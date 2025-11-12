English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Prabhas: ప్రభాస్ @23 ఇయర్స్.. డార్లింగ్ ఫ్యాన్స్‌కు రాజా సాబ్ గిఫ్ట్ ఇదే..!

Prabhas: ప్రభాస్ @23 ఇయర్స్.. డార్లింగ్ ఫ్యాన్స్‌కు రాజా సాబ్ గిఫ్ట్ ఇదే..!

23 Years of Prabhas: టాలీవుడ్‌ ఇండస్ట్రీలో ఇండియాస్ బిగ్గెస్ట్ సూపర్ స్టార్ ప్రభాస్ అడుగుపెట్టి 23 ఏళ్లు. తన తొలి అడుగును ‘ఈశ్వర్’ సినిమాతో వేసిన ప్రభాస్‌.. ఈ 23 ఏళ్లలో కేవలం తెలుగు హీరోగా మాత్రమే కాకుండా పాన్‌ ఇండియా సూపర్‌స్టార్‌గా ఎదిగాడు. ఒకప్పుడు సైలెంట్‌ హీరోగా ఉన్న ప్రభాస్‌ ఇప్పుడు దేశం మొత్తంలో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన నటుడిగా నిలిచాడు.

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Nov 12, 2025, 05:20 PM IST

Prabhas: ప్రభాస్ @23 ఇయర్స్.. డార్లింగ్ ఫ్యాన్స్‌కు రాజా సాబ్ గిఫ్ట్ ఇదే..!

Rebel Star Prabhas: ప్రభాస్ హీరోగా పరిచయమైన సినిమా 'ఈశ్వర్'. సరిగ్గా 23 ఏళ్ల క్రితం ఇదే రోజు (నవంబర్ 11న) థియేటర్లలోకి వచ్చింది. ఈ సందర్భంగా ప్రభాస్ అభిమానులకు 'ది రాజా సాబ్' టీం ఒక గిఫ్ట్ ఇచ్చింది. తమ సినిమా నుంచి కొత్త పోస్టర్ విడుదల చేసింది. ఇక ఈ పోస్టర్‌లో ప్రభాస్ లుక్ సూపర్ స్టైలిష్‌గా ఉంది. రాజా సాబ్ సినిమా వచ్చే సంక్రాంతి పండుగకు జనవరి 9న వరల్డ్ వైడ్ గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్‌కు రెడీ అవుతోంది.

అయితే ప్రభాస్‌కి మొదట్లో సినిమాల్లోకి రావాలన్న ఉద్దేశం లేకపోయినా.. తన పెదనాన్న కృష్ణంరాజు ప్రోత్సాహంతో సినీ రంగంలోకి వచ్చాడు. ఈశ్వర్ (2002) వాణిజ్య పరంగా విజయవంతం కాకపోయినా.. డార్లింగ్ నటనపై పరిశ్రమ దృష్టి పడింది. తర్వాత వర్షం (2004)తో ఆయన యూత్ ఐకాన్‌గా మారారు. వెంకట్ పాత్రలో నటించిన ప్రభాస్‌కి భారీ ఫ్యాన్ బేస్ ఏర్పడింది.

ఇక ఈశ్వర్ తర్వాత వరుసగా రాఘవేంద్ర, వర్షం, అడవిరాముడు, చక్రం, ఛత్రపతి, పౌర్ణమి, యోగి, మున్నా, బుజ్జిగాడు, బిల్లా, ఏక్‌నిరంజన్‌, డార్లింగ్‌, మిస్టర్‌ పర్‌ఫెక్ట్‌, రెబల్‌, మిర్చి వరకు ప్రభాస్ జర్నీ ఒక ఫేజ్ అయితే.. బాహుబలితో ఆయన పాన్ ఇండియా జర్నీ బిగిన్ అయ్యింది. బాహుబలి రెండు చిత్రాల తర్వాత సాహో, సలార్, కల్కి 2898ఎడి సినిమాలతో దిగ్విజయంగా వరుస బ్లాక్ బస్టర్స్ అందుకున్నాడు.

బాహుబలి విజయం తర్వాత 2017లో బ్యాంకాక్‌లోని మేడమ్‌ టుస్సాడ్స్‌ మ్యూజియంలో ప్రభాస్‌ మోముతో చేసిన విగ్రహం ఏర్పాటు చేసారు. దక్షిణ భారత నటుల్లో ఈ గౌరవం పొందిన మొదటి నటుడు ప్రభాస్‌.

 
 
 
 
 

