Predator: Badlands: థ్రిల్లింగ్ కు గురి చేస్తోన్న ‘ప్రెడేటర్: బ్యాడ్‌ల్యాండ్స్’ ట్రైలర్..నవంబర్ 7న ప్రపంచ వ్యాప్తంగా విడుదల..

Predator: Badlands Telugu Trailer: 20th సెంచరీ స్టూడియోస్ ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న యాక్షన్-అడ్వెంచర్ చిత్రం ప్రెడేటర్: బ్యాడ్‌ల్యాండ్స్. తాజాగా ఈ మూవీ ట్రైలర్ ను ఇంగ్లీష్, తెలుగు సహా వివిధ ప్రాంతీయ భాషల్లో విడుదల చేశారు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Oct 8, 2025, 12:10 AM IST

Predator: Badlands Telugu Trailer: హాలీవుడ్ మేకర్స్ ఎప్పటి నుంచో మన భారత దేశ మార్కెట్ పై కన్నేసారు. అందుకే వాళ్లకు సంబంధించిన ప్రతి చిత్రాన్ని హిందీ, తెలుగు ఇతర ప్రాంతీయ భాషల్లో అనువదిస్తున్నారు. అంతేకాదు ఇక్కడి మార్కెట్ ను క్యాప్చర్ చేస్తున్నారు. ఇపుడు మన సినిమాలను కూడా ప్యాన్ ఇండియా భాషలతో పాటు ఇంగ్లీష్ లో విడుదల చేస్తున్నాము. ఈ కోవలో హాలీవుడ్ యాక్షన్ అడ్వెంచర్ చిత్రం ‘ప్రెడేటర్ బ్యాడ్ ల్యాండ్స్’ మూవీ ట్రైలర్ ను విడుదల చేశారు. డైరెక్టర్ డాన్ ట్రాచ్టెన్‌బర్గ్ ఈ ఐకానిక్ ఫ్రాంచైజీకి కొత్త బోల్డ్ విజన్‌ తో ప్రేక్షకులను మెస్మరైజ్ చేశారు.  ట్రైలర్‌లో ఎక్స్‌ప్లోసివ్ సెట్ పీసెస్, అనూహ్యమైన అలయన్సెస్, ప్రెడేటర్ వర్సెస్ ప్రెడేటర్ బ్యాటిల్స్ లాంటివి ఆడియన్స్ గతంలో ఎన్నడు చూడని విధంగా మెప్పించేలా ఉన్నాయి. 

భవిష్యత్తులో 'మోస్ట్ డేంజరస్ ప్లానెట్' పై సెట్ చేయబడిన ఈ మూవీలో తన క్లాన్ నుంచి బహిష్కరించబడిన యంగ్ ప్రెడేటర్ (షుస్టర్-కోలోమాటంగి)కు, హాఫ్-డిస్ట్రాయ్డ్ ఆండ్రాయిడ్ థియా (ఫానింగ్)తో అనూహ్యమైన అలయన్స్ ఏర్పడటానికి దోహదం చేసేలా ఉంది. వీరిద్దరూ కలిసి అల్టిమేట్ అడ్వర్సరీని వెతుకుతూ ప్రమాదకరమైన జర్నీ చేపడుతారు.  డెడ్లీ న్యూ క్రీచర్స్, రైవల్ ప్రెడేటర్స్‌తో తమ బలం, లాయల్టీ, సర్వైవల్‌ను ఎలా పరీక్షించుకున్నారనేదే ఈ సినిమాలో చూపించబోతున్నారు దర్శకుడు. 

డాన్ ట్రాచ్టెన్‌బర్గ్ డైరెక్షన్‌లో రూపొందిన ఈ సినిమా..జిమ్ థామస్, జాన్ థామస్ సృష్టించిన క్యారెక్టర్ల ఆధారంగా రూపొందించారు.  జాన్ డేవిస్, డాన్ ట్రాచ్టెన్‌బర్గ్, మార్క్ టోబెరాఫ్, బెన్ రోజెన్‌బ్లాట్, బ్రెంట్ ఓ'కానర్ నిర్మాతలు. స్క్రీన్‌ప్లేను డాన్ ట్రాచ్టెన్‌బర్గ్, పాట్రిక్ ఐసన్ రచించారు. 20th సెంచరీ స్టూడియోస్ ప్రెడేటర్: బ్యాడ్‌ల్యాండ్స్‌ను నవంబర్ 7న ఇండియన్ థియేటర్లలో ఇంగ్లీష్, హిందీ, తమిళం, తెలుగు భాషల్లో విడుదల చేస్తున్నారు. మరి ఈ చిత్రం ప్రేక్షకులను ఏ మేరకు అలరిస్తుందనేది చూడాలి. 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Thrilling Final Trailer for PredatorPredator telugu TrailerPredator hollywood movieHollywood

