The Raja Saab OTT: అప్పుడే ఓటీటీలోకి ప్రభాస్ ది రాజా సాబ్.. ఎక్కడ చూడొచ్చంటే..

Raja Saab OTT; టాలెంటెడ్ డైరెక్టర్ మారుతి దర్శకత్వంలో రూపొందిన ‘ది రాజాసాబ్’ సంక్రాంతి కానుకగా థియేటర్లలో విడుదలైంది. కామెడీ, హారర్, ఫాంటసీ అంశాలు కలిసిన ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను నవ్విస్తూ..కాస్త భయపెడుతూ మంచి ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇచ్చింది. ముఖ్యంగా ప్రభాస్ పాత్రకు మంచి స్పందన వచ్చింది. కానీ సినిమా మాత్రం ఫ్లాప్ గా నిలిచింది.
తాజా సమాచారం ప్రకారం..ఫిబ్రవరి 6 నుంచి ఈ సినిమా.. జియో హాట్స్టార్ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్లో ఈ సినిమా స్ట్రీమింగ్ కానుంది. దీనిపై ఓటీటీ సంస్థ అధికారికంగా క్లారిటీ ఇచ్చింది. దీంతో థియేటర్కు వెళ్లలేకపోయిన వారు.. మళ్లీ చూడాలనుకునే వారు అందరూ సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ఈ సినిమా కథ దేవనగర సంస్థానానికి సంబంధించినది. ఒకప్పుడు ఆ ప్రాంతానికి జమిందారుగా ఉన్న గంగాదేవి తన మనవడు రాజు అలియాస్ రాజాసాబ్తో కలిసి సాధారణ జీవితం గడుపుతుంది. ఆమెకు మతిమరుపు ఉన్నా, తన భర్త కనకరాజు జ్ఞాపకం మాత్రం ఎప్పటికీ మర్చిపోదు. తన కలల్లో కనిపించే భర్తను తిరిగి తీసుకురమ్మని మనవడిని కోరుతుంది.
ఇదే సమయంలో.. మార్మిక విద్యలు తెలిసిన కనకరాజు ఒక పెద్ద ప్లాన్ వేస్తాడు. గంగాదేవి, రాజాసాబ్లను నర్సాపూర్ అడవిలో ఉన్న రహస్య రాజమహల్కు రప్పిస్తాడు. అసలు అతడు ఎందుకు వారిని అక్కడికి పిలిచాడు? అతని ఉద్దేశం ఏంటి? అన్నదే కథలో కీలక మలుపు.
రాజాసాబ్ జీవితంలోకి ముగ్గురు అమ్మాయిలు రావడం కథను మరింత ఆసక్తికరంగా మారుస్తుంది. వారి పాత్రలు కథలో మంచి ట్విస్టులు ఇస్తాయి. కామెడీ సన్నివేశాలు, భయపెట్టే సన్నివేశాలు కలసి ప్రేక్షకులకు ఫుల్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అందిస్తాయి. ప్రభాస్ మాస్ ఇమేజ్కు తగ్గ యాక్షన్ సీన్స్తో పాటు, మారుతి స్టైల్ కామెడీ ఈ సినిమాకు ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచాయి.
ఇక ఫిబ్రవరి 6 నుంచి జియో హాట్స్టార్లో ‘ది రాజాసాబ్’ స్ట్రీమింగ్ ప్రారంభం కావడంతో, ప్రభాస్ అభిమానులు పండగ చేసుకునేలా ఉన్నారు. ఇంట్లో కూర్చునే నవ్వులు, భయాలు కలిపిన ఈ సినిమాను ఆస్వాదించడానికి సిద్ధంగా ఉండండి.
