English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • The Raja Saab OTT: అప్పుడే ఓటీటీలోకి ప్రభాస్ ది రాజా సాబ్.. ఎక్కడ చూడొచ్చంటే..

The Raja Saab OTT: అప్పుడే ఓటీటీలోకి ప్రభాస్ ది రాజా సాబ్.. ఎక్కడ చూడొచ్చంటే..

Raja Saab OTT: పాన్ ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్ హీరోగా తెరకెక్కిన తాజా చిత్రం ది రాజాసాబ్ ఇప్పుడు ఓటీటీలోకి రానుంది. థియేటర్లలో సందడి చేసిన ఈ ఫాంటసీ హారర్ కామెడీ మూవీ..ఇంట్లోనే చూసే అవకాశం త్వరలో ప్రేక్షకులకు లభించబోతోంది. ప్రభాస్ అభిమానులకు ఇది నిజంగా శుభవార్తనే చెప్పాలి.

Written by - Vishnupriya | Last Updated : Jan 30, 2026, 12:49 PM IST

Trending Photos

Daily Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈ రాశివారు ఈరోజు తప్పకుండా జాగ్రత్తపడాలి… లేదంటే నష్టం తప్పదు!
6
daily horoscope telugu
Daily Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈ రాశివారు ఈరోజు తప్పకుండా జాగ్రత్తపడాలి… లేదంటే నష్టం తప్పదు!
Rules Change: ఫిబ్రవరి 1 అలెర్ట్..! మీ ఖర్చులపై ప్రభావం చూపే 5 కీలక మార్పులు!
5
February rules change India
Rules Change: ఫిబ్రవరి 1 అలెర్ట్..! మీ ఖర్చులపై ప్రభావం చూపే 5 కీలక మార్పులు!
Gold Rate Today: పసిడి పరుగుకు బ్రేక్.. భారీగా తగ్గిన బంగారం ధర.. నేడు జనవరి 30వ తేదీ ధరలు ఇవే..!
5
Gold Rate Today
Gold Rate Today: పసిడి పరుగుకు బ్రేక్.. భారీగా తగ్గిన బంగారం ధర.. నేడు జనవరి 30వ తేదీ ధరలు ఇవే..!
Samantha Upcoming Movie: ముద్దుల హీరోతో సమంత.. పెళ్లయింది రెండు నెలలు కాకముందే ఏకంగా అలాంటి సినిమా..!
5
Samantha upcoming movie
Samantha Upcoming Movie: ముద్దుల హీరోతో సమంత.. పెళ్లయింది రెండు నెలలు కాకముందే ఏకంగా అలాంటి సినిమా..!
The Raja Saab OTT: అప్పుడే ఓటీటీలోకి ప్రభాస్ ది రాజా సాబ్.. ఎక్కడ చూడొచ్చంటే..

Raja Saab OTT; టాలెంటెడ్ డైరెక్టర్ మారుతి దర్శకత్వంలో రూపొందిన ‘ది రాజాసాబ్’ సంక్రాంతి కానుకగా థియేటర్లలో విడుదలైంది. కామెడీ, హారర్, ఫాంటసీ అంశాలు కలిసిన ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను నవ్విస్తూ..కాస్త భయపెడుతూ మంచి ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ ఇచ్చింది. ముఖ్యంగా ప్రభాస్ పాత్రకు మంచి స్పందన వచ్చింది. కానీ సినిమా మాత్రం ఫ్లాప్ గా నిలిచింది.

Add Zee News as a Preferred Source

తాజా సమాచారం ప్రకారం..ఫిబ్రవరి 6 నుంచి ఈ సినిమా.. జియో హాట్‌స్టార్ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్‌లో ఈ సినిమా స్ట్రీమింగ్ కానుంది. దీనిపై ఓటీటీ సంస్థ అధికారికంగా క్లారిటీ ఇచ్చింది. దీంతో థియేటర్‌కు వెళ్లలేకపోయిన వారు.. మళ్లీ చూడాలనుకునే వారు అందరూ సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

ఈ సినిమా కథ దేవనగర సంస్థానానికి సంబంధించినది. ఒకప్పుడు ఆ ప్రాంతానికి జమిందారుగా ఉన్న గంగాదేవి తన మనవడు రాజు అలియాస్ రాజాసాబ్‌తో కలిసి సాధారణ జీవితం గడుపుతుంది. ఆమెకు మతిమరుపు ఉన్నా, తన భర్త కనకరాజు జ్ఞాపకం మాత్రం ఎప్పటికీ మర్చిపోదు. తన కలల్లో కనిపించే భర్తను తిరిగి తీసుకురమ్మని మనవడిని కోరుతుంది.

ఇదే సమయంలో.. మార్మిక విద్యలు తెలిసిన కనకరాజు ఒక పెద్ద ప్లాన్ వేస్తాడు. గంగాదేవి, రాజాసాబ్‌లను నర్సాపూర్ అడవిలో ఉన్న రహస్య రాజమహల్‌కు రప్పిస్తాడు. అసలు అతడు ఎందుకు వారిని అక్కడికి పిలిచాడు? అతని ఉద్దేశం ఏంటి? అన్నదే కథలో కీలక మలుపు.

రాజాసాబ్ జీవితంలోకి ముగ్గురు అమ్మాయిలు రావడం కథను మరింత ఆసక్తికరంగా మారుస్తుంది. వారి పాత్రలు కథలో మంచి ట్విస్టులు ఇస్తాయి. కామెడీ సన్నివేశాలు, భయపెట్టే సన్నివేశాలు కలసి ప్రేక్షకులకు ఫుల్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ అందిస్తాయి. ప్రభాస్ మాస్ ఇమేజ్‌కు తగ్గ యాక్షన్ సీన్స్‌తో పాటు, మారుతి స్టైల్ కామెడీ ఈ సినిమాకు ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచాయి. 

ఇక ఫిబ్రవరి 6 నుంచి జియో హాట్‌స్టార్‌లో ‘ది రాజాసాబ్’ స్ట్రీమింగ్ ప్రారంభం కావడంతో, ప్రభాస్ అభిమానులు పండగ చేసుకునేలా ఉన్నారు. ఇంట్లో కూర్చునే నవ్వులు, భయాలు కలిపిన ఈ సినిమాను ఆస్వాదించడానికి సిద్ధంగా ఉండండి.

Also Read:​  సమంత బాటలో దర్శకులను పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..

Also Read: ఒకప్పుడు తెలుగు సహా అన్ని భాషల్లో సత్తా చాటిన హీరోయిన్.. నేడు రూ.2 వేల కోట్లకు యజమాని.. 5 కంపెనీలకు బాస్..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి. 

 

 

About the Author

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Prabhas The Raja Saab OTTThe Raja Saab OTT release datePrabhas Raja Saab Jio HotstarThe Raja Saab streaming platformRaja Saab OTT news

Trending News