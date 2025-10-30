Predator: Badlands First Review: ‘ప్రెడేటర్ : బ్యాడ్ ల్యాండ్స్’ ఫస్ట్ రివ్యూ.. బాక్సాఫీస్ బాక్సులు బద్దలవ్వాల్సిందే..

Predator: Badlands First Review: హాలీవుడ్ యాక్షన్ వరల్డ్ ను చేయడానికి "ప్రెడేటర్: బ్యాడ్లాండ్స్" రెడీ గా ఉంది. డైరెక్టర్ డాన్ ట్రాచెన్బర్గ్ నుంచి వస్తున్న ఈ సినిమాపై భారీ అంచనాలున్నాయి. ఇప్పటికే సెన్సార్ సహా పలువురికి ఈ సినిమాను చూపించారు మేకర్స్. అన్ని చోట్ల నుంచి ఈ సినిమాకు యునానిమస్ రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే ఈ చిత్రం ఒక సూపర్ హార్ట్ టచింగ్ ఎంటర్టైనింగ్ గా..యాక్షన్ అడ్వెంచర్ గా ఉండబోతున్నట్టు రిపోర్టులు చెబుతున్నాయి. ‘Badlands’ కేవలం రక్తపాతం, వేట గురించి మాత్రమే కాకుండా యాక్షన్, సైన్స్ ఫిక్షన్ తో పాటు మానవ సంబంధాలతో కూడిన ఒక మాస్టర్పీస్ గా ప్రేక్షకులను అలరించడం పక్కా అని క్రిటిక్స్ చెబుతున్న మాట. "All killer, no filler - ఇది ఫన్, ఎమోషన్ నిండిన గెలాక్సీ రోడ్ మూవీ" అని రివ్యూలు చెబుతున్నాయి.
ట్రాచెన్బర్గ్ ఈసారి ప్రెడేటర్ యూనివర్స్ను గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా విస్తరించారు. కేవలం సర్వైవల్ గేమ్కు పరిమితం కాకుండా, ప్రెడేటర్ హంట్ వెనుక ఉన్న లెజెండ్, యాట్జుజా కల్చర్, వారి కోడ్ ఆఫ్ హానర్ లాంటి లోతైన కథాంశాలను డీల్ చేయడం అభిమానులకు కొత్త అనుభూతి ఇచ్చిందని చెబుతున్నారు. ఈ విస్తృత కథనం సిరీస్కు కొత్త లైఫ్ ను ఇవ్వబోతున్నట్టు చెబుతున్నారు. ఇక డిమిట్రియస్ షస్టర్-కొలోమాటాంగీ మరియు ఎల్లె ఫ్యానింగ్ జోడీ తెరపై అద్భుతమైన కెమిస్ట్రీకి ఆడియన్స్ ఫిదా అవుతున్నారు.
ఏలియన్ హంట్ ఉద్రిక్తత మధ్యలో కూడా వారి మధ్య కనిపించే మానవత్వం, ఫ్రెండ్ షిప్, కామెడీ సినిమాకు సరికొత్త ఫీల్ను తెచ్చి, ఆడియన్స్ హార్ట్ టచింగ్ ను హత్తుకునేలా ఉందని చెబుతున్నారు. మొత్తంగా పాజిటివ్ బజ్ మధ్య "Predator: Badlands" భారతీయ అభిమానుల కోసం నవంబర్ 7న థియేటర్స్లో విడుదల కాబోతుంది. ఈ సినిమా ఇంగ్లీష్, హిందీ, తెలుగు, తమిళం భాషల్లో విడుదల అవుతోంది. డాన్ ట్రాచెన్బర్గ్ సృష్టించిన ఈ "ఎమోషనల్ అడ్వెంచర్ హంట్" భారతీయ బాక్సాఫీస్ వద్ద ఎలాంటి సునామీ సృష్టిస్తుందో తెలియాలంటే నవంబర్ 7 వరకు వెయిట్ చేయాల్సిందే.
