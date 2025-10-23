Fauzi First Look: ‘ఫౌజీ’గా అదిరిన ప్రభాస్ లుక్.. ఓ బెటాలియన్ ఒంటరి పోరాటం..

Fauzi First Look: ఈ రోజు ప్రభాస్ పుట్టినరోజు అభిమానులకు పండగ అనే చెప్పాలి. ఈ సందర్బంగా తన సినిమాలకు సంబంధించిన అప్ డేట్స్ ఇచ్చి వారిలో జోష్ నింపారు. ప్రస్తుతం ‘ది రాజా సాబ్’ సినిమా త్వరలో రిలీజ్ కాబోతుంది. వచ్చే యేడాది సంక్రాంతి కానుకగా జనవరి 9న ఈ సినిమా విడుదల కాబోతుంది. మరోవైపు హను రాఘవపూడి దర్శకత్వంలో ఓ సినిమా చేస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి ముందు నుంచి ప్రచారం జరిగినట్టుగానే ఈ చిత్రానికి ‘ఫౌజీ’ అనే టైటిల్ ఖరారు చేశారు. ఫౌజీ అంటే సైనికుడు అనే అర్ధం. ఈ చిత్రాన్ని నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ స్థాపించిన ‘ఆజాద్ హిందూ ఫౌజ్’ నేపథ్యంలో పూర్తిగా స్వాతంత్య్రం నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతున్నట్టు చిత్ర యూనిట్ చెప్పింది. అందుకే ఫౌజ్ అంటే పటాలం.. అందులో నుంచే ఈ చిత్రానికి ‘ఫౌజీ’ అనే టైటిల్ ఖరారు చేసినట్టు తెలుస్తుంది. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్, టీ సిరీస్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తోంది. ఈచిత్రంలో ప్రభాస్ కు జోడిగా ఇమాన్వి నటిస్తోంది.
ఈ చిత్రాన్ని 1932 నుంచి స్వాతంత్య్రం వచ్చే వరకు జరిగిన కొన్ని నిజ జీవిత సంఘటనలతో పాటు కొన్ని కల్పిత పాత్రలతో ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కిస్తున్నట్టు సమాచారం. ఈ చిత్రాన్ని ఏ బెటాలియన్ ఫైట్ అలోన్ అనే ట్యాగ్ లైన్ పెట్టారు. ఒంటిరిగా పోరాడిన బెటాలియన్ కథ. ఈ చిత్రాన్ని వచ్చే యేడాది ఆగష్టు 15న స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ కానుకగా విడుదల చేయాలనే ప్లాన్ లో ఉన్నారు.
ప్రభాస్ చిత్రాల విషయానికొస్తే.. ఈయన హీరోగా నటించిన ‘బాహుబలి’ రెండు పార్టులను కలిపి ‘బాహుబలి ఎపిక్’ పేరుతో విడుదల చేస్తున్నారు. ఈ సినిమాను అక్టోబర్ 31న విడుదల చేస్తున్నారు. మరోవైపు ‘ది రాజా సాబ్’ సినిమా సంక్రాంతికి విడుదల కానుంది. అటు సందీప్ రెడ్డి వంగాతో ‘స్పిరిట్’ మూవీ త్వరలో పట్టాలెక్కనుంది. అటు సలార్ 2, కల్కి 2 చిత్రాలు లైన్ లో ఉన్నాయి.
