English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Prabhas - Spirit: ప్రభాస్, సందీప్ రెడ్డి వంగా మూవీపై బిగ్ అప్టేడ్.. షూటింగ్ అప్పటి నుంచే..

Prabhas - Spirit: ప్రభాస్ వరుస సినిమాలతో ఫుల్ బిజీగా ఉన్నాడు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రభాస్, సందీప్ రెడ్డి వంగా మూవీ అనౌన్స్ అయిన చాలా కాలం అవుతున్న ఇప్పటి వరకు పట్టాలెక్కలేదు. తాజాగా ఈ సినిమాకు సంబంధించిన అప్డేట్ వైరల్ అవుతుంది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Aug 12, 2025, 04:02 PM IST

Trending Photos

Double Jackpot: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు &#039;డబుల్&#039; జాక్‌పాట్‌.. ఇకపై రెండు అలవెన్స్‌లు
7
Double Jackpot: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు 'డబుల్' జాక్‌పాట్‌.. ఇకపై రెండు అలవెన్స్‌లు
Bank Holiday: రేపు అన్నీ బ్యాంకులకు సెలవు.. ఎందుకు? ఎక్కడ తెలుసా?
5
Tomorrow Holiday
Bank Holiday: రేపు అన్నీ బ్యాంకులకు సెలవు.. ఎందుకు? ఎక్కడ తెలుసా?
Gold Rate Today: భారీగా తగ్గిన బంగారం ధర..ఆగస్టు 11వ తేదీ సోమవారం బంగారం, వెండి ధరలు ఇవే..ఎంత తగ్గిందో తెలిస్తే..!!
7
Gold Rate Today
Gold Rate Today: భారీగా తగ్గిన బంగారం ధర..ఆగస్టు 11వ తేదీ సోమవారం బంగారం, వెండి ధరలు ఇవే..ఎంత తగ్గిందో తెలిస్తే..!!
School Holidays: విద్యార్థులకు పండగే పండగ.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మరోసారి వరుసగా 3 రోజులు సెలవులు..!
5
school holidays 2025
School Holidays: విద్యార్థులకు పండగే పండగ.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మరోసారి వరుసగా 3 రోజులు సెలవులు..!
Prabhas - Spirit: ప్రభాస్, సందీప్ రెడ్డి వంగా మూవీపై బిగ్ అప్టేడ్.. షూటింగ్ అప్పటి నుంచే..

Prabhas - Spirit: ప్రభాస్ గతేడాది ‘కల్కి 2898 ఏడి’ మూవీతో బాక్సాఫీస్ దగ్గర రచ్చ చేశాడు. ఈ సినిమా ఏకంగా రూ. వెయ్యి కోట్ల క్లబ్బులో ప్రవేశించి సంచలనం రేపింది. బాహుబలి 2 తర్వాత ప్రభాస్ కు ఇది రెండో వెయ్యి కోట్ల సినిమా. ఇక ఈ యేడాది ‘ది రాజా సాబ్’గా ఆడియన్స్ ముందుకు రాబోతున్నాడు. ఈ లోపు మంచు విష్ణు హీరోగా నటించిన ‘కన్నప్ప’లో రుద్రగా గెస్ట్ అప్పీరియన్స్ ఇచ్చాడు. ఆ సంగతి పక్కన పెడితే.. 
హను రాఘవపూడి దర్శకత్వంలో ‘ఫౌజీ’ మూవీ చేస్తున్నాడు. 

ఈ సినిమా స్వాతంత్య్రానికి పూర్వం నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ నేతృత్వంలోని ఆజాద్ హిందూ ఫౌజ్ నేపథ్యంలో తెరకెక్కబోతున్న కల్పిత గాథగా తెరకెక్కుతుంది. మరోవైపు ప్రభాస్ .. ప్రశాంత్ నీల్ తో ‘సలార్ 2 శౌర్యంగ పర్వం’ పెండింగ్ లో ఉంది. 

ఈ లోపు ప్రభాస్.. సందీప్ రెడ్డి వంగాతో ఎపుడో ఓకే అయిన ‘స్పిరిట్’ మూవీ చేయాలి. తాజాగా ఈ సినిమా సెప్టెంబర్ లో పూజా కార్యక్రమాలతో ప్రారంభం కానుంది. ఇప్పటికే సందీప్ రెడ్డి ఈ సినిమాకు సంబంధించిన అన్ని ప్రీ ప్రొడక్షన్ తో పాటు లొకేషన్స్ వేట పూర్తైయింది. ప్రణయ్ రెడ్డి వంగా, భూషణ్ కుమార్, క్రిషన్ కుమార్ సంయుక్తంగా తెరకెక్కిస్తున్నారు.  త్రిప్తి దిమ్రీ కథానాయిక నటిస్తోంది. ఈ సినిమాను మలేసియా, బ్యాంకాక్, ఇండోనేషియా, మెక్సికో వంటి ప్రదేశాల్లో ఇప్పటికే లొకేషన్లలో షూట్ చేయాలని ఫిక్స్ అయ్యాడట. ఆయా దేశ ప్రభుత్వాల దగ్గర అనుమతులు కూడా తీసుకున్నాడట. ఈ సినిమాలో ప్రభాస్ తొలిసారి పోలీస్ ఆఫీసర్ పాత్రలో కనిపించనున్నాడు. అభిమానులు కూడా ప్రభాస్ ను శ్రీరాముడిగా..  రాకుమారుడిగా.. రాజుగా.. డాన్ గా.. గూండాగా..  ప్రేమికుడిగా.. ఇలా పలు పాత్రల్లో అభిమానులను అలరించాడు. హీరోగా ప్రభాస్ కు ఇది 25వ చిత్రం కావడం విశేషం. మరి తొలిసారి వెండితెరపై  పోలీస్ గా డార్లింగ్  ఎలా అలరిస్తాడనేది చూడాలి. 

ఇదీ చదవండి: కూలీ’ కంటే ముందు రజినీ, నాగ్ కాంబినేషన్ లో భారీ మల్టీస్టారర్ మూవీ.. పోస్టర్ ఖర్చులు కూడా రాలేదు..

ఇదీ చదవండి: అప్పట్లో బి సరోజా దేవి.. ఇప్పట్లో సమంత ఆ అవమానాన్ని ఎదుర్కొన్నవారే..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

Prabhas Sandeep Reddy VangaSandeep Reddy VangaSpiritPrabhas Movie UpdateHero prabhas

Trending News