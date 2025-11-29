Pradeep Rawat Wife: సినిమాల్లో పెద్ద విలన్..ఇంట్లో ఫ్యామిలీ మ్యాన్..'బిక్షూ యాదవ్' భార్యని ఎప్పుడైనా చూశారా?

Actor Pradeep Rawat Wife: కొంతమంది నటులు కేవలం కొన్ని క్యారెక్టర్లలో నటించేందుకు మాత్రమే సరిపోతారు. అలాంటి వాళ్లను కొన్ని పరిమిత పాత్రల్లో తప్పా మిగిలిన షేడ్స్లో చూడలేము. అలాంటి వ్యక్తుల్లో టాలీవుడ్ విలన్ 'బిక్షూ యాదవ్' అలియాస్ నటుడు ప్రదీప్ రావత్ ఒకరు. సినిమాల్లో భయానక పాత్రలు పోషించినా.. నిజ జీవితంలో ప్రదీప్ రావత్ చాలా సున్నితమైన, ఫ్యామిలీ మ్యాన్ అని తెలుస్తోంది.
సినిమా ఇండస్ట్రీలో పేరు సంపాదించుకోవడానికి కొన్ని వందలాది సినిమాల్లో నటించడం అవసరం లేదు. ఒక్క మంచి పాత్ర చాలు. అలాంటి ఒకే ఒక పాత్ర ప్రదీప్ రావత్ తన కెరీర్లో గుర్తుండిపోయేలా నటించాడు. అదే 'సై' సినిమాలో భిక్షు యాదవ్ పాత్ర పోషించిన వెంటనే ఆయన ప్రజల హృదయాల్లో చిరకాలం నిలిచిపోయారు.
నితిన్ హీరోగా, ఎస్ ఎస్ రాజమౌళి దర్శకత్వంలో రూపొందిన 'సై' సినిమాలో ప్రదీప్ రావత్ పవర్ఫుల్ విలన్ పాత్ర పోషించారు. ప్రతినాయకుడి పాత్రలో జీవించి రాత్రికి రాత్రే పెద్ద క్రేజ్ సంపాదించుకున్నాడు. సగటు టాలీవుడ్ ప్రేక్షకుడిగా 'భిక్షు యాదవ్' అనే పాత్ర ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోయేలా చేసిందంటే అందుకు కారణం ప్రదీప్ రావత్. ఈ సినిమాలో ప్రదీప్ రావత్ పాత్ర ఎంతో సంచలనంగా మారింది. కొన్నిసార్లు హీరోను కూడా డామినేట్ చేసేంత రేంజ్లో 'బిక్షూ యాదవ్' నటించాడని చెప్పడంలో అతిశయోక్తి లేదు.
అయితే ప్రదీప్ రావత్ కు 'సై' తొలి తెలుగు సినిమా. కానీ ఆ చిత్రంలో విలన్ షేడ్స్ చూసిన తర్వాత అతనికి టాలీవుడ్లో అనేక ఆఫర్లు క్యూ కట్టాయి. ఈ సినిమా తర్వాత 'భద్ర', 'ఛత్రపతి', 'అందరివాడు', 'దేశముదురు', 'లక్ష్మి' వంటి హిట్ సినిమాల్లో నటించి విలన్గా ఆయన స్థానాన్ని పదిలం చేసుకున్నాడు. 'సై' సినిమా తర్వాత ఎస్ఎస్ రాజమౌళి మరోసారి 'ఛత్రపతి' సినిమాలో అవకాశం ఇచ్చారు. అందులో 'రాస్ బిహారీ' పాత్రలో అసమానమైన నటనను కనబరిచారు ప్రదీప్ రావత్.
ప్రదీప్ రావత్ కొన్ని సినిమాల్లో విలన్ పాత్రలతో పాటు హాస్యనటుడిగానూ పాత్రలు కూడా పోషించి మెప్పించారు. 'ఓయ్', 'నేను శైలజ', 'సరైనోడు' వంటి సినిమాల్లో ఆయన హాస్య సన్నివేశాలు ప్రజల హృదయాలను గెలుచుకున్నాయి. ఇటీవలి కాలంలో ఆయన తెలుగు సినిమాల్లో పెద్దగా కనిపించడం లేదు. కానీ ఆయన గత పాత్రలు ఇప్పటికీ ప్రేక్షకుల మనసుల్లో చెరగని ముద్ర వేసాయి. ఇప్పుడు కూడా ఆయన విలన్ పాత్రలను వేరొకరితో పోల్చడం పోల్చడం కష్టం.
నటుడు ప్రదీప్ రావత్కు 73 ఏళ్ల వయసు. అతని భార్య పేరు కళ్యాణి రావత్. వీరికి విక్రమ్ రావత్, సింగ్ రావత్ అనే ఇద్దరు సంతానం. సినిమాల్లో ప్రతినాయకుని పాత్రల్లో మెప్పించే ప్రదీప్ రావత్.. ఇంట్లో చాలా సైలెంట్గా ఉంటారని అతని భార్య చెప్పుకొచ్చారు. చాలా సున్నితమైన మనసు కలవారని ఆమె పేర్కొన్నారు.
