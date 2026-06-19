/Spirit: ప్రభాస్ మీరే మాకు దిక్కు.. ‘స్పిరిట్’ టైటిల్ పై నిర్మాత రైతు కూలీ పోరాటం..

Prabhas Spirit Title Controvercy: మన దేశంలో మొదటిసారిగా రైతు కూలీ చెమటోడ్చి కష్టపడి సంపాదించిన డబ్బుతో ‘స్పిరిట్’ టైటిల్తో ఓ సినిమాను తెరకెక్కించాడు. తీరా విడుదల చేసే సమయానికి ఇదే టైటిల్తో ప్రభాస్ ఓ సినిమా చేస్తుండటంతో వారు తీవ్ర ఆవేదనకు లోనవుతున్నారు. అంతేకాదు ఈ టైటిల్ విషయమై ప్రభాసే మిమ్మల్ని ఆదుకోవాలని కోరుతున్నారు. అంతేకాదు తమ గోడు ప్రభాస్ వరకు వెళ్లాలని కోరుకుంటున్నారు. ‘స్పిరిట్’ ఇస్ నాట్ వన్ సినిమా తీసి ఆస్తులు అమ్మి సర్వం కోల్పోయామంటున్నారు.
పిచ్చుక మీద బ్రహ్మాస్త్రం..
పిచ్చుక మీద బ్రహ్మస్త్రంలా మా సినిమా పైన కోర్టు కేసు వేసి రిలీజ్ ఆపేసి మమ్మల్ని ప్రభాస్ ప్రొడ్యూసర్స్ రోడ్డున పడేసారంటూ ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తోంది మహిళా రైతు నిర్మాత నర్సమ్మ. మాతో మాట్లాడితే వేరే టైటిల్ పెట్టుకుని రిలీజ్ చేసుకునేవాళ్ళమన్నారు. మా మీద రెండు లీగల్ నోటీసులు పంపించి సినిమా రిలీజ్ ఆపేసారు. రిలీజ్ కి డబ్బులు ఇస్తాను అన్నవాళ్లు కూడా ఇవ్వలేదు. ఊరిలో మా పరువు పోయింది. ఇప్పుడు మమ్మల్ని ఎవ్వరు నమ్మడం లేదంటూ కన్నీళ్లు పెట్టుకుంటున్నారు.
ఇప్పుడు రోడ్డున పడిపోయాం మమ్మల్ని ప్రభాస్ గారే ఆదుకోవాలి మీకోసం టైటిల్ మార్చుకోడడానికి మేము సిద్ధంగానే ఉన్నాము. మమ్మల్ని సంప్రదించకుండా టీ-సిరీస్ సంస్థ అధినేత శ్రీ భూషణ్ కుమార్ రెండు లీగల్ నోటీసులు పంపారు. అడిగి ఉంటే మేము టైటిల్ మార్పుకు ఒప్పుకునే వాళ్లమన్నారు. ఒక రైతు ఫ్యామిలీ సినిమా తీస్తే మాకు వచ్చిన టైటిల్ వివాదంకి సినిమా ఇండస్ట్రీ ఎటువంటి సపోర్ట్ చెయ్యడం లేదన్నారు.
ప్రభాస్ జోక్యం చేసుకోవాలి..
ప్రభాస్ గారిపై, సందీప్ రెడ్డి వంగా గారిపై అభిమానంతో ఈ విజ్ఞప్తిని చేస్తున్నాను. మీరు చేస్తున్న "స్పిరిట్" సినిమా నిర్మాతలు అయిన టీ-సిరీస్ సంస్థ అధినేత భూషణ్ కుమార్ తరఫున, మా "స్పిరిట్ ఈజ్ నాట్ వన్" చిత్రాన్ని విడుదల చేయకూడదని, దాని ప్రచార కార్యక్రమాలు నిలిపివేయాలని కోరుతూ మాకు లీగల్ నోటీసు పంపబడింది. మా "స్పిరిట్ ఈజ్ నాట్ వన్" చిత్రం 8th Wonder Cinemas బ్యానర్పై నిర్మించబడింది. ఈ చిత్రానికి మీరు సూట్ మొదలు పెట్టక ముందు యేడాదిలోపే మాకు సెన్సార్ సర్టిఫికేట్ లభించింది. అంతకుముందే మేము అనేక యూట్యూబ్ ఛానెల్స్, వార్తాపత్రికలు, ఇతర మీడియా వేదికల ద్వారా ప్రచార కార్యక్రమాలు నిర్వహించాము. చిత్రానికి సంబంధించిన ఇంటర్వ్యూలు కూడా ఇచ్చాము. గత నెలలో చిత్రాన్ని విడుదల చేయాలని నిర్ణయించాము. తీరా పోస్టర్లు ముద్రించి, విడుదలకు సంబంధించిన అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసిన సమయంలో, సందీప్ రెడ్డి వంగా మేనేజర్ ద్వారా మా ఇంటి చిరునామాలు, ఇతర వివరాలు మా నుంచే సేకరించి, వాటిని టీ-సిరీస్ వారికి అందించి అనంతరం మాకు లీగల్ నోటీసు పంపించారు.
ప్రభాస్ కోసం మా సినిమా టైటిల్ ను మార్చుకుంటాము. మా సినిమా విడుదలకు ప్రభాస్ గారే సాయం చేయాలని ఈ రైతు కూలీ జంట విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. అంతేకాదు ఈ సినిమా విషయంలో తమకు న్యాయం జరిగేలా చూడాలన్నారు. దీనిపై ప్రభాస్ కానీ.. ఈ చిత్ర నిర్మాతతో పాటు దర్శకుడలైన భూషణ్ కుమార్, సందీప్ రెడ్డి వంగా ఎలా స్పందిస్తారనేది చూడాలి.
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