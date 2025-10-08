Predator: Badlands Telugu Trailer: హాలీవుడ్ మేకర్స్ ఎప్పటి నుంచో మన భారత దేశ మార్కెట్ పై కన్నేసారు. అందుకే వాళ్లకు సంబంధించిన ప్రతి చిత్రాన్ని హిందీ, తెలుగు ఇతర ప్రాంతీయ భాషల్లో అనువదిస్తున్నారు. అంతేకాదు ఇక్కడి మార్కెట్ ను క్యాప్చర్ చేస్తున్నారు. ఇపుడు మన సినిమాలను కూడా ప్యాన్ ఇండియా భాషలతో పాటు ఇంగ్లీష్ లో విడుదల చేస్తున్నాము. ఈ కోవలో హాలీవుడ్ యాక్షన్ అడ్వెంచర్ చిత్రం ‘ప్రెడేటర్ బ్యాడ్ ల్యాండ్స్’ మూవీ ట్రైలర్ ను విడుదల చేశారు. డైరెక్టర్ డాన్ ట్రాచ్టెన్బర్గ్ ఈ ఐకానిక్ ఫ్రాంచైజీకి కొత్త బోల్డ్ విజన్ తో ప్రేక్షకులను మెస్మరైజ్ చేశారు. ట్రైలర్లో ఎక్స్ప్లోసివ్ సెట్ పీసెస్, అనూహ్యమైన అలయన్సెస్, ప్రెడేటర్ వర్సెస్ ప్రెడేటర్ బ్యాటిల్స్ లాంటివి ఆడియన్స్ గతంలో ఎన్నడు చూడని విధంగా మెప్పించేలా ఉన్నాయి.
భవిష్యత్తులో 'మోస్ట్ డేంజరస్ ప్లానెట్' పై సెట్ చేయబడిన ఈ మూవీలో తన క్లాన్ నుంచి బహిష్కరించబడిన యంగ్ ప్రెడేటర్ (షుస్టర్-కోలోమాటంగి)కు, హాఫ్-డిస్ట్రాయ్డ్ ఆండ్రాయిడ్ థియా (ఫానింగ్)తో అనూహ్యమైన అలయన్స్ ఏర్పడటానికి దోహదం చేసేలా ఉంది. వీరిద్దరూ కలిసి అల్టిమేట్ అడ్వర్సరీని వెతుకుతూ ప్రమాదకరమైన జర్నీ చేపడుతారు. డెడ్లీ న్యూ క్రీచర్స్, రైవల్ ప్రెడేటర్స్తో తమ బలం, లాయల్టీ, సర్వైవల్ను ఎలా పరీక్షించుకున్నారనేదే ఈ సినిమాలో చూపించబోతున్నారు దర్శకుడు.
డాన్ ట్రాచ్టెన్బర్గ్ డైరెక్షన్లో రూపొందిన ఈ సినిమా..జిమ్ థామస్, జాన్ థామస్ సృష్టించిన క్యారెక్టర్ల ఆధారంగా రూపొందించారు. జాన్ డేవిస్, డాన్ ట్రాచ్టెన్బర్గ్, మార్క్ టోబెరాఫ్, బెన్ రోజెన్బ్లాట్, బ్రెంట్ ఓ'కానర్ నిర్మాతలు. స్క్రీన్ప్లేను డాన్ ట్రాచ్టెన్బర్గ్, పాట్రిక్ ఐసన్ రచించారు. 20th సెంచరీ స్టూడియోస్ ప్రెడేటర్: బ్యాడ్ల్యాండ్స్ను నవంబర్ 7న ఇండియన్ థియేటర్లలో ఇంగ్లీష్, హిందీ, తమిళం, తెలుగు భాషల్లో విడుదల చేస్తున్నారు. మరి ఈ చిత్రం ప్రేక్షకులను ఏ మేరకు అలరిస్తుందనేది చూడాలి.
