీ వర్షం.. 4 జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్..
5
telangana rains
Telangana Rains: తెలంగాణలో అతి భారీ వర్షం.. 4 జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్..
School Holiday Tomorrow: రేపు అన్ని స్కూళ్లకు సెలవు.. ఆ రాష్ట్రాలలో కాలేజీలకు సైతం..!
5
School Holiday tomorrow
School Holiday Tomorrow: రేపు అన్ని స్కూళ్లకు సెలవు.. ఆ రాష్ట్రాలలో కాలేజీలకు సైతం..!
Post PRO Media Works: కార్తికేయ, మహారాజా.. ఇపుడు మిరాయ్ చిత్రాలతో టాక్ ఆఫ్ ది ఇండస్ట్రీగా పోస్ట్ ప్రో డబ్బింగ్ కంపెనీ..

Post PRO Media Works: ప్రస్తుతం తెలుగు చిత్రాలు కంటెంట్ బాగుంటే ప్యాన్ ఇండియా లెవల్లో కుమ్మేస్తున్నాయి.  తాజాగా ‘మిరాయ్’  సినిమా తెలుగుతో పాటు హిందీ, తమిళ్, మలయాళం, కన్నడ, మరాఠీ, బెంగాలీ మరియు చైనీస్ జపనీస్ లాంటి ఇంటర్ నేషనల్ భాషల్లో విడుదల చేశారు. ఈ డబ్బింగ్  వర్క్స్ వెనక హైదరాబాద్ పోస్ట్ పీఆర్వో మీడియా వర్స్స్ కృషి దాగుంది. గతంలో కార్తికేయ 2, మహారాజా చిత్రాలను వీరే డబ్బింగ్ పూర్తి చేసారు. 

Add Zee News as a Preferred Source

వీళ్ల దగ్గర డబ్బింగ్ జరుపుకున్న ప్రతి సినిమా డబల్ ధమాకానే.. తెలుగులో  మొట్టమొదటిసారిగా డబ్బింగ్ ఏజెన్సీ కల్చర్ ను తెచ్చి డబ్ కాస్టింగ్ కూడా వీల్లే చూసుకుంటున్నారు. ఈ విధానాన్ని ‘మిరాయ్’ చిత్రంతో  మొదలు పెట్టి భారీ విజయాన్ని అందుకున్నారు.  

హైదరాబాద్ లో ప్రముఖ రికార్డింగ్,  డబ్బింగ్ స్టూడియో అయిన వారాహి స్టూడియోస్ వీరిదే. ‘మిరాయ్’ విడుదల సందర్భంగా పోస్ట్ ప్రో మీడియా వర్క్స్, వారాహి స్టూడియోస్ హెడ్ ‘మహారాజా’ వసంత్ ఈ విధంగా తెలియజేసారు. మిరాయ్ చిత్రం విషయానికొస్తే.. ఈ చిత్రం రూ. 100 కోట్ల గ్రాస్.. రూ. 68 కోట్ల షేర్ సాధించింది. ఇక దసరా సెలవుల సందర్భంగా ఈ సినిమా కలెక్షన్స్ పెరిగే అవకాశాలున్నాయి. 

Read more: విడాకుల దిశగా టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్.. షాక్ కు గురి చేస్తోన్న న్యూస్..

Read more: ఒకే టైటిల్ ఎన్టీఆర్ ఏఎన్ఆర్ హిట్స్ అందుకుంటే.. చిరు డిజాస్టర్ అందుకున్నాడు..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Post Pro Media Worksthe No.1 Pan-India Dubbing CompanyMiraikarthikeyamaharaja

Trending News