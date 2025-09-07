English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Prabhas Aadhaar Card: హీరో ప్రభాస్ ఆధార్ కార్డు చూశారా? అందులో డార్లింగ్ ఫొటో చూస్తే షాక్ అవుతారు!

Prabhas Aadhaar Card Photo: గత ఏడాది కల్కి సినిమాతో బ్లాక్ బస్టర్ సాధించిన పాన్ ఇండియా సూపర్ స్టార్ ప్రభాస్ ప్రస్తుతం 'రాజా సాబ్' సినిమా షూటింగ్ లో బిజీగా ఉన్నాడు. మారుతి దర్శకత్వం వహించిన ఈ హారర్ థ్రిల్లర్ కామెడీ మూవీలో మాళవిక మోహనన్, నిధి అగర్వాల్, రిద్ధి కుమార్ హీరోయిన్లుగా నటించారు. తాజాగా హీరోకి ప్రభాస్ కు సంబంధించిన వీడియో ఒకటి వైరల్ అవుతోంది.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Sep 7, 2025, 03:50 PM IST

Prabhas Aadhaar Card Photo: గత ఏడాది కల్కి సినిమాతో బ్లాక్ బస్టర్ సాధించిన పాన్ ఇండియా సూపర్ స్టార్ ప్రభాస్ ప్రస్తుతం 'రాజా సాబ్' సినిమా షూటింగ్ లో బిజీగా ఉన్నాడు. మారుతి దర్శకత్వం వహించిన ఈ హారర్ థ్రిల్లర్ కామెడీ మూవీలో మాళవిక మోహనన్, నిధి అగర్వాల్, రిద్ధి కుమార్ హీరోయిన్లుగా నటించారు. 'రాజా సాబ్' ఈ ఏడాది డిసెంబర్ లో క్రిస్మస్ కానుకగా ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. దీనితో పాటు ప్రభాస్ మరికొన్ని సినిమాలతో బిజీగా ఉన్నాడు. వాటిలో 'స్పిరిట్', 'ఫౌజీ', 'సాలార్ 2', 'కల్కి 2' వంటి అనేక చిత్రాలు ఉన్నాయి. 

సినిమాల సంగతి పక్కన పెడితే, ప్రస్తుతం ప్రభాస్ కు సంబంధించిన ఒక విషయం నెట్ లో వైరల్ అవుతోంది. అంటే ప్రభాస్ ఆధార్ కార్డ్ అనే చిన్న వీడియో ప్రస్తుతం నెట్ లో వైరల్ అవుతోంది. ఈ ఆధార్ కార్డు ప్రకారం.. ప్రభాస్ అసలు పేరు ఉప్పలపాటి వెంకట సూర్యనారాయణ ప్రభాస్. అతని పుట్టిన తేదీ 23-10-1979. అందులో కనిపించే ఆధార్ నంబర్: 5986 6623 9932. కానీ అది అసలైనదా లేక నకిలీదా? ఇది ఇంకా స్పష్టంగా తెలియలేదు. 

అయితే ఇది సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ప్రభాస్ అభిమానులు దీనిపై ఉత్సాహంగా ఉన్నారు. ఆధార్ కార్డులో ప్రభాస్ లుక్ చూసి అభిమానులు షాక్ అయ్యారు. ఆధార్ ఫోటోలో కూడా అతను చాలా అందంగా కనిపిస్తున్నాడని అభిమానులు ఇప్పుడు రకరకాలుగా వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు.

ఈ ఆధార్ కార్డు ప్రకారం, ప్రభాస్ పుట్టిన తేదీ 23-10-1979. అంటే ఆ డార్లింగ్ వయసు ఇప్పుడు దాదాపు 46 సంవత్సరాలు. అయితే, అతను ఇంకా బ్రహ్మచారిగానే ఉన్నారు. అభిమానులు తమ హీరో ఎప్పుడు పెళ్లి చేసుకుంటాడో తెలుసుకోవడానికి ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. అతను ఎవరితో ఏడు అడుగులు వేస్తాడు? మరోవైపు, ప్రభాస్ పెద్దమ్మ శ్యామల దేవి కూడా ఆయన పెళ్లి కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నట్లు చెప్పుకొచ్చారు. 

