Prabhas Special Update : రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఆయన నటిస్తున్న తాజా చిత్రం “రాజా సాబ్” టీమ్ ఒక ప్రత్యేక బహుమతిని అందించింది. ప్రభాస్కు బర్త్డే శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ సినిమా యూనిట్ కలర్ఫుల్ పోస్టర్ విడుదల చేసింది. ఆ పోస్టర్లో గ్రామ ప్రజలు మేళతాళాలతో ప్రభాస్ను ఆహ్వానిస్తున్న సన్నివేశం చూపించబడింది. ప్రభాస్ ప్రత్యేకమైన స్వాగ్, స్టైల్తో ప్రేక్షకుల మనసు గెలుచుకున్నారు.
ఈ సందర్భంగా సినిమా యూనిట్ మరో అప్డేట్ కూడా ఇచ్చింది. త్వరలోనే ఫస్ట్ సింగిల్ రిలీజ్ కానుందని ప్రకటించింది. ఈ చిత్రానికి మ్యూజిక్ సెన్సేషన్ తమన్ సంగీతాన్ని అందిస్తున్నారు. ఆయన అందిస్తున్న ట్యూన్స్ ఇప్పటికే మ్యూజిక్ లవర్స్లో ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తున్నాయి.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా జనవరి 9, 2026న “రాజా సాబ్” గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్కు సిద్ధమవుతోంది. సంక్రాంతి సీజన్లో ప్రేక్షకులకు మరింత వినోదాన్ని అందించేందుకు ఈ చిత్రం సిద్ధంగా ఉంది. హారర్ కామెడీ జానర్లో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రం ప్రేక్షకులకు కొత్త అనుభూతిని ఇవ్వనుంది. ఈ సినిమాను టాలెంటెడ్ డైరెక్టర్ మారుతి తెరకెక్కిస్తుండగా, భారీ స్థాయిలో టీజీ విశ్వప్రసాద్ తన పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ బ్యానర్ పై నిర్మిస్తున్నారు.
ఇటీవల విడుదలైన రాజా సాబ్ ట్రైలర్కు మంచి స్పందన లభించింది. ప్రభాస్ లుక్, డైలాగ్స్, మ్యూజిక్, విజువల్స్ అన్నీ ఫ్యాన్స్ను ఆకట్టుకున్నాయి. ఈ సినిమా కథలో కామెడీ, హారర్, ఎమోషన్ కలగలిపి ప్రతి వయసు ప్రేక్షకుడినీ ఎంటర్టైన్ చేయనుంది.
ఈ సినిమాలో ప్రభాస్ సరసన ముగ్గురు హీరోయిన్లు నటిస్తున్నారు. మాళవిక మోహనన్, నిధి అగర్వాల్, రిద్ధి కుమార్ ముఖ్య పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. అలాగే సంజయ్ దత్ కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నారు. ఈ కాంబినేషన్ ఇప్పటికే ప్రేక్షకుల్లో భారీ అంచనాలు రేపుతోంది.
ఈ చిత్రానికి ఎడిటింగ్ బాధ్యతలను కోటగిరి వెంకటేశ్వరరావు, సినిమాటోగ్రఫీని కార్తీక్ పళని, ఫైట్ సీక్వెన్సులను రామ్-లక్ష్మణ్ మరియు కింగ్ సోలొమన్ హ్యాండిల్ చేస్తున్నారు. ప్రొడక్షన్ డిజైన్ను రాజీవన్, క్రియేటివ్ ప్రొడ్యూసర్గా ఎస్ కేఎన్, ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్గా టీజీ కృతి ప్రసాద్ వ్యవహరిస్తున్నారు. పీఆర్ బాధ్యతలను జీఎస్కే మీడియా (సురేష్–శ్రీనివాస్)..వంశీ కాకా నిర్వహిస్తున్నారు.
ప్రేక్షకుల అంచనాలు పెరిగిన “రాజా సాబ్”
ప్రభాస్ ప్రతి సినిమా ప్రత్యేకంగా ఎదురు చూసే ఫ్యాన్స్ ఇప్పుడు “రాజా సాబ్” కోసం ఉత్కంఠగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ట్రేడ్ వర్గాల్లో కూడా ఈ చిత్రంపై భారీ హైప్ ఏర్పడింది. ప్రభాస్ ఎంట్రీ, హారర్ కామెడీ కథనం, మారుతి దర్శకత్వం అన్నీ కలిసి ఈ సినిమాను సంక్రాంతి సీజన్ బ్లాక్బస్టర్గా నిలిపే అవకాశం ఉంది.
మొత్తానికి.. కలర్ఫుల్ పోస్టర్తో ప్రభాస్ బర్త్డే స్పెషల్ను మరింత మధురంగా మార్చిన “రాజా సాబ్” టీమ్, ఫ్యాన్స్లో ఉత్సాహాన్ని పెంచింది. ఇప్పుడు అందరి చూపు జనవరి 9న విడుదల కాబోయే ఈ భారీ సినిమాపై ఉంది.
Read more: గోవా నుంచి మన రాష్ట్రానికి ఎంత మద్యం తీసుకురావచ్చో తెలుసా..! చట్టం ఏం చెబుతోందంటే..
Read more: మన దేశంలో అత్యంత సంపన్న మంత్రులు వీళ్లే.. లిస్టులో తెలుగు వాళ్లే టాప్..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.