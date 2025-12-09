Prabhas: ప్రభాస్ క్షేమంగానే ఉన్నాడు.. డైరెక్టర్ మారుతి క్లారిటీ..

ప్రభాస్ హీరోగా రాజమౌళి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ‘బాహుబలి’ సినిమా రెండు భాగాలను కలిపి ‘బాహుబలి ఎపిక్’ పేరుతో రిలీజ్ చేస్తే తెలుగులో మంచి వసూళ్లనే దక్కించుకుంది. దాదాపు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఈ సినిమా రూ. 52 కోట్లకు పైగా గ్రాస్ వసూళ్లతో సంచలనం రేపింది. తాజాగా ‘బాహుబలి ఎపిక్’ చిత్రాన్ని జపాన్ లో ఈ నెల 12న విడుదల చేస్తున్నారు. ఈ సినిమా ప్రమోషన్ లో భాగంగా ప్రభాస్ జపాన్ లో పర్యటిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో అక్కడ భారీ భూకంపం సంభవించడంతో ప్రభాస్ అభిమానులు కంగారు పడ్డారు. దీనిపై దర్శకుడు మారుతి క్లారిటీ ఇస్తూ ప్రభాస్ క్షేమంగానే ఉన్నాడు. భూకంపం సంభవించిన ప్రాంతంలో ప్రభాస్ లేడని క్లారిటీ ఇచ్చారు.
ఇపుడే డార్లింగ్ తో మాట్లాడాను అని ప్రభాస్ అభిమానులకు చెప్పడంతో ఫ్యాన్స్ ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. ప్రభాస్.. ప్రస్తుతం మారుతి దర్శకత్వంలో ‘ది రాజాసాబ్’ సినిమా చేస్తున్నాడు. వచ్చే నెల అంటే జనవరి 9న సంక్రాంతి బరిలో ఈ సినిమా ముందుగా విడుదల కాబోతుంది. దాదాపు యాక్షన్ సినిమాలు కాకుండా హార్రర్ కామెడీతో ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్నాడు. ఈ సినిమాలో ప్రభాస్ తాత, మనవడిగా రెండు విభిన్న పాత్రల్లో అలరించనున్నట్టు సమాచారం. ఇక ఈ సినిమా నిడివి కూడా 3 గంటల 15 నిమిషాలుగా ఉన్నట్టు సమాచారం.
ఈ చిత్రంలో ప్రభాస్ సరసన నిధి అగర్వాల్, మాళవిక మోహనన్, రిద్ది కుమార్ నటిస్తున్నారు. ప్రభాస్ ఇతర చిత్రాల విషయానికొస్తే.. హను రాఘవపూడితో ‘ఫౌజీ’, సందీప్ రెడ్డి వంగతో ‘స్పిరిట్’, ఆ తర్వాత ‘సలార్ 2’, ‘కల్కి 2’ సినిమాలున్నాయి. ఇక ‘రాజా సాబ్’ సినిమా తర్వాత ‘ఫౌజీ’ .. ఆ తర్వాత ఈ చిత్రాలు రాబోతున్నాయి.
