English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Prabhas Anushka Wedding Video: గ్రాండ్‌గా ప్రభాస్- అనుష్కల పెళ్లి.!. బ్యాండ్ కొట్టిన బాలయ్య.. వీడియో వైరల్..

Prabhas Anushka Wedding Video: గ్రాండ్‌గా ప్రభాస్- అనుష్కల పెళ్లి.!. బ్యాండ్ కొట్టిన బాలయ్య.. వీడియో వైరల్..

Prabhas and anushka ai video: ప్రభాస్ అనుష్క పెళ్లిలో కాజల్, తమన్నలు డ్యాన్స్ లతో హల్ చల్ చేశారు. అంతేకాకుండా బాలయ్య డ్రమ్ వాయించి సందడి చేశారు. ఈ వీడియో నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తుంది. మొత్తంగా ఇది నిజమైతే ఎంత బాగుండో అని నెటిజన్లు పండగ చేసుకుంటున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Nov 27, 2025, 04:29 PM IST
  • గ్రాండ్ గా ప్రభాస్ అనుష్కల పెళ్లి..
  • వీడియో వైరల్..

Trending Photos

Jbl Go Essential స్పీకర్‌పై 53 శాతం డిస్కౌంట్‌.. చీప్‌ ధరకే కొనండి!
5
Jbl Speaker Price
Jbl Go Essential స్పీకర్‌పై 53 శాతం డిస్కౌంట్‌.. చీప్‌ ధరకే కొనండి!
Realme నుంచి కొత్త ఫోన్‌ వచ్చేస్తోంది.. 7000mAh బ్యాటరీతో పాటు ఎన్నో ఫీచర్స్!
5
Realme C85
Realme నుంచి కొత్త ఫోన్‌ వచ్చేస్తోంది.. 7000mAh బ్యాటరీతో పాటు ఎన్నో ఫీచర్స్!
Tirumala: తిరుమల వైకుంఠ ద్వార దర్శనాలు.. వాట్సాప్‌లో టిక్కెట్లు ఇలా బుక్‌ చేసుకోండి..!
7
Tirumala Vaikunta Dwara Darshan
Tirumala: తిరుమల వైకుంఠ ద్వార దర్శనాలు.. వాట్సాప్‌లో టిక్కెట్లు ఇలా బుక్‌ చేసుకోండి..!
Money Saving Tips: నెలకు రూ. 21వేలు జీతం వచ్చినా సరే.. ఏడాదికి 70వేలు పొదుపు చేస్తే.. లక్షాధికారి కాదు.. కోటీశ్వరులు అవ్వచ్చు..!!
9
Money Saving Tips
Money Saving Tips: నెలకు రూ. 21వేలు జీతం వచ్చినా సరే.. ఏడాదికి 70వేలు పొదుపు చేస్తే.. లక్షాధికారి కాదు.. కోటీశ్వరులు అవ్వచ్చు..!!
Prabhas Anushka Wedding Video: గ్రాండ్‌గా ప్రభాస్- అనుష్కల పెళ్లి.!. బ్యాండ్ కొట్టిన బాలయ్య.. వీడియో వైరల్..

Prabhas Anushka ai generated wedding video viral: ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో రకరకాల వీడియోలు వైరల్ గా మారుతున్నాయి. ముఖ్యంగా కొన్ని వీడియోలు చూస్తుంటే అది అసలు ఓరిజినలో ఏది ఫెకో కానీ అస్సలు తెలిట్లేదు. ఇటీవల డీప్ ఫెక్ వీడియోలు, ఫెక్ ఏఐ వీడియోలు నెట్టింట బాగా వైరల్ అవుతున్నాయి. మొత్తంగా ఈ వీడియోలు ఇటీవల వివాదాస్పదంగా మారాయి. కొంత మంది కేటుగాళ్లు టెక్నాలజీని ఉపయోగించుకుని ఫెక్ వీడియోలను, డీప్ ఫెక్ వీడియోలను పోస్ట్ చేస్తున్నారు. ఇది కాస్త నెట్టింట బాగా వైరల్ గా మారుతున్నాయి.

Add Zee News as a Preferred Source

 

 ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం పాన్ ఇండియా స్టార్  ప్రభాస్, అనుష్కల మధ్య డేటింగ్ , పెళ్లి వార్తలు కొన్నేళ్లుగా హల్ చల్ చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ పుకార్లు తరచుగా వార్తలలో ఉంటు హల్ చల్ చేస్తున్నాయి.

 ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం ప్రభాస్ అనుష్కల పెళ్లికి సంబంధించి ఒక వీడియో నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీనిలో ప్రభాస్, అనుష్కల పెళ్లి గ్రాండ్ గా జరిగింది. అంతేకాకుండా.. ఈ వివాహ వేడుకకు..టాలీవుడ్, స్టార్ హీరోలు, హీరోయిన్లు హజరయ్యారు.

మెగాస్టార్ చిరంజీవి, పవర్ స్టార్ పవన్ కల్యాణ్, బాలకృష్ణ, నాగార్జున, వెంకటేష్, అల్లు అర్జున్, రవితేజ మొదలైన వారంతా దీనిలో కన్పించారు. అంతేకాకుండా.. నానితో పాటు హీరోయిన్లు కాజల్ అగర్వాల్, తమన్నా, సమంతా కూడా ఈ పెళ్లి వేడుకలో సందడి చేశారు.

అయితే..ఈ వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో ముఖ్యంగా.. నాగార్జున-నాని సన్నాయి వాయిస్తున్నారు.  మహేశ్‌ బాబు, వెంకటేశ్‌ పంచ కట్టుతో అదరగొట్టారు.  అల్లు అర్జున్‌, రవితేజ లు మాస్ స్టెప్పులు వేశారు. ఇక రామ్‌ చరణ్‌, ఎన్టీఆర్‌ వంటలలో బిజీగా ఉండగా.. గోపిచంద్‌ అతిథులకు ఆప్యాయంగా వడ్డిస్తున్నాడు. చిరంజీవి, పవన్‌ కల్యాణ్‌ తొలి వరుసలో భోజనం చేస్తున్నారు.

Read more: Rahul Sipligunj-Harinya Reddy: ప్రియురాలు హరిణ్య రెడ్డితో ఘనంగా రాహుల్ సిప్లిగంజ్ పెళ్లి

అదే విధంగా..  కాజల్‌, తమన్నా పెళ్లి మండపంలో డ్యాన్స్‌ చేయగా, బాలయ్య డప్పు కొడుతూ  హల్ చల్ చేశారు. ‘ప్రభాస్‌-అనుష్కల పెళ్లి ..అందరూ ఆహ్వానితులే’ అంటూ ఒక నెటిజన్ పెట్టిన వీడియో వైరల్ గా మారింది. దీనిపై అభిమానులు ఇది నిజంగా జరిగితే ఎంత బాగుండో అంటూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Prabhas Anushka weddingPrabhas WeddingPrabhas Anushka ai videoAnushka ai videoPrabhas wedding ai pics

Trending News