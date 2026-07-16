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Prabhas Fauzi Release Date:ఒక్కడే సైన్యంలా పోరాడే వీరుడు.. ప్రభాస్ 'ఫౌజీ' రిలీజ్ డేట్ ఫిక్స్!

Prabhas Fauzi Release Date:ప్రభాస్ హీరోగా హను రాఘవపూడి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న 'ఫౌజీ' సినిమా విడుదల తేదీ ఖరారైంది. కొత్త పోస్టర్‌తో పాటు 2026 డిసెంబర్ 3న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల చేయనున్నట్లు చిత్రబృందం ప్రకటించగా, ప్రభాస్ ఇంటెన్స్ లుక్ అభిమానుల్లో భారీ అంచనాలను పెంచింది.

Written ByVishnupriya
Published: Jul 16, 2026, 12:06 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 12:06 PM IST
Prabhas Fauzi Release Date:ఒక్కడే సైన్యంలా పోరాడే వీరుడు.. ప్రభాస్ 'ఫౌజీ' రిలీజ్ డేట్ ఫిక్స్!
Image Credit: Prabhas Fauzi Release Date(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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Prabhas Fauzi Release Date:ఒక్కడే సైన్యంలా పోరాడే వీరుడు.. ప్రభాస్ 'ఫౌజీ' రిలీజ్ డేట్ ఫిక్స్!
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