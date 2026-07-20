Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /వినోదం
  • /‘ఫౌజీ’తో ప్రభాస్ ఖాతాలో మరో హిట్టు పక్కా..! రెబల్ స్టార్ మూవీకి కలిసొచ్చే అంశాలు ఇవే..!!

‘ఫౌజీ’తో ప్రభాస్ ఖాతాలో మరో హిట్టు పక్కా..! రెబల్ స్టార్ మూవీకి కలిసొచ్చే అంశాలు ఇవే..!!

Fauzi Sentiment: ప్రభాస్ ఈ యేడాది మారుతి దర్శకత్వంలో ‘ది రాజా సాబ్’ మూవీతో పలకరించాడు. ఈ సినిమా అభిమానుల ఆశలపై నీళ్లు చల్లింది. అంతేకాదు ఈ సినిమా ప్రభాస్ కెరీర్‌లోనే అత్యంత చెత్త రికార్డు నమోదు చేసింది. అందుకే ప్రభాస్ ఫ్యాన్స్ కళ్లన్ని రాబోయే ‘ఫౌజీ’ మూవీపై ఉంది.  రీసెంట్‌గా రిలీజ్ డేట్ అనౌన్స్ చేసుకున్న ఈ సినిమాతో ప్రభాస్ హిట్  కొట్టడం పక్కా అని చెబుతున్నారు ఆయన అభిమానులు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 20, 2026, 12:11 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 12:11 PM IST
‘ఫౌజీ’తో ప్రభాస్ ఖాతాలో మరో హిట్టు పక్కా..! రెబల్ స్టార్ మూవీకి కలిసొచ్చే అంశాలు ఇవే..!!
Image Credit: Fauzi Movie Sentiment (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
‘ఫౌజీ’తో ప్రభాస్ ఖాతాలో మరో హిట్టు పక్కా..! రెబల్ స్టార్ మూవీకి కలిసొచ్చే అంశాలు ఇవే..!!
Fauzi9 min ago
2
Telangana49 min ago
3
ap rains1 hr ago
4
Trump World Cup1 hr ago
5
Open AI CTO2 hrs ago