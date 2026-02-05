The Rajasaab Movie OTT Date: పాన్ ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్ హీరోగా వచ్చిన లేటెస్ట్ మూవీ ది రాజాసాబ్. డైరెక్టర్ మారుతీ తెరకెక్కించిన ఈ సినిమా ప్లాప్ టాక్ తెచ్చుకుంది. సంక్రాంతి కానుకగా జనవరి 9న వచ్చిన ఈ చిత్రం కనీసం ప్రభాస్ ఫ్యాన్స్ని కూడా మెప్పించలేకపోయింది. భారీ అంచనాల మధ్య వచ్చిన ఈ సినిమా కనీస వసూళ్లు కూడా రాబట్టలేకపోయింది. దీంతో బిగ్గెస్ట్ డిజాస్టర్గా నిలిచింది.
ఇక ఈ నేపథ్యంలోనే ది రాజాసాబ్ సినిమాను ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ చేయాలనీ మేకర్స్ ఫిక్స్ అయ్యారు. అధికారిక ప్రకటన ప్రకారం ది రాజాసాబ్ సినిమా ఫిబ్రవరి 6వ తేదీ నుంచి ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. ఈ సినిమా ఓటీటీ హక్కులను సొంతం చేసుకున్న జియో హాట్స్టార్ ది రాజాసాబ్ సినిమాను స్ట్రీమింగ్ చేయనుంది. అయితే, ఈ సినిమా స్ట్రీమింగ్ విషయంలో ఆడియన్స్కి సర్ప్రైజ్ ప్లాన్ చేస్తున్నారు మేకర్స్. నిజానికి ది రాజాసాబ్ సినిమా థియేటర్స్ వెర్షన్లో చాలా సీన్స్ని కట్ చేశారు. కానీ, ఓటీటీలో మాత్రం కీలక సన్నివేశాలను యాడ్ చేసినట్టుగా తెలుస్తోంది.
ఓటీటీలో ది రాజాసాబ్ సినిమా ఎక్స్టెండెడ్ వెర్షన్తో ప్రేక్షకుల్ని అలరించేందుకు రెఢీ అయ్యింది. మరి థియేటర్స్లో డిజాస్టర్ గా నిలిచిన ఈ సినిమాకు ఓటీటీలో ఎలాంటి స్పందన వస్తుందనేది చూడాలి. అయితే, ప్రస్తుతం ఉన్న సమాచారం మేరకు.. ది రాజాసాబ్ సినిమాకు ఓటీటీలో మంచి డిమాండ్ ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. ఎందుకంటే ఈ సినిమాను థియేటర్స్లో చాలా తక్కువ మంది చూశారు. కాబట్టి, ఓటీటీలో ఎక్కువ మంది చూసే అవకాశం ఉంది. దీంతో రాజాసాబ్ సినిమాకు ఓటీటీలో మంచి డిమాండ్ ఏర్పడే అవకాశం ఉంది.
