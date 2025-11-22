English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Prabhas Anushka Marriage: మరోసారి తెరపైకి ప్రభాస్-అనుష్క పెళ్లి..ఎన్నిసార్లు కొట్టినా చావని పాము ఈ పుకారు!

Prabhas Anushka Marriage News: పాన్ ఇండియా స్టార్ హీరో ప్రభాస్, హీరోయిన్ అనుష్క సీక్రెట్ రిలేషన్‌లో ఉన్నారని గత కొన్నేళ్లుగా ప్రచారం జరుగుతూనే ఉంది. త్వరలో వీళ్లిద్దరూ పెళ్లి పీటలు ఎక్కనున్నారని మరోసారి వార్తలు చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. 'ఫౌజీ' సినిమా షూటింగ్ అవ్వగానే ప్రభాస్ పెళ్లికి మార్గం సుగమం అవుతుందని ఫ్యాన్స్ అంటున్నారు.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Nov 22, 2025, 03:08 PM IST

Prabhas Anushka Marriage News: పాన్ ఇండియా స్టార్ హీరో ప్రభాస్, హీరోయిన్ అనుష్క సీక్రెట్ రిలేషన్‌లో ఉన్నారని గత కొన్నేళ్లుగా ప్రచారం జరుగుతూనే ఉంది. త్వరలో వీళ్లిద్దరూ పెళ్లి పీటలు ఎక్కనున్నారని మరోసారి వార్తలు చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. 'ఫౌజీ' సినిమా షూటింగ్ అవ్వగానే ప్రభాస్ పెళ్లికి మార్గం సుగమం అవుతుందని ఫ్యాన్స్ అంటున్నారు. ఇటీవలే తన పెద్దమ్మ, నటుడు కృష్ణంరాజు భార్య చెప్పినట్లుగా ఏడాదిలో ప్రభాస్ పెళ్లి చేస్తానని ఆమె చెప్పుకొచ్చారు. 

Add Zee News as a Preferred Source

ఇప్పుడిదే క్రమంలో ప్రభాస్‌కు జోడీగా హీరోయిన్ అనుష్కనే పెళ్లికూతురు అంటూ వార్తలు ఊపందుకున్నాయి. అయితే ఇదే విషయమై గతంలో ప్రభాస్, అనుష్క అనేక సార్లు క్లారిటీ ఇచ్చారు. అయినా ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో ఇదే టాపిక్ మరోసారి ట్రెండ్ అవుతుండడం వల్ల ఇప్పుడు డార్లింగ్ ఫ్యాన్స్‌లో ఆందోళన నెలకొంది. ఏది నిజమో ఏది పుకారో తెలియక గందరగోళానికి లోనవుతున్నారు. 

Also Read: Delhi Blast: ఢిల్లీ ఎర్రకోట పేలుడు సూత్రధారి ఇతడే!? దేశవ్యాప్తంగా దాడులకు జైషే ఉగ్ర సంస్థ కుట్ర!

2015లో విడుదలైన 'బాహుబలి: ది బిగినింగ్' సినిమా అప్పటి నుంచి ప్రభాస్, అనుష్క ప్రేమ అంటూ అనేక వార్తలు వచ్చాయి. వారిద్దరి మధ్య సీక్రెట్ లవ్ కొనసాగుతుందంటూ అనేక రకాల వార్తలు చక్కర్లు కొట్టాయి. త్వరలోనే పెళ్లి పీటలు ఎక్కబోతున్నారని.. డేట్ కూడా కన్ఫర్మ్ చేశారని రకరకాల పుకార్లు పుట్టుకొచ్చాయి. కొద్దిరోజులకు అవి సద్దుమణిగినా.. 2017లో విడుదలైన 'బాహుబలి: ది కన్‌క్లూజన్' సినిమాలో వారిద్దరి మధ్య కుదిరిన కెమెస్ట్రీతో వారిద్దరి మధ్య లవ్ ఉందని ఫ్యాన్స్ కూడా సంబరాలు చేసుకున్నారు. అయితే డార్లింగ్ ప్రభాస్ మాత్రం ఓ ఇంటర్వ్యూలో స్పష్టత ఇచ్చాడు. తనకు అనుష్కకు మధ్య ఎలాంటి సంబంధం లేదని ఆయన చెప్పుకొచ్చాడు. రెండేళ్ల పాటు కలిసి పనిచేస్తే.. ఇలాంటి పుకార్లు రావడం సహజం అని ఆయన బదులిచ్చారు. 

పెళ్లి తర్వాత విదేశాలకు..?
అదే విధంగా ప్రభాస్‌తో పెళ్లి పుకార్లపై హీరోయిన్ అనుష్క శెట్టి కూడా క్లారిటీ ఇచ్చేసింది. ప్రభాస్‌తో రిలేషన్‌లో ఉంటే ఈపాటికే ఫ్యాన్స్‌కి తెలిసి ఉండేదని.. ఆమె నవ్వుతూ బదులిచ్చింది. అయితే ప్రభాస్ తనకు బెస్ట్ ఫ్రెండ్ లాంటి వారని.. వారిద్దరి మధ్య ఉన్నది గౌరవ ప్రదమైన సంబంధం అని దానికి స్నేహం అని పేరు పెడితే బాగుంటుందని అనుష్క అభిప్రాయపడ్డారు. 

అయితే ఇంతలో ఓ ఇంగ్లీష్ వార్తా పత్రిక మాత్రం ప్రభాస్, అనుష్క రిలేషన్ గురించి అప్పట్లో పెద్ద పెద్ద అక్షరాలతో రాసుకొచ్చింది. ప్రభాస్ అనుష్క త్వరలోనే పెళ్లి పీటలు ఎక్కబోతున్నారని.. అలాగే వారి పెళ్లి తర్వాత విదేశాల్లో స్థిరపడనున్నారని ఆ వార్తాసంస్థ చెప్పుకొచ్చింది. అయితే వీటిలో ఎలాంటి నిజం లేదని ప్రభాస్ టీమ్ క్లారిటీ ఇచ్చేసింది. 

ALso Read: Treasure Act India: మీకు గుప్తనిధులు దొరికితే ఎవరికి సొంతం? ఇలా చేస్తే ప్రభుత్వానికి రూపాయి కూడా కట్టాల్సిన అవసరం లేదు!

 

