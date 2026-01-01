Prabhas First Look In Spirit: రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ హీరోగా రూపొందుతున్న తాజా సినిమాల్లో 'స్పిరిట్' ఒకటి. 'అర్జున్ రెడ్డి', 'కబీర్ సింగ్', 'యానిమల్' వంటి బ్యాక్ టూ బ్యాక్ మూడు బ్లాక్ బస్టర్స్ తర్వాత సందీప్ రెడ్డి వంగా డైరెక్ట్ చేస్తున్న మూవీ ఇదే. ఈ సినిమాలో ప్రభాస్ లుక్ ఎలా ఉండబోతుందనే క్యూరియాసిటీ ముందు నుంచి ఆడియెన్స్లో ఉంది. ఇటీవల 'ది రాజా సాబ్' ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్కు ప్రభాస్ పిలకతో రావడం, అదీ కూడా 'స్పిరిట్' మూవీ షూటింగ్ నుంచి వచ్చానని చెప్పడంతో డార్లింగ్ ఫ్యాన్స్లో మరింత ఆసక్తి పెరిగింది. తాజాగా న్యూ ఇయర్ సందర్భంగా ఆ లుక్ విడుదల చేశారు.
'ఇండియన్ సినిమా.... మీ అజానుబాహుడిని చూడు' అంటూ సందీప్ రెడ్డి వంగా ‘స్పిరిట్’ ఫస్ట్ పోస్టర్ ను సోషల్ మీడియాలో లాంచ్ చేశారు. ఇది వంగా మార్క్ ఫస్ట్ లుక్. ఇందులో ప్రభాస్ ఇంతకముందెన్నడూ చూడని సరికొత్త లుక్లో కన్పించాడు. ఈ ఫస్ట్ లుక్లో హీరోతో సహా హీరోయిన్ తృప్తి డిమ్రిని కూడా చూపించారు.
'స్పిరిట్' ఫస్ట్ లుక్ చూస్తే.. లాంగ్ హెయిర్, గుబురు గడ్డంతో బ్లాక్ కళ్లద్దాలు పెట్టుకొని ప్రభాస్ రెబల్గా కనిపిస్తున్నాడు. నోట్లో సిగరెట్ పెట్టుకొని, ఒక చేతిలో మందు గ్లాస్ పట్టుకొని నిలబడితే.. ఎదురుగా ఉన్న తృప్తి డిమ్రి లైటర్ వెలిగిస్తూ కనిపించింది. వైట్ ప్యాంటు వేసుకొని, షర్ట్ లేకుండా ప్రభాస్ బ్యాక్ సైడ్ లుక్ని మాత్రమే చూపించారు. ఒంటి నిండా గాయాలు, గాయాలకు కట్టిన కట్లు చూస్తుంటే.. ‘స్పిరిట్’లో ప్రభాస్ ఎంత వైల్డ్ గా ఉండబోతున్నాడనేది తెలుస్తోంది. ఈ ఇంటెన్స్ పోస్టర్ అభిమానులను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంటోంది. కచ్చితంగా 'యానిమల్'లో రణబీర్ కపూర్ పాత్రకు మించి ప్రభాస్ క్యారక్టర్ ఉంటుందని అభిమానులు భావిస్తున్నారు. ఇదే లుక్ తో బాక్సాఫీస్ను కొల్లగొట్టబోతున్నారని కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.
నవంబర్ 23, 2025న పూజా కార్యక్రమాలతో 'స్పిరిట్' సినిమా మొదలైంది. ఆ ముహూర్తపు వేడుకకు మెగాస్టార్ చిరంజీవి ప్రత్యేక అతిథిగా హాజరయ్యారు. టీ సిరీస్ ఫిల్మ్స్, భద్రకాళి పిక్చర్స్ సంస్థలపై భూషణ్ కుమార్, ప్రణయ్ రెడ్డి వంగా, క్రిషన్ కుమార్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్న చిత్రమిది. ప్రభాస్, తృప్తి డిమ్రి జంటగా నటిస్తున్న ఈ సినిమాలో.. వివేక్ ఒబెరాయ్, ప్రకాష్ రాజ్, ప్రముఖ నటి కాంచన ఇతర ప్రధాన తారాగణం. ఇదొక పాన్ వరల్డ్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ అని, 9 భాషలలో సినిమాను విడుదల చేయబోతున్నామని దర్శక నిర్మాతలు తెలిపారు.
