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Prabhas Marriage Proposal: ప్రభాస్‌కు 5,000 పెళ్లి సంబంధాలు..44 ఏళ్లయినా ఒంటరిగా ఉండడానికి కారణం ఇదే!

Prabhas 5000 Marriage Proposal: టాలీవుడ్ రెబెల్ స్టార్, పాన్ ఇండియా సూపర్ స్టార్ ప్రభాస్ పెళ్లి గురించి దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న సినీ అభిమానుల్లో ఎప్పుడూ ఒక ప్రత్యేకమైన ఆసక్తి ఉంటుంది. 44 ఏళ్లు దాటినా ఇంకా మోస్ట్ ఎలిజిబుల్ బ్యాచిలర్‌గా ఉన్న ప్రభాస్‌ గురించి ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో ఓ వార్త వైరల్‌గా మారింది.

Written ByHarish Darla
Published: Jun 15, 2026, 08:51 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 08:51 AM IST
Prabhas Marriage Proposal: ప్రభాస్‌కు 5,000 పెళ్లి సంబంధాలు..44 ఏళ్లయినా ఒంటరిగా ఉండడానికి కారణం ఇదే!
Image Credit: Source: Zee Media

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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ప్రభాస్‌కు 5,000 పెళ్లి సంబంధాలు..44 ఏళ్లయినా ఒంటరిగా ఉండడానికి కారణం ఇదే!
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