Prabhas Video: అమ్మాయిని లాగి మరీ జూ.ఎన్టీఆర్, రామ్ చరణ్ తో డాన్స్ వేసిన ప్రభాస్.. వీడియో వైరల్

Prabhas Dance Video  ప్రభాస్ అనగానే చాలా మొహమాతంగా ఉంటారు అని అనుకుంటారు అందరూ. ఇక స్టేజ్ పైన ప్రభాస్ మాట్లాడే మాటలు కూడా అలానే ఉంటాయి. ప్రభాస్ అసలు ఎవరితో కలవరమో అని.. చాలామందికి సందేహం వస్తూ ఉంటుంది. కానీ తన ఫ్రెండ్స్ తో ప్రభాస్ ఉందే తీరు చూస్తే మాత్రం ఇదంతా అబద్ధం అని రుజువైపోతుంది..

Written by - Vishnupriya | Last Updated : Aug 19, 2025, 01:04 PM IST

Prabhas Viral Video
ప్రభాస్ చాలా మొహమాటంగా ఉంటారు అనుకుంటారు చాలామంది. కానీ కొంతమంది సెలబ్రెటీస్తో.. ప్రభాస్ ఉండే తీరు చూస్తే.. ప్రభాస్ నిజంగానే డార్లింగ్ అనిపించక మానదు. ఇట్టే కలిసిపోయి.. వాళ్ళతో.. చిన్నపిల్లడిలా ఆడుతూ కనిపిస్తూ ఉంటారు. 

Prabhas Viral Video Watch
అంతేకాదు ఎంతోమంది సెలబ్రిటీలు కొన్ని ఇంటర్వ్యూస్ లో కూడా.. ప్రభాస్ తమను చాలా ప్రేమగా చూసుకుంటారని.. ముఖ్యంగా తమకు క్యారేజ్ తన ఇంటి నుంచి ప్రభాస్ తీసుకొస్తారని.. చెప్పింది మనం వింటూనే ఉంటాము. 

మొత్తానికి తన స్నేహితులతో తెగ కలిసిపోతూ అల్లరి చేస్తూ ఉంటారు ఈ హీరో. ఇక ఇప్పుడు ఇలానే ప్రభాస్ కి సంబంధించిన ఒక వీడియో వైరల్ అవుతూ అందరినీ ఆకట్టుకుంటుంది. 

ఈ వీడియోలో ప్రభాస్.. ఏకంగా జూనియర్ ఎన్టీఆర్, రామ్ చరణ్తో కలిసి డాన్స్ వేశారు. పక్కనే ఒక అమ్మాయి ఉండగా ఆ అమ్మాయిని లాగి మరీ.. ఆ అమ్మాయితో డాన్స్ వేయిస్తూ తను కూడా డాన్స్ వేశారు. ఇక ప్రభాస్ పక్క జూనియర్ ఎన్టీఆర్ కూడా ఆక్టివ్ గా డాన్స్ వేస్తూ కనిపించాడు. ఇక మరో పక్క రామ్ చరణ్ కూడా స్టెప్పులు వేశారు. ఈ వీడియోలో రానా కూడా కనిపించడం విశేషం. ఇక ఈ వీడియోలోనే జూనియర్ ఎన్టీఆర్ విజిల్ వేస్తుండగా.. పక్కనే జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ని పట్టుకొని ప్రభాస్, రామ్ చరణ్ కనిపించారు. ఇది ఎవరో సెలబ్రెటీ పెళ్లికి సంబంధించిన సంగీత్ ఫంక్షన్ కాగా.. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో మాత్రం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతూ.‌ రామ్ చరణ్, జూనియర్ ఎన్టీఆర్, ప్రభాస్ అభిమానులను తెగ అలరిస్తోంది.

ఇక ప్రస్తుతం మీరు ముగ్గురు కూడా పాన్ ఇండియా సినిమాలతో దూసుకుపోతున్న సంగతి తెలిసిందే. బాహుబలి చిత్రంతో ప్రభాస్ పాన్ ఇండియా హీరో కాగా.. ఆర్ ఆర్ ఆర్ సినిమాతో రామ్ చరణ్, జూనియర్ ఎన్టీఆర్ పాన్ ఇండియా హీరోలుగా పేరు తెచ్చుకున్నారు. త్వరలోనే ప్రభాస్ రాజా సాబ్, స్పిరిట్, సలార్ 2, కల్కి 2 సినిమాలతో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకొనున్నారు.  మరోపక్క రామ్ చరణ్ బుచ్చిబాబు సాన దర్శకత్వంలో రానున్న పెద్ది చిత్రంతో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్నారు. ఇక జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఈ మధ్యనే వార్ 2  చిత్రంతో ఆకట్టుకోగా.. త్వరలో డ్రాగన్ సినిమాలో కనిపించనున్నాడు.

ఇదీ చదవండి: కూలీ’ కంటే ముందు రజినీ, నాగ్ కాంబినేషన్ లో భారీ మల్టీస్టారర్ మూవీ.. పోస్టర్ ఖర్చులు కూడా రాలేదు..

About the Author

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

PrabhasPrabhas Dance VideoPrabhas Viral Video WatchPrabhas Dancing With GirlPrabhas Dancing With Jr NTR

