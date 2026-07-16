Prabhas Fauzi Release Date:ఒక్కడే సైన్యంలా పోరాడే వీరుడు.. ప్రభాస్ 'ఫౌజీ' రిలీజ్ డేట్ ఫిక్స్!

Prabhas Fauzi Release Date:ప్రభాస్ అభిమానులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న 'ఫౌజీ' సినిమా విడుదల తేదీ అధికారికంగా ప్రకటించారు. ఈ చిత్రం 2026 డిసెంబర్ 3న ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఈ విషయాన్ని ప్రభాస్ తన సోషల్ మీడియా ద్వారా కొత్త పోస్టర్తో వెల్లడించారు.
కొత్త పోస్టర్లో ప్రభాస్ చాలా పవర్ఫుల్ లుక్లో కనిపించారు. వర్షంలో పూర్తిగా తడిసిపోయి, శరీరంపై రక్తపు గాయాలతో, చేతిలో తుపాకీ పట్టుకుని యుద్ధభూమిలో కూర్చున్నట్లు చూపించారు. చుట్టూ పడిపోయిన సైనికులు, శిథిలాలు కనిపించడం వల్ల సినిమా యుద్ధ నేపథ్యంతో సాగుతుందనే విషయం స్పష్టమవుతోంది.
పోస్టర్పై "A Battalion Who Fights Alone" అనే ట్యాగ్లైన్ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. అంటే ఒక సైన్యం తరఫున ఒక్కడే పోరాడే వీరుడి కథను ఈ సినిమా చూపించబోతుందనే ఆసక్తి అభిమానుల్లో పెరిగింది.
On 3rd DECEMBER 2026,
the #Fauzi march begins. ❤️🔥
Come witness a story that won't just unfold on the big screen, it will live on in the hearts of everyone who believes in courage, honor, and freedom.🇮🇳#FauziOnDec3 pic.twitter.com/2cVEk56WlN
— Hanu Raghavapudi (@hanurpudi) July 16, 2026
'ఫౌజీ' ఒక పీరియడ్ యాక్షన్ డ్రామాగా తెరకెక్కుతోంది. ప్రేమ, భావోద్వేగాలు, చారిత్రక కథలను అందంగా చూపించే దర్శకుడు హను రాఘవపూడి ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ప్రభాస్తో ఆయన చేస్తున్న తొలి సినిమా కావడం కూడా ప్రత్యేకతగా మారింది.
ఈ చిత్రంలో కొత్త నటి ఇమాన్వి హీరోయిన్గా నటిస్తోంది. అలాగే బాలీవుడ్ సీనియర్ నటులు మిథున్ చక్రవర్తి, జయప్రద, అనుపమ్ ఖేర్ కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. భారీ తారాగణంతో ఈ సినిమా రూపొందుతోంది.
పోస్టర్లో కనిపిస్తున్న పాత ప్రభుత్వ ముద్రలు, సంఖ్యలు, చేతిరాతల వంటి డిజైన్ అంశాలు సినిమా చారిత్రక నేపథ్యంపై మరింత ఆసక్తిని పెంచుతున్నాయి. అయితే కథకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను చిత్రబృందం ఇంకా వెల్లడించలేదు.
రిలీజ్ డేట్ ప్రకటించిన కొద్ది నిమిషాల్లోనే సోషల్ మీడియాలో పోస్టర్ వైరల్గా మారింది. వేలాది మంది అభిమానులు పోస్టర్ను షేర్ చేస్తూ ప్రశంసలు కురిపించారు. ప్రభాస్ కొత్త లుక్, యాక్షన్ స్థాయి, యుద్ధ సన్నివేశాలపై అభిమానుల్లో భారీ అంచనాలు ఏర్పడ్డాయి.
ఇప్పటికే భారీ బడ్జెట్తో రూపొందుతున్న ఈ చిత్రం 2026లో అత్యంత ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న భారతీయ సినిమాల్లో ఒకటిగా నిలుస్తోంది. విడుదలకు ఇంకా సమయం ఉన్నప్పటికీ, 'ఫౌజీ'పై ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తి రోజురోజుకు మరింత పెరుగుతోంది.
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