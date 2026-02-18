English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Bollywood Actress: ప్రముఖ బాలీవుడ్ నటి కన్నుమూత..సినీ రంగానికి తీరని లోటు..!

Salman Khan Ready Actress  బాలీవుడ్, టెలివిజన్ రంగాలకు తీవ్ర విషాదం. ప్రముఖ నటి ప్రవీణా దేశ్‌పాండే 60 ఏళ్ల వయసులో కన్నుమూశారు. గత కొంతకాలంగా ఆమె క్యాన్సర్‌తో బాధపడుతూ చికిత్స పొందుతున్నారు. 2026 ఫిబ్రవరి 17న ఆమె తుదిశ్వాస విడిచారు. ఈ విషయాన్ని ఆమె కుటుంబ సభ్యులు ఆమె అధికారిక ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఖాతా ద్వారా వెల్లడించారు. ఈ వార్త తెలిసిన వెంటనే సినీ, టీవీ రంగాలకు చెందిన పలువురు సంతాపం తెలిపారు

Written by - Vishnupriya | Last Updated : Feb 18, 2026, 07:31 AM IST

Salman Khan Actress : ప్రవీణా దేశ్‌పాండే అంటే ప్రేక్షకులకు ముందుగా గుర్తొచ్చే సినిమా రెడీ. ఈ చిత్రంలో సల్మాన్ ఖాన్ సరసన సహాయక పాత్రలో ఆమె నటించారు. పెద్ద పాత్ర కాకపోయినా, ఆమె నటనకు మంచి గుర్తింపు వచ్చింది. ‘రెడీ’ సినిమా ఆమె కెరీర్‌లో ఒక ప్రత్యేకమైన మైలురాయిగా నిలిచింది.

సినిమాల విషయానికి వస్తే, ఆమె హిందీతో పాటు మరాఠీ చిత్రాల్లో కూడా నటించారు. ఏక్ విలన్, పర్మాణు: ది స్టోరీ ఆఫ్ పోఖ్రాన్, జలేబీ వంటి సినిమాల్లో ఆమె కనిపించారు. ఈ సినిమాల్లో ఆమె పాత్రలు చిన్నవైనా, కథకు బలంగా నిలిచాయి.

టెలివిజన్ రంగంలో ప్రవీణా దేశ్‌పాండేకు మంచి పేరు ఉంది. ఘర్ ఏక్ మందిర్, కుమ్‌కుమ్ – ఏక్ ప్యారా సా బంధన్, కరం అప్నా అప్నా, కుల్ఫీ కుమార్ బజేవాలా వంటి ప్రముఖ సీరియల్స్‌లో ఆమె కీలక పాత్రలు పోషించారు. ముఖ్యంగా కుటుంబ కథలతో కూడిన సీరియల్స్‌లో ఆమె నటన ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది.

ఇటీవలి కాలంలో ఆమె డిజిటల్ ప్లాట్‌ఫార్మ్స్‌లో కూడా కనిపించారు. నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో విడుదలైన టాస్కరీ వెబ్ సిరీస్ ఆమె చివరి నటనగా నిలిచింది. ఈ సిరీస్‌లో కూడా ఆమె సహజమైన నటనకు మంచి స్పందన వచ్చింది.

దశాబ్దాల పాటు సినిమా, టెలివిజన్ రంగాలకు సేవ చేసిన ప్రవీణా దేశ్‌పాండే ఇక లేరు అనే నిజం అభిమానులను తీవ్రంగా కలిచివేస్తోంది. ఆమె చేసిన పాత్రలు, ఆమె జ్ఞాపకాలు మాత్రం ప్రేక్షకుల హృదయాల్లో ఎప్పటికీ నిలిచిపోతాయి.

