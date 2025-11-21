English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Premante review: ‘ప్రేమంటే’ మూవీ రివ్యూ.. ఎలా ఉందంటే..

Premante review: ప్రియదర్శి కమెడియన్ నుంచి హీరోగా టర్న్ తీసుకొని వరుస సినిమాలతో అలరిస్తున్నాడు. తాజాగా ఈయన నవనీత్ శ్రీరామ్ దర్శకత్వంలో శ్రీ వేంకటేశ్వర ఫిల్మ్స్ బ్యానర్ పై జాన్వీ నారంగ్, పుస్కుర్ రామ్ మోహన్ రావు  నిర్మాతలుగా తెరకెక్కించిన చిత్రం ‘ప్రేమంటే’. ఈ రోజు విడుదలైన ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను మెప్పించిందా లేదా మన మూవీ రివ్యూలో చూద్దాం.     

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Nov 21, 2025, 02:38 PM IST

ఏషియన్స్ అధినేత అయిన సునీల్ నారంగ్ గత కొన్నేళ్లుగా వరుసగా సక్సెస్ ఫుల్ చిత్రాలతో అలరిస్తున్నారు. తాజాగా ఈయన కూతురు జాన్వీ నారంగ్ నిర్మాతగా నిర్మించిన చిత్రం ‘ప్రేమంటే’. ప్రియదర్శి, ఆనంది,సుమ కనకాల, వెన్నెల కిషోర్ ముఖ్యపాత్రల్లో నటించిన చిత్రాన్ని నవనీత్ శ్రీరామ్ డైరెక్ట్ చేశారు. మరి ఈ రోజు విడుదలైన ఈ సినిమా ఆడియన్స్ అంచాలను అందుకుందా లేదా మన మూవీ రివ్యూలో చూద్దాం.. 

కథ విషయానికొస్తే.. 
మధుసూదన్ కామన్ మిడిల్ క్లాస్ అబ్బాయి. కాస్త నిజాయితీ పాలు ఎక్కువ. తన గురించి అన్ని నిజాలు చెబుతుంటాడు. దీంతో అమ్మాయిలు అతన్ని రిజెక్ట్ చేస్తుంటారు. మరోవైపు రమ్య (ఆనంది)ని  అతి శుభ్రత అనే ఓ డిజార్డర్ ఉంటుంది. ఆమెకు కూడా వచ్చిన సంబంధాలన్ని క్యాన్సిల్ అవుతుంటాయి. ఈ క్రమంలో ఓ పెళ్లిలో వీళ్లిద్దరి  అభిప్రాయాలు కలుస్తాయి.  పెళ్లి చేసుకుంటారు. పెళ్లి తర్వాత మధుసూదన్ ఓ దొంగ అని తెలుస్తోంది. తన తండ్రి ఆరోగ్యం కోసం అప్పు తీర్చడానికి దొంగగా మారాల్సి వస్తోంది. తన స్నేహితులతో కలిసి దొంగతనాలు చేస్తుంటాడు.   తన భర్త ఉద్యోగం కాకుండా ..దొంగతనాలు చేస్తున్నట్టు తెలుసుకున్న రమ్య ఏం చేసింది. ఈ దొంగతనాల వల్ల వీళ్ల జీవితం ఎలాంటి టర్న్ చేసుకుంది. మరోవైపు కానిస్టేబుల్ ఆశా మేరి (సుమ కనకాల) ఈ దొంగలను పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటుంది. చివరకు ఏం జరిగిందనేదే ఈ సినిమా స్టోరీ. 

కథనం, టెక్నికల్ విషయానికొస్తే.. 

దర్శకుడు నవనీత్ శ్రీరామ్.. మాములు సాధాసీదా స్టోరీకి తనదైన స్క్రీన్ ప్లేతో ప్రేక్షకులు నవ్వించే ప్రయత్నం చేశాడు. తన అప్పులు తీర్చడానికి దొంగగా మారిన భర్తను భార్య మార్చకుండా.. భర్తతో కలిసి దొంగతనాలు చేయడం అనే కాన్సెప్ట్ కొత్తగా ఉంది. ఈ క్రమంలో అతి శుభ్రత అనే డిజార్డర్ ఉన్న కథానాయిక.. దొంగతనం చేసిన చోటల్లా అక్కడి ఇంటిని శుభ్రంగా తుడవడం.. సొంత ఇంట్లో వండుకున్నట్టు  అక్కడ బిర్యానీ వండుకోని తినడం సీన్స్ నవ్వులు పూయిస్తాయి. మరోవైపు పోలీసులైన  సుమ, వెన్నెల కిషోర్, హైపర్ ఆది, ఆటో రామ్ ప్రసాద్ ల కామెడీ ట్రాక్ నవ్విస్తోంది. వీళ్లను పట్టుకోవడానికి ఎలాంటి ప్రయత్నాలు చేసింది. ఈ కేసును ఎలా సాల్వ్ చేసింది. చివరకు దొంగలైన భార్య భర్తల జీవితం ఏమైదనే కాన్సెప్ట్ రొటిన్ గా కాకుండా కాస్త వెరైటీ రాసుకున్నాడు దర్శకుడు.  హీరో కూడా ఒక చోట దొంగతనం చేయడానికి  ముందు టెక్నాలజీ యూజ్ చేసిన కెమెరాలు పనిచేయకుండా చేయడం.. అది కూడా బ్లాక్ మనీ ఉన్న వాళ్ల ఇంట్లోనే దొంగతనాలు చేస్తున్నట్టు చూపించాడు.  అందులో కొణిదెల, ఘట్టమనేని, దగ్గుబాటి నిలయం వంటి ఇళ్లలో హీరో, హీరోయిన్లు దొంగతనాలు చేసినట్టు చూపించారు. వాళ్ల దగ్గర ఉన్నదంత బ్లాక్ మనీనా అనే డౌటు ఆడియన్స్ కు తెప్పించాడు దర్శకుడు. ఇందులో సీన్స్ లో లాజిక్ వెతుక్కోకుండా కాసేపు వాటిని పక్కనపెట్టి చూస్తే మంచి టైమ్ పాస్ సినిమా అని చెప్పాలి. రొటీన్ ప్రేమ కథలు కాకుండా.. ప్రేమంటే ఇలా కూడా ఉంటుందా అని స్క్రీన్ పై చూపించాడు. ప్రేమించిన భర్త  కోసం ఏమైనా చేసే భార్య కథ అని చెప్పాలి. 

ఈ మధ్యకాలంలో చిటీకి మాటీకి విడాకుల తీసుకునే జంట అంశాలను ప్రస్తావించాడు. నిజ జీవితంలో ఇలాంటివి జరగవు. మొత్తంగా దర్శకుడు నవీనీత్ శ్రీరామ్ రాసుకున్న పాయింట్ ప్రేక్షకులను ఎంగేజ్ చేసేలా ఉంది. అటు సుమ, వెన్నెల కిషోర్, హైపర్ ఆది మధ్య వచ్చే కామెడీ సీన్స్ బాగున్నాయి.   లియోన్ జేమ్స్ అందించిన సంగీతం బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ బాగుంది. క్లైమాక్స్ కాస్తంత ఎమోషన్ తో కూడి హ్యాపీ ఎండింగ్ ఇవ్వడం బాగుంది.  సినిమాటోగ్రఫీ బాగుంది. నిర్మాణ విలువలు బాగున్నాయి. నిర్మాతగా జాన్వీ నారంగ్ తొలి ప్రయత్నంలోనే మంచి అభిరుచి ఉన్న నిర్మాతగా ప్రూవ్ చేసుకుంది. సినిమా అంటే ఏది పడితే అది కాకుండా.. నేటి రిలేషన్స్ మీద రాసుకున్న సినిమా  సబ్జెక్ట్ ను ఓకే చేయడంతోనే ప్రొడ్యూసర్ గా ఆమె టేస్ట్ ఏంటో అర్థమవుతుంది. ఇకపై  ఈ బ్యానర్ నుంచి వచ్చే సినిమాల కోసం ఆడియన్స్ ఎదురు చూసేలా చేశాడు. ఈ సినిమా క్యాప్షన్ గా ‘థ్రిల్ ప్రాప్తిరస్తు’ అన్నట్టుగా ఈ సినిమా ఆడియన్స్ ను థ్రిల్ చేస్తోంది.
 
నటీనటుల విషయానికొస్తే.. 

ప్రియదర్శి .. మధుసూదన్ పాత్రలో తన మార్క్ నటన చూపించాడు. ఇక ఈ సినిమాలో ప్రియదర్శి కంటే ఆనందీ నటనకు మంచి మార్కులు కొట్టేసింది. ప్రెజెంట్ జనరేషన్ ఆడవాళ్ల మనస్తత్వాన్ని ఈ చిత్రంలో చూపించింది. క్యూట్ లుక్స్ తో ఆకట్టుకుంది. ఈ సినిమాలో వీళ్లిద్దరి తర్వాత సుమ కనకాల హెడ్ కానిస్టేబుల్ ఆశా మేరి పాత్రలో ఒదిగిపోయింది. తన మార్క్ నటనతో ఆకట్టుకుంది. వెన్నెల కిషోర్,హైపర్ ఆది, ఆటో రాంప్రసాద్  కామెడీ ప్రేక్షకులను నవ్విస్తోంది. హీరో, హీరోయిన్ తల్లిదండ్రుల పాత్రల్లో నటించిన వాళ్లు ఆకట్టుకున్నారు. 

బ్యాటమ్ లైన్.. ‘ప్రేమంటే’..నిజంగనే ఆడియన్స్ కు  థ్రిల్ ప్రాప్తిరస్తు..

రేటింగ్: 3/5  

