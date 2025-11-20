Prathyusha Case: నటి ప్రత్యూష మృతి కేసు.. తీర్పును రిజర్వ్ చేసిన అత్యున్నత న్యాయస్థానం..

Prathyusha Case: ప్రత్యూష కేసులో హైకోర్టు విధించిన జైలు శిక్షను సవాల్ చేస్తూ నిందితుడు గుడిపల్లి సిద్ధార్థ రెడ్డి, నిందితుడికి విధించిన శిక్షను పెంచాలంటూ ఆమె తల్లి సరోజినీదేవి దాఖలు చేసిన క్రిమినల్ అప్పీళ్లపై జస్టిస్ రాజేశ్ బిందల్, జస్టిస్ మన్మోహన్ లతో కూడిన సుప్రీంకోర్టు ధర్మాసనం తీర్పును రిజర్వ్ చేసింది. 2002 ప్రత్యూష, సిద్దార్ధ్ రెడ్డి కాలేజీలో ప్రేమించుకున్నారు. ఆ తర్వాత 2002 ఫిబ్రవరి 23న సాయంత్రం సమయాన వీళ్లిద్దరు ఓ కూల్ డ్రింక్ లో పాయిజన్ కలుపుకుని తాగారు. ఆ తర్వాత ఇద్దరిని హాస్పటల్ లో జాయిన్ చేస్తే.. అప్పటికే పరిస్థితి విషమించి ప్రత్యూష ఆ తర్వాత రోజు కన్నుమూసింది. కానీ సిద్ధార్ధ్ మాత్రం ప్రాణాలతో బయటపడ్డాడు. వాళ్లిద్దరు కూల్ డ్రింక్ లో పాయిజన్ కలిపినట్టు డాక్టర్లు తేల్చారు. వీరు తాగిన డ్రింక్ లో ఆర్గానోఫాస్పేట్ కారణంగా ప్రత్యూష కన్నుమూసినట్టు తేల్చారు వైద్యుల బృందం.
ప్రత్యూష ఆత్మహత్యకు చేసుకునే ముందు ఆమెపై అత్యాచారం జరిగినట్టు అప్పట్లో పోలీసులు తేల్చారు. ఈమె మృతిలో కేవలం సిద్ధార్ధ్ రెడ్డి కాకుండా అప్పట్లో అధికారంలో ఉన్న మంత్రి కుమారుడుతో పాటు పలువురు రాజకీయ నేతల కుమారుల హస్తం ఉందని పుకార్లు షికార్లు చేశాయి. కానీ దర్యాప్తులో మాత్రం వీరి పాత్ర లేదని పోలీసులు తేల్చారు. ఈ కేసులో సీబీఐ నిందితుడిపై 306 ఆత్మహత్యకు పాల్పడేలా చేయడం, 309 ఆత్మహత్యకు ప్రయత్నించడం వంటి నేరాలు కింద ఛార్జిషీట్ దాఖలు చేసింది. ఈ కేసులో అప్పట్లో హైదరాబాద్ మెట్రోపాలిటిన్ సెషన్స్ కోర్టు సిద్ధార్ధ్ రెడ్డికి ఐదేళ్ల శిక్షతో పాటు రూ. 5 వేల జరిమాన విధిస్తూ 2004 ఫిబ్రవరి 23 తీర్పు ఇచ్చింది.
దీనిపై సిద్ధార్ధ్ రెడ్డి హైకోర్టు ఆశ్రయించగా.. కోర్టు శిక్షను రెండేళ్లు తగ్గిస్తూ జరిమానాను రూ. 50 వేలకు పెంచుతూ 2011 డిసెంబర్ 28న వర్డిక్ట్ ఇచ్చింది. దీనిపై ప్రత్యూష తల్లి 2012లో సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించింది. సీబీఐ లాయర్ నచికేత జోషి వాదనలు వినిపించారు. కేసులో అన్ని సాక్ష్యాధారాలు ప్రూవ్ అయ్యాయి. ప్రత్యూషను అతను ఆత్మ హత్య చేసుకునేలా ప్రేరేపించాడు. అందుకు అతనికి 302 కింద సెక్షన్ కింద శిక్ష విధించాలని కోరారు సీబీఐ కోర్టు న్యాయవాది కోరారు. లేకపోతే 306 కింద కఠిన శిక్ష విధించాలని కోరారు. నిందితుడు ఆమె ఇద్దరు కలిసి పురుగలు మందు తాగిన నేపథ్యంలో ఇందులో ఆత్మహత్యకు ఉసిగోల్పాడనే మ్యాటరే లేదని వాదనలు వినిపించారు. ఎట్టకేలకు సుప్రీంకోర్టు ఈ తీర్పును రిజర్వ్ చేసింది. మరి ఇందులో సిద్ధార్ధ్ కి కఠిన శిక్షను విధిస్తుందా లేదా అనేది చూడాలి.
Also Read: ధర్మేంద్ర మొదటి భార్య ఎవరు..? విడాకులు ఇవ్వకుండానే ఎందుకు రెండో వివాహాం చేసుకున్నాడు..
Also Read: చిరంజీవికి అమ్మగా.. అక్కగా.. చెల్లిగా..భార్యగా యాక్ట్ చేసిన వన్ అండ్ ఓన్లీ హీరోయిన్..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.