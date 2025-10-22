English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Fauji Story: ప్రభాస్ ఫౌజీ స్టోరీ లైన్ ఇదేనా..మొత్తం సినిమా లీక్..ఇంతకీ కథ ఏమిటంటే..?

Prabhas Fauji Story: హను రాఘవపూడి, ప్రభాస్ కాంబినేషన్లో వస్తున్న ఫౌజీ సినిమాకు సంబంధించిన.. స్టోరీ లైన్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారుతుంది.  ఇంతకీ ఈ సినిమా కథ ఏమిటి, ప్రభాస్ పాత్ర ఏమిటి అనే పూర్తి వివరాలకు వెళితే..

Written by - Vishnupriya | Last Updated : Oct 22, 2025, 01:36 PM IST

Prabhas Fauji Story Leak: టాలీవుడ్ పాన్ ఇండియా హీరో ప్రభాస్ నటిస్తున్న చిత్రాలలో డైరెక్టర్ హను రాఘవపూడి డైరెక్షన్లో వస్తున్న ఫౌజీ సినిమా కూడా ఒకటి. ఈ సినిమా పీరియాడికల్ యాక్షన్ డ్రామాగా తెరకెక్కిస్తున్నారు. ప్రభాస్ కి జోడిగా సోషల్ మీడియా స్టార్ ఇమాన్వి నటిస్తున్నారు. అయితే తాజాగా ఈ సినిమాకి సంబంధించి ఒక న్యూస్ ను చిత్ర బృందం పంచుకుంది. రేపు ఉదయం ఈ సినిమా టైటిల్ ని ప్రకటించబోతున్నట్లు చిత్ర బృందం ప్రకటించారు. ఈ మేరకు ఒక ఆసక్తికరమైన క్యాప్షన్ ని పంచుకున్నట్టు తెలుస్తోంది. 

ఫౌజీ సినిమా అప్డేట్ అంటూ పాండవుల పక్షాన ఉన్న కర్ణుడు అనే క్యాప్షన్ తో ఒక పోస్టర్ ను రిలీజ్ చేశారు. 1932 నుంచి ఇతడి కోసం అందరూ వెతుకుతున్నారు.  ఒంటరిగా పోరాడిన ఒక బెటాలియన్ అనే ట్యాగ్ లైన్ ని విడుదల చేయడంతో అందరిని మరింత ఆకట్టుకున్నట్లు కనిపిస్తోంది. గత కొంతకాలంగా ఈ సినిమాకి ఫౌజి అనే వర్కింగ్ టైటిల్  ప్రచారంలో ఉన్నది. విభిన్నమైన కథ, భారీ బడ్జెట్ సినిమా కావడంతో ప్రభాస్ అభిమానులు కూడా ఈ సినిమా కోసం చాలా ఎక్సైటింగ్ గానే ఎదురు చూస్తున్నట్టు కనిపిస్తోంది. 

ప్రభాస్ ఇందులో ఒక సైనికుడిగా కనిపించబోతున్నారు. ఈ సినిమా స్టోరీ 1931 దశకంలో జరిగిన ఒక సంఘటన ఆధారంగా తెరకెక్కిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది డైరెక్టర్ హనురాఘవపూడి. మాతృభూమి కోసం ఒక యోధుడు చేసే పోరాట సినిమాగా ఫౌజీ రానుంది. వాస్తవ సంఘటనలకు కొంత ఫిక్షన్ జోడించి ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించారు.. ఇక రేపు ఈ సినిమా టైటిల్ను అధికారికంగా రిలీజ్ చేయాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారు. దీనికి తోడు రేపటి రోజున ప్రభాస్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా  అన్ని చిత్రాల అప్డేట్ లను కూడా విడుదల చేయబోతున్నారు.

ప్రభాస్ సినిమాల విషయానికి వస్తే ప్రస్తుతం హను రాఘవపూడి దర్శకత్వంలో వస్తున్న సినిమాతో పాటు.. మరొకవైపు మారుతీ దర్శకత్వంలో ది రాజా సాబ్ సినిమా చేస్తున్నారు. అలాగే సలార్ 2, కల్కి 2 , స్పిరిట్ చిత్రాలను లైన్ లో ఉంచారు ప్రభాస్.

About the Author

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Prabhas Fauji StoryPrabhas Fauji Story Leakprabhas hanu raghavapudi moviePrabhas Fauji Full StoryPrabhas New Movie Story

