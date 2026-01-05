Prabhas One Day Food Cost: టాలీవుడ్ 'డార్లింగ్' ప్రభాస్ సినిమాలే కాదు, ఆయన పెట్టే భోజనం కూడా బాక్సాఫీస్ హిట్టే. షూటింగ్ సెట్లో ప్రభాస్ వడ్డించే విందు గురించి కథలు కథలుగా చెప్పుకుంటారు. తాజాగా దివంగత రెబల్ స్టార్ కృష్ణంరాజు భార్య శ్యామలాదేవి ఒక ఇంటర్వ్యూలో పంచుకున్న విషయాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
ప్రభాస్ డైలీ ఫుడ్ ఖర్చు ఎంతంటే?
ప్రభాస్ గురించి తెలిసిన వారు ఆయన ఒక్కడే తినడం ఎప్పుడూ చూడరు. ఆయన ఎక్కడున్నా కనీసం 10 నుండి 20 మందితో కలిసి భోజనం చేస్తారు. ప్రభాస్ కోసం ఒక ప్రత్యేక కుకింగ్ టీమ్ ఉంటుందని, వీరు ప్రతిరోజూ చేసే రకరకాల వంటకాల ఖర్చే దాదాపు రూ.2 లక్షల వరకు ఉంటుందని ఇండస్ట్రీ టాక్.
మెనూలో ఏముంటాయి?
మటన్, చికెన్, రొయ్యలు, పీతలు, చేపల పులుసు.. ఇలా ఒకటా రెండా, పేర్లు చెప్పడానికే పావుగంట పడుతుంది. వెరైటీ కాంబినేషన్లతో విందు వడ్డించడం హీరో ప్రభాస్ నైజం. కృష్ణంరాజు గారి నుంచి ప్రభాస్కు వచ్చిన అతిపెద్ద వారసత్వం 'ఆతిథ్యం'. వీరిద్దరికీ గోదావరి పులస అంటే అమితమైన ఇష్టం. ప్రభాస్ కఠినమైన డైట్లో ఉన్నా, పులస దొరికిందని తెలిస్తే 'చీట్ డే' ప్రకటించి మరీ ఆరగిస్తారట. కృష్ణంరాజు గారు లండన్ నుంచి స్నేహితులు వచ్చినా వారి ఇష్టాలను అడిగి మరీ స్వయంగా వడ్డించేవారట. అదే గుణం ప్రభాస్లోనూ పుష్కలంగా కనిపిస్తుంది.
పెదనాన్న మరణం తర్వాత..అండగా!
కృష్ణంరాజు గారి మరణం తర్వాత శ్యామలాదేవి గారు తీవ్ర నిరాశలోకి వెళ్ళినప్పుడు, ప్రభాస్ ఆమెకు ధైర్యం చెప్పిన తీరు ఎంతో విలువైనదే కాకుండా మరిచిపోలేనిది. "పెదనాన్న ఎక్కడికీ వెళ్ళలేదు, ఆయన సంపూర్ణమైన జీవితాన్ని అనుభవించి మనతోనే ఉన్నారు. మీరు బాధపడితే ఎవరూ మీ దగ్గరకు రారు.. మీరు పెదనాన్న ఉన్నట్టుగానే ధైర్యంగా అందరికీ కనిపించాలి" అని ప్రభాస్ ఆమెలో ధైర్యాన్ని నింపారు.
కేవలం భోజనం పెట్టడమే కాదు, మనుషుల మనసులను గెలవడంలో కూడా ప్రభాస్ 'రెబల్ స్టార్' వారసత్వాన్ని అద్భుతంగా కొనసాగిస్తున్నారని శ్యామలాదేవి గారు గర్వంగా చెప్పుకొచ్చారు.
