Fauzi First Look: ‘ఫౌజీ’గా అదిరిన ప్రభాస్ లుక్.. ఓ బెటాలియన్ ఒంటరి పోరాటం..

Fauzi First Look: ప్రభాస్ ప్రస్తుతం వరుస సినిమాలు చేస్తున్నారు. అందులో హను రాఘవపూడి దర్శకత్వంలో ఓ సినిమా చేస్తున్నారు. ముందు నుంచి హింట్ ఇచ్చినట్టుగానే ఈ సినిమాకు ‘ఫౌజీ’ అనే టైటిల్ ఖరారు చేశారు.  ఈ  రోజు ప్రభాస్ బర్త్ డే సందర్బంగా ఈ సినిమా టైటిల్ పోస్టర్ ను అధికారికంగా విడుదల చేశారు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Oct 23, 2025, 12:15 PM IST

Fauzi First Look: ఈ రోజు ప్రభాస్ పుట్టినరోజు అభిమానులకు పండగ అనే చెప్పాలి. ఈ సందర్బంగా తన సినిమాలకు సంబంధించిన అప్ డేట్స్ ఇచ్చి వారిలో జోష్ నింపారు. ప్రస్తుతం ‘ది రాజా సాబ్’ సినిమా త్వరలో రిలీజ్ కాబోతుంది. వచ్చే యేడాది సంక్రాంతి కానుకగా జనవరి 9న ఈ సినిమా విడుదల కాబోతుంది. మరోవైపు హను రాఘవపూడి దర్శకత్వంలో ఓ సినిమా చేస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి ముందు నుంచి ప్రచారం జరిగినట్టుగానే ఈ చిత్రానికి ‘ఫౌజీ’ అనే టైటిల్ ఖరారు చేశారు. ఫౌజీ అంటే సైనికుడు అనే అర్ధం. ఈ  చిత్రాన్ని నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ స్థాపించిన ‘ఆజాద్ హిందూ ఫౌజ్’ నేపథ్యంలో పూర్తిగా స్వాతంత్య్రం నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతున్నట్టు చిత్ర యూనిట్ చెప్పింది. అందుకే ఫౌజ్ అంటే పటాలం.. అందులో నుంచే ఈ చిత్రానికి ‘ఫౌజీ’ అనే టైటిల్ ఖరారు చేసినట్టు తెలుస్తుంది. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్, టీ సిరీస్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తోంది. ఈచిత్రంలో ప్రభాస్ కు జోడిగా ఇమాన్వి నటిస్తోంది. 

 
 
 
 
 

 ఈ చిత్రాన్ని 1932 నుంచి స్వాతంత్య్రం వచ్చే వరకు జరిగిన కొన్ని నిజ జీవిత సంఘటనలతో పాటు కొన్ని కల్పిత పాత్రలతో ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కిస్తున్నట్టు సమాచారం. ఈ చిత్రాన్ని ఏ బెటాలియన్ ఫైట్ అలోన్ అనే ట్యాగ్ లైన్ పెట్టారు. ఒంటిరిగా పోరాడిన  బెటాలియన్ కథ. ఈ చిత్రాన్ని వచ్చే యేడాది ఆగష్టు 15న స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ కానుకగా విడుదల చేయాలనే ప్లాన్ లో ఉన్నారు. 

ప్రభాస్ చిత్రాల విషయానికొస్తే.. ఈయన హీరోగా నటించిన ‘బాహుబలి’ రెండు పార్టులను కలిపి ‘బాహుబలి ఎపిక్’ పేరుతో విడుదల చేస్తున్నారు. ఈ సినిమాను అక్టోబర్ 31న విడుదల చేస్తున్నారు. మరోవైపు ‘ది రాజా సాబ్’ సినిమా సంక్రాంతికి విడుదల కానుంది. అటు సందీప్ రెడ్డి వంగాతో ‘స్పిరిట్’ మూవీ త్వరలో పట్టాలెక్కనుంది. అటు సలార్ 2, కల్కి 2 చిత్రాలు లైన్ లో ఉన్నాయి. 

Read more: రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ ఇంటిని చూశారా.. ఏకంగా మాహిష్మతిని తలదన్నేలా ఉన్న రాజా సాబ్ భవనం..!

Read more: ప్రభాస్ ఆస్తుల విలువ ఎన్ని వేల కోట్లో తెలుసా..! అస్సెట్స్ విషయంలో నిజంగానే బాహుబలి..

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

FaujiPrabhas new movie title FaujiPrabhas as FaujiPrabhas Hanu Raghavapudi tite FaujiPrabhas Fauji Story

