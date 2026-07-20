/‘ఫౌజీ’తో ప్రభాస్ ఖాతాలో మరో హిట్టు పక్కా..! రెబల్ స్టార్ మూవీకి కలిసొచ్చే అంశాలు ఇవే..!!

Fauzi December Sentiment: ప్రభాస్ ప్రస్తుతం వరుస సినిమాలు చేస్తున్నారు. అందులో హను రాఘవపూడి దర్శకత్వంలో ఓ పీరియాడిక్ యాక్షన్ లవ్ స్టోరీ సినిమా చేస్తున్నాడు. ‘సీతారామం’ వంటి క్లాసిక్ హిట్ తర్వాత హను రాఘవపూడి చెప్పిన స్టోరికి ఫిదా అయిన ప్రభాస్.. వెంటనే హను రాఘవపూడి సినిమాకు ఓకే చెప్పాడు. స్వాతంత్య్రం రాకముందు ఆజాద్ హిందూ ఫౌజ్లో పనిచేసిన ఓ సైనికుడి వీరగాథ. ఈ చిత్రాన్ని 1932 నుంచి స్వాతంత్య్రం వచ్చే వరకు జరిగిన కొన్ని నిజ జీవిత సంఘటనలతో పాటు కొన్ని కల్పిత పాత్రలతో తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని ఏ బెటాలియన్ ఫైట్ అలోన్ అనే ట్యాగ్ లైన్ పెట్టారు. ఒంటరిగా పోరాడిన బెటాలియన్ కథ. లేదా అతడే ఒక సైన్యం తరహా పోరాడిని యోధుడి కథ. ఈ సినిమాను డిసెంబర్ 3న విడుదల చేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు.
యుద్ధభూమిలో జంద్యంతో ఉన్న ప్రభాస్ లుక్కు అభిమానులు ఫిదా అవుతున్నారు. అతడే ఒక సైన్యంగా యుద్ధభూమిలో ఊచకోత కోసం ఫోటోకు ప్యాన్ ఇండియా లెవల్లో మంచి రెస్పాన్స్ వస్తోంది. ఈ సినిమాకు కలిసొచ్చే అంశాల విషయానకొస్తే.. గత కొన్నేళ్లుగా డిసెంబర్ మొదటివారంలో విడుదలైన చిత్రాలు బాక్సాఫీస్ను షేక్ చేస్తున్నాయి.
డిసెంబర్ సెంటిమెంట్..
2023 డిసెంబర్ 1న ‘యానిమల్’.. 2024 డిసెంబర్ ఫస్ట్ వీక్లో అల్లు అర్జున్ ‘పుష్ప 2’ .. గతేడాది డిసెంబర్ 4న ‘దురంధర్’ సినిమాలు విడుదలై బాక్సాఫీస్ దగ్గర సరికొత్త రికార్డులు నమోదు చేశాయి. తాజాగా ఇపుడు అదే డిసెంబర్ ఫస్ట్ వీక్లో ‘ఫౌజీ’ మూవీ విడుదల కాబోతుంది. పైగా ప్యాన్ ఇండియా రేంజ్లో ఈ డేట్లో పెద్దగా పోటీ కూడా లేదు. పైగా ‘సలార్’ తర్వాత ప్రభాస్ నటిస్తూన్న మరో పీరియాడిక్ యాక్షన్ లవ్ డ్రామాగా ఈ సినిమా ఉండబోతుంది. ఈ సినిమాకు డిసెంబర్ సెంటిమెంట్ కలిసొచ్చి బాక్సాఫీస్ దగ్గర బ్లాక్ బస్టర్గా కావడం పక్కా అని అభిమానులు లెక్కలు వేసుకుంటున్నారు.
ఫౌజీ అంటే సైనికుడు అనే అర్ధం. ఈ చిత్రాన్ని నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ స్థాపించిన ‘ఆజాద్ హిందూ ఫౌజ్’ నేపథ్యంలో పూర్తిగా స్వాతంత్య్రం నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతుంది. ఇక ఫౌజ్ అంటే పటాలం.. అందులో నుంచే ఈ చిత్రానికి ‘ఫౌజీ’ అనే టైటిల్ ఖరారు చేసారు. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్, టీ సిరీస్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తోంది. ఈచిత్రంలో ప్రభాస్ కు జోడిగా ఇమాన్వి నటిస్తోంది. ప్రభాస్ ఇతర చిత్రాల విషయానికొస్తే.. సందీప్ రెడ్డి వంగాతో ‘స్పిరిట్’ మూవీ వచ్చే యేడాది మార్చి5 విడుదల చేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు. ఆ తర్వాత సలార్ 2, కల్కి 2 చిత్రాలు లైన్ లో ఉన్నాయి.
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