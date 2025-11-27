Prabhas Anushka ai generated wedding video viral: ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో రకరకాల వీడియోలు వైరల్ గా మారుతున్నాయి. ముఖ్యంగా కొన్ని వీడియోలు చూస్తుంటే అది అసలు ఓరిజినలో ఏది ఫెకో కానీ అస్సలు తెలిట్లేదు. ఇటీవల డీప్ ఫెక్ వీడియోలు, ఫెక్ ఏఐ వీడియోలు నెట్టింట బాగా వైరల్ అవుతున్నాయి. మొత్తంగా ఈ వీడియోలు ఇటీవల వివాదాస్పదంగా మారాయి. కొంత మంది కేటుగాళ్లు టెక్నాలజీని ఉపయోగించుకుని ఫెక్ వీడియోలను, డీప్ ఫెక్ వీడియోలను పోస్ట్ చేస్తున్నారు. ఇది కాస్త నెట్టింట బాగా వైరల్ గా మారుతున్నాయి.
ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం పాన్ ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్, అనుష్కల మధ్య డేటింగ్ , పెళ్లి వార్తలు కొన్నేళ్లుగా హల్ చల్ చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ పుకార్లు తరచుగా వార్తలలో ఉంటు హల్ చల్ చేస్తున్నాయి.
ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం ప్రభాస్ అనుష్కల పెళ్లికి సంబంధించి ఒక వీడియో నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీనిలో ప్రభాస్, అనుష్కల పెళ్లి గ్రాండ్ గా జరిగింది. అంతేకాకుండా.. ఈ వివాహ వేడుకకు..టాలీవుడ్, స్టార్ హీరోలు, హీరోయిన్లు హజరయ్యారు.
మెగాస్టార్ చిరంజీవి, పవర్ స్టార్ పవన్ కల్యాణ్, బాలకృష్ణ, నాగార్జున, వెంకటేష్, అల్లు అర్జున్, రవితేజ మొదలైన వారంతా దీనిలో కన్పించారు. అంతేకాకుండా.. నానితో పాటు హీరోయిన్లు కాజల్ అగర్వాల్, తమన్నా, సమంతా కూడా ఈ పెళ్లి వేడుకలో సందడి చేశారు.
అయితే..ఈ వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో ముఖ్యంగా.. నాగార్జున-నాని సన్నాయి వాయిస్తున్నారు. మహేశ్ బాబు, వెంకటేశ్ పంచ కట్టుతో అదరగొట్టారు. అల్లు అర్జున్, రవితేజ లు మాస్ స్టెప్పులు వేశారు. ఇక రామ్ చరణ్, ఎన్టీఆర్ వంటలలో బిజీగా ఉండగా.. గోపిచంద్ అతిథులకు ఆప్యాయంగా వడ్డిస్తున్నాడు. చిరంజీవి, పవన్ కల్యాణ్ తొలి వరుసలో భోజనం చేస్తున్నారు.
అదే విధంగా.. కాజల్, తమన్నా పెళ్లి మండపంలో డ్యాన్స్ చేయగా, బాలయ్య డప్పు కొడుతూ హల్ చల్ చేశారు. ‘ప్రభాస్-అనుష్కల పెళ్లి ..అందరూ ఆహ్వానితులే’ అంటూ ఒక నెటిజన్ పెట్టిన వీడియో వైరల్ గా మారింది. దీనిపై అభిమానులు ఇది నిజంగా జరిగితే ఎంత బాగుండో అంటూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.