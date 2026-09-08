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Prabhas: ప్రభాస్‌పై నిందలు వద్దు.. రాజేష్ శర్మ ఆసుపత్రికి వెళ్లడానికి కారణం ఇదే

Prabhas: ప్రభాస్ హీరోగా హను రాఘవపూడి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ఫౌజీ సినిమాపై ప్రేక్షకుల్లో భారీ ఆసక్తి ఉంది. ఈ సినిమా షూటింగ్‌కు సంబంధించిన ఓ వార్త ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. షూటింగ్ సమయంలో నటుడు రాజేష్ శర్మకు విషపురుగు కుట్టిందని, దాంతో ఆయన ఆసుపత్రిలో చేరారని ప్రచారం జరిగింది. అయితే ఈ వార్తల్లో నిజం లేదని రాజేష్ శర్మ స్వయంగా స్పష్టం చేశారు.

Written ByVishnupriya
Published: Sep 08, 2026, 09:30 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 09:30 PM IST
Prabhas: ప్రభాస్‌పై నిందలు వద్దు.. రాజేష్ శర్మ ఆసుపత్రికి వెళ్లడానికి కారణం ఇదే
Image Credit: Prabhas Not the Reason Rajesh Sharma(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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