Prabhas: రాజేష్ శర్మ ప్రస్తుతం అనారోగ్యంతో చికిత్స తీసుకుంటున్నారు. తన ఆరోగ్య పరిస్థితి గురించి ఇటీవల ఆయన మాట్లాడారు. తన కుడి కాలికి చాలాకాలంగా చర్మ సంబంధమైన ఇన్ఫెక్షన్ ఉందని చెప్పారు. అదే సమయంలో షుగర్ స్థాయిలు కూడా ఎక్కువగా ఉండటంతో సమస్య మరింత తీవ్రమైందని వివరించారు. ఈ కారణంగానే ఆసుపత్రిలో చికిత్స తీసుకోవాల్సి వచ్చిందని తెలిపారు.
ప్రస్తుతం కోల్కతాలోని మణిపాల్ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పూర్తయిందని రాజేష్ శర్మ చెప్పారు. త్వరలో డిశ్చార్జ్ అయి తిరిగి సినిమా షూటింగుల్లో పాల్గొంటానని తెలిపారు. తనకు విషపురుగు కుట్టిందనే వార్తలపై కూడా రాజేష్ శర్మ స్పందించారు. తన స్నేహితురాలు, నటి సుదీప ఛటర్జీ సోషల్ మీడియాలో ఆందోళనతో ఓ పోస్ట్ పెట్టారని, అయితే ఆమెకు సరైన సమాచారం అందలేదని చెప్పారు. అందుకే ఆ వార్త బయటకు వచ్చిందని వివరించారు.
ఈ ఘటనకు ప్రభాస్కు కానీ, ఫౌజీ సినిమా నిర్మాణ బృందానికి కానీ ఎలాంటి సంబంధం లేదని రాజేష్ శర్మ స్పష్టం చేశారు. ప్రభాస్తో పాటు చిత్రబృందంలోని అందరూ చాలా మంచివాళ్లని చెప్పారు. అనవసరంగా వారిపై నిందలు వేయొద్దని కోరారు.
ఫౌజీ సినిమాలో ప్రభాస్కు జోడీగా ఇమాన్వి నటిస్తున్నారు. పీరియాడికల్ యాక్షన్ డ్రామాగా ఈ చిత్రం రూపొందుతోంది. ప్రస్తుతం సినిమా షూటింగ్ వేగంగా కొనసాగుతోంది. ఈ మూవీని డిసెంబర్ 3న థియేటర్లలో విడుదల చేయాలని మేకర్స్ ప్లాన్ చేస్తున్నారు.
మరోవైపు రాజేష్ శర్మ నటించిన హైవాన్ సినిమా కూడా విడుదలకు సిద్ధమవుతోంది. ఈ చిత్రం సెప్టెంబర్ 11న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. మొత్తానికి తన ఆరోగ్యంపై వస్తున్న వార్తలకు రాజేష్ శర్మ స్వయంగా క్లారిటీ ఇవ్వడంతో ప్రభాస్ అభిమానులు కూడా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.
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