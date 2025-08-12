Prabhas - Spirit: ప్రభాస్, సందీప్ రెడ్డి వంగా మూవీపై బిగ్ అప్టేడ్.. షూటింగ్ అప్పటి నుంచే..

Prabhas - Spirit: ప్రభాస్ గతేడాది ‘కల్కి 2898 ఏడి’ మూవీతో బాక్సాఫీస్ దగ్గర రచ్చ చేశాడు. ఈ సినిమా ఏకంగా రూ. వెయ్యి కోట్ల క్లబ్బులో ప్రవేశించి సంచలనం రేపింది. బాహుబలి 2 తర్వాత ప్రభాస్ కు ఇది రెండో వెయ్యి కోట్ల సినిమా. ఇక ఈ యేడాది ‘ది రాజా సాబ్’గా ఆడియన్స్ ముందుకు రాబోతున్నాడు. ఈ లోపు మంచు విష్ణు హీరోగా నటించిన ‘కన్నప్ప’లో రుద్రగా గెస్ట్ అప్పీరియన్స్ ఇచ్చాడు. ఆ సంగతి పక్కన పెడితే..
హను రాఘవపూడి దర్శకత్వంలో ‘ఫౌజీ’ మూవీ చేస్తున్నాడు.
ఈ సినిమా స్వాతంత్య్రానికి పూర్వం నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ నేతృత్వంలోని ఆజాద్ హిందూ ఫౌజ్ నేపథ్యంలో తెరకెక్కబోతున్న కల్పిత గాథగా తెరకెక్కుతుంది. మరోవైపు ప్రభాస్ .. ప్రశాంత్ నీల్ తో ‘సలార్ 2 శౌర్యంగ పర్వం’ పెండింగ్ లో ఉంది.
ఈ లోపు ప్రభాస్.. సందీప్ రెడ్డి వంగాతో ఎపుడో ఓకే అయిన ‘స్పిరిట్’ మూవీ చేయాలి. తాజాగా ఈ సినిమా సెప్టెంబర్ లో పూజా కార్యక్రమాలతో ప్రారంభం కానుంది. ఇప్పటికే సందీప్ రెడ్డి ఈ సినిమాకు సంబంధించిన అన్ని ప్రీ ప్రొడక్షన్ తో పాటు లొకేషన్స్ వేట పూర్తైయింది. ప్రణయ్ రెడ్డి వంగా, భూషణ్ కుమార్, క్రిషన్ కుమార్ సంయుక్తంగా తెరకెక్కిస్తున్నారు. త్రిప్తి దిమ్రీ కథానాయిక నటిస్తోంది. ఈ సినిమాను మలేసియా, బ్యాంకాక్, ఇండోనేషియా, మెక్సికో వంటి ప్రదేశాల్లో ఇప్పటికే లొకేషన్లలో షూట్ చేయాలని ఫిక్స్ అయ్యాడట. ఆయా దేశ ప్రభుత్వాల దగ్గర అనుమతులు కూడా తీసుకున్నాడట. ఈ సినిమాలో ప్రభాస్ తొలిసారి పోలీస్ ఆఫీసర్ పాత్రలో కనిపించనున్నాడు. అభిమానులు కూడా ప్రభాస్ ను శ్రీరాముడిగా.. రాకుమారుడిగా.. రాజుగా.. డాన్ గా.. గూండాగా.. ప్రేమికుడిగా.. ఇలా పలు పాత్రల్లో అభిమానులను అలరించాడు. హీరోగా ప్రభాస్ కు ఇది 25వ చిత్రం కావడం విశేషం. మరి తొలిసారి వెండితెరపై పోలీస్ గా డార్లింగ్ ఎలా అలరిస్తాడనేది చూడాలి.
