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Prabhas Surgery: హీరో ప్రభాస్‌కు మరో సర్జరీ..సోషల్ మీడియాలో డాక్టర్ ఎమోషనల్ పోస్ట్..ఏం జరిగింది?

Prabhas Surgery News: పాన్ ఇండియా హీరో ప్రభాస్‌కు మరోసారి సర్జరీ జరిగిందా? అంటే అవుననే అంటున్నాయి టాలీవుడ్ వర్గాలు. తాజాగా ప్రభాస్ ఓ ప్రముఖ వైద్యుడ్ని కలిసినట్లు సమాచారం అందుతోంది. అందుకు సంబంధించిన ఫొటోలు ఇప్పుడు వైరల్‌గా మారాయి.

Written ByHarish Darla
Published: Aug 21, 2026, 11:50 AM IST|Updated: Aug 21, 2026, 11:50 AM IST
Prabhas Surgery: హీరో ప్రభాస్‌కు మరో సర్జరీ..సోషల్ మీడియాలో డాక్టర్ ఎమోషనల్ పోస్ట్..ఏం జరిగింది?
Image Credit: Source: Zee Telugu

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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Prabhas Surgery: హీరో ప్రభాస్‌కు మరో సర్జరీ..సోషల్ మీడియాలో డాక్టర్ ఎమోషనల్ పోస్ట్..ఏం జరిగింది?
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