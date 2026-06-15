Prabhas 5000 Marriage Proposal: 'బాహుబలి' సినిమాతో అంతర్జాతీయ స్థాయి గుర్తింపు తెచ్చుకున్న ప్రభాస్.. కేవలం ఒక ప్రాంతీయ నటుడిగానే కాకుండా, ఇండియన్ సినిమా హిస్టరీలోనే టాప్ పాన్ ఇండియా స్టార్గా ఎదిగారు. కటౌట్ చూసి నమ్మి తీరాల్సిందే అనే రేంజ్లో ఉండే ఆయన ఆకర్షణీయమైన రూపం, ఎంతో సింప్లిసిటీతో కూడిన వ్యక్తిత్వానికి దేశవ్యాప్తంగా లక్షలాది మంది అమ్మాయిలు ఫిదా అయ్యారు.
5000 లవ్ ప్రపోజల్స్!
ప్రస్తుతం ఫిలింనగర్ సర్కిల్స్తో పాటు సోషల్ మీడియాలో ఒక వార్త గట్టిగా వినిపిస్తోంది. 'బాహుబలి' సిరీస్ సమయం నుంచి ఇప్పటివరకు ప్రభాస్కు దేశ విదేశాల నుంచి ఏకంగా 5000కు పైగా పెళ్లి ప్రతిపాదనలు (మ్యారేజ్ ప్రపోజల్స్) వచ్చాయట.
ఈ వార్తపై ప్రభాస్ కానీ, ఆయన కుటుంబ సభ్యులు కానీ ఎప్పుడూ అధికారికంగా స్పందించలేదు. అయినప్పటికీ ఈ క్రేజీ అప్డేట్ చూసిన నెటిజన్లు ఆశ్చర్యపోతున్నారు. "ఇన్ని వేల సంబంధాలు వస్తున్నా.. మన డార్లింగ్ ఇంకా ఎందుకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇవ్వడం లేదు?" అంటూ అభిమానులు రకరకాలుగా కామెంట్లు పెడుతున్నారు.
అనుష్క శెట్టితో రూమర్స్..
ప్రభాస్ పెళ్లి ప్రస్తావన వచ్చినప్పుడల్లా టాలీవుడ్ స్వీటీ, స్టార్ హీరోయిన్ అనుష్క శెట్టి పేరు తెరపైకి రావడం సర్వసాధారణంగా మారింది. 'బిల్లా', 'మిర్చి', 'బాహుబలి' వంటి చిత్రాల్లో వీరిద్దరి జోడీకి ప్రేక్షకులు బ్రహ్మరథం పట్టారు. వీరిద్దరూ ప్రేమలో ఉన్నారని, త్వరలోనే పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారంటూ ఎన్నో ఏళ్లుగా ప్రచారం సాగుతోంది. అయితే ఈ వార్తలను ప్రభాస్, అనుష్క ఇద్దరూ పలుమార్లు ఖండించారు. తామిద్దరం కేవలం పరిశ్రమలో అత్యంత ఆప్తులైన 'మంచి స్నేహితులం' మాత్రమేనని స్పష్టం చేశారు.
ప్రభాస్ పెళ్లి చేసుకోకపోవడానికి ప్రస్తుతానికైతే ఆయనకున్న 'సినిమా కమిట్మెంట్స్' ప్రధాన కారణమని చెప్పొచ్చు. బ్యాక్ టు బ్యాక్ భారీ ప్రాజెక్టులతో ఆయన డైరీ మొత్తం నిండిపోయింది. రీసెంట్గా వచ్చిన 'కల్కి 2898 ఏడీ' చిత్రం ప్రపంచవ్యాప్తంగా భారీ విజయాన్ని నమోదు చేయడంతో ప్రభాస్ క్రేజ్ స్కై హైకి చేరింది.
ప్రస్తుతం ప్రభాస్ సందీప్ రెడ్డి వంగా దర్శకత్వంలో మోస్ట్ అవేటెడ్ మూవీ 'స్పిరిట్' సినిమాతో పాటు హను రాఘవపూడి డైరెక్షన్లో 'ఫౌజీ', 'సలార్ 2' చిత్రాలతో బిజీగా ఉన్నారు. ఈ విధంగా రాబోయే కొన్నేళ్ల పాటు ప్రభాస్ పూర్తిగా షూటింగ్లతోనే గడపనున్నారు. 44 ఏళ్ల ఈ గ్లోబల్ స్టార్ పెళ్లి ఎప్పుడు, ఎవరితో జరుగుతుందనే సస్పెన్స్కు ఇంకా తెరపడలేదు కానీ.. ఆయన 'పెళ్లి కొడుకు' అయ్యే రోజు మాత్రం భారతీయ సినీ చరిత్రలోనే ఒక పెద్ద పండుగలా నిలిచిపోవడం ఖాయం!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook