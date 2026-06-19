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Spirit: ప్రభాస్ మీరే మాకు దిక్కు.. ‘స్పిరిట్’ టైటిల్ పై నిర్మాత రైతు కూలీ పోరాటం..

Spirit: ప్యాన్ ఇండియా హీరో ప్రభాస్ త్వరలో  ‘స్పిరిట్’ సినిమాతో పలకరిస్తున్నాడు. సందీప్ రెడ్డి వంగా ఈ సినిమా డైరెక్ట్ చేస్తున్నాడు. తాజాగా ఈ సినిమా టైటల్ మాదే అంటూ రైతు కూలీ నుంచి నిర్మాతలుగా మారిన దంపతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 19, 2026, 05:15 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 05:15 PM IST
Spirit: ప్రభాస్ మీరే మాకు దిక్కు.. ‘స్పిరిట్’ టైటిల్ పై నిర్మాత రైతు కూలీ పోరాటం..
Image Credit: Spirit (File/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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Spirit: ప్రభాస్ మీరే మాకు దిక్కు.. ‘స్పిరిట్’ టైటిల్ పై నిర్మాత రైతు కూలీ పోరాటం..
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