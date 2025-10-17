English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Dude Movie Review: ‘డూడ్’ మూవీ రివ్యూ..ప్రదీప్ రంగనాథన్ ఖాతాలో మరో హిట్ పడినట్టేనా..!

Dude Movie Review: ‘డూడ్’ మూవీ రివ్యూ..ప్రదీప్ రంగనాథన్ ఖాతాలో మరో హిట్ పడినట్టేనా..!

Dude Movie Review: ప్రదీప్ రంగనాథన్.. చేసినవి ఒకటి రెండు చిత్రాలే అయినా  తన కంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. తాజాగా ఈయన హీరోగా కీర్తిశ్వరన్ దర్శకత్వంలో ‘డూడ్’ మూవీతో ఈ రోజు ఆడియన్స్ ముందుకొచ్చాడు. మరి ఈ సినిమాతో ‘డూడ్’ మూవీతో మరో సక్సెస్ ను తన ఖాతాలో వేసుకున్నాడా లేదా మన మూవీ రివ్యూలో చూద్దాం..   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Oct 17, 2025, 03:11 PM IST

Trending Photos

Employees DA Hike: డీఏ ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఇక పండుగే!
6
Dearness allowance
Employees DA Hike: డీఏ ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఇక పండుగే!
School Holiday 2025: విద్యార్థులకు పండగే.. దీపావళికి రెండు కాదు ఏకంగా మూడు రోజులు సెలవులు
5
School Holiday
School Holiday 2025: విద్యార్థులకు పండగే.. దీపావళికి రెండు కాదు ఏకంగా మూడు రోజులు సెలవులు
Oppo K13X 5G Price: దీపావళి ఆఫర్స్‌ రావాలి బాబు రావాలి.. రూ.3 వేలకే Oppo K13X మొబైల్..
6
Oppo K13X 5G Price: దీపావళి ఆఫర్స్‌ రావాలి బాబు రావాలి.. రూ.3 వేలకే Oppo K13X మొబైల్..
Triple Jackpot: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ట్రిపుల్‌ ధమాకా.. కనీస పింఛన్‌ మూడు రెట్లు పెంపు?
6
pension hike
Triple Jackpot: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ట్రిపుల్‌ ధమాకా.. కనీస పింఛన్‌ మూడు రెట్లు పెంపు?
Dude Movie Review: ‘డూడ్’ మూవీ రివ్యూ..ప్రదీప్ రంగనాథన్ ఖాతాలో మరో హిట్ పడినట్టేనా..!

Dude Movie Review: ప్రదీప్ రంగనాథన్ మొదటి రెండు సినిమాలతోనే తమిళంతో పాటు తెలుగులో మంచి మార్కెట్ క్రియేట్ చేసుకున్నాడు. అతని నుంచి సినిమా వస్తుందంటే ప్రేక్షకులు కూడా ఆసక్తిగా ఎదురుచూసేలా చేసాడు. ఇప్పటికే టీజర్, ట్రైలర్ తో ‘డూడ్’ మూవీతో అంచనాలు క్రియేట్ చేశాడు. మరోవైపు తెలుగులో జోరుగా ప్రచారం నిర్వహించారు. మరి ఈ రోజు విడుదలైన ఈ సినిమా నిజంగానే ప్రేక్షకులను ఎంగేజ్ చేసిందా లేదా మన మూవీ రివ్యూలో చూద్దాం.. 

Add Zee News as a Preferred Source

కథ విషయానికొస్తే.. 

గగన్ (ప్రదీప్ రంగనాథన్) ఓ లవ్ ఫెల్యూలర్ తో డిప్రెషన్ కు లోనవుడు.  రాష్ట్ర మంత్రిగా పనిచేసే ఆదికేశవులు (శరత్ కుమార్)అతనికి మామ అవుతాడు. అతని కుమార్తె కుందన్ (మమితా బైజు). అయితే మరదలు అయిన కుందన.. గగన్ ను ప్రేమిస్తున్నాని చెబుతుంది. కానీ గగన్ ఆమె ప్రేమను రిజెక్ట్ చేస్తాడు. ఆ తర్వాత కొన్ని రోజులు తర్వాత తన మరదలిపై ప్రేమ పుడుతుంది. అయితే ఇతని ప్రేమను మరదలు కుందన ఒప్పుకుందా.. ? చివరకు వీళ్లిద్దరు ఒకటయ్యారా లేదా మన మూవీ రివ్యూలో చూద్దాం.. 

కథనం, టెక్నికల్ విషయానికొస్తే.. 

దర్శకుడు కీర్తిశ్వరన్ మాములు కథను కామెడీ టచ్ తో చెప్పిన విధానం బాగుంది. లవ్ ఫెల్యూర్ అయిన హీరో.. తన మరదలి ప్రేమను రిజెక్ట్ చేయడం.. ఆ తర్వాత తన ప్రేమను వ్యక్తపరచడం.. ఈ  సందర్భంగా పండే కామెడీతో  ప్రేక్షకులను సీట్లకు అతుక్కుపోయేలా చేయడంలో సక్సెస్ అయ్యాడు. ఇప్పటి వరకు శరత్ కుమార్ అంటే యాంగ్రీ మ్యాన్ గా తెలుసు. ఈ చిత్రంలో ఆయనలోని కామెడీ యాంగిల్ ను చూపించాడు. ముఖ్యంగా ఎమోషనల్ కథకు కామెడీ టచ్ ఇచ్చి ప్రేక్షకులను ఎంగేజ్ చేసాడు. హీరో పాత్రను బలంగా రాసుకున్న దర్శకుడు.. హీరోయిన్ విషయంలో ఇంకాస్త శ్రద్ధ పెడితే బాగుండేది. ప్రధాన పాత్రలను ఇంకాస్త బలంగా రాసుకుంటే బాగుండేది. కొన్ని కామెడీ సీన్స్ కొన్ని సినిమాల తాలూకు ఛాయలు కనిపిస్తాయి.  అక్కడక్కడ కాస్త పట్టుతప్పినా.. ఓవరాల్ గా మెప్పిస్తోంది. సినిమాకు బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ తో పాటు పాటలతో  సాయి అబ్యాంకర్ పర్వాలేదనిపించాడు. సినిమా నిడివి ఇంకాస్త తగ్గించివుంటే బాగుండేది. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ నిర్మాణ విలువలు బాగున్నాయి. 

నటీనటుల విషయానికొస్తే.. 

లవ్ టుడే, డ్రాగన్ ఆఫ్ రిటర్న్ చిత్రాలతో తమిళ తంబీలతో పాటు తెలుగు ప్రేక్షక దేవుళ్ల హృదయాలను గెలిచిన ప్రదీప్ రంగనాథన్.. ఈ చిత్రంలో మరోసారి తనదైన యాక్టింగ్ తో మెప్పించే ప్రయత్నం చేసాడు. ఎమోషనల్ కమ్ కామెడీ సీన్స్ లో అతని నటన మెప్పిస్తోంది. శరత్ కుమార్ ఈ సినిమాకు బ్యాక్ బోన్ లా నిలిచారు. ఎమోషన్ కన్నా కామెడీతో ఆకట్టుకున్నాడు. మమితా బైజు పర్వాలేదనిపించింది. నేహా శెట్టి నటన బాగుంది. మిగిలిన నటీనటులు తమ పరిధి మేరకు మెప్పించారు. 

పంచ్ లైన్.. ‘డూడ్’..ఎమోషన్ తో మెప్పించే కామెడీ డ్రామా..

రేటింగ్: 3/5

Read more: గోవా నుంచి మన రాష్ట్రానికి ఎంత మద్యం తీసుకురావచ్చో తెలుసా..! చట్టం ఏం చెబుతోందంటే.. 

Read more: మన దేశంలో అత్యంత సంపన్న మంత్రులు వీళ్లే.. లిస్టులో తెలుగు వాళ్లే టాప్..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Dude Kada ReviewDudeDude Telugu movie reviewPradeep Ranganathan Dude movie ReviewPradeep Ranganathan

Trending News